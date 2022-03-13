Ночная охота за Северным сиянием Если отбросить физическую составляющую такого явления как Северное сияние, что остается в остатке? Сейчас я Вам расскажу. Готовы? Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо, грозди звезд над Вашей головой, полнейшая тишина, и ни единой души рядом, кроме команды, с которой вы приехали на охоту за Северным сиянием. Напряженное ожидание, в этот самый момент Вы начинаете различать на небе слабую зелёную дымку, которая с каждой минутой становится все ярче и ярче, и вот уже всё небо над головой просто бушует! Это восторг! Пока свечение еще яркое, делаем впечатляющие снимки и загадываем самые сокровенные желания!:

Это просто невероятные эмоции, который при желании может испытать каждый. А Вы все еще сомневаетесь, хотите увидеть Северное сияние или нет? Для того чтобы поймать Северное Сияние, нам будет необходимо избавиться от светового загрязнения, т. е. попросту - уехать подальше от городских огней, вглубь тундры Кольского полуострова, ведь темнота — это основное условие наблюдения яркого Северного Сияния. Северное сияние — явление очень нестабильное и зависит как от погодных условий (облачность), так и от прошедших вспышек солнечной активности. Мы постоянно мониторим все условия, чтобы максимально подстроиться под ожидаемый прогноз.