Северное Сияние - магия Заполярья

Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо,...

Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо, грозди звезд над Вашей головой, полнейшая тишина, и ни единой души рядом, кроме команды, с которой вы приехали на охоту за Северным сиянием.

Напряженное ожидание, в этот самый момент Вы начинаете различать на небе слабую зелёную дымку, которая с каждой минутой становится все ярче и ярче, и вот уже всё небо над головой просто бушует! Это восторг!
Северное Сияние - магия Заполярья
Северное Сияние - магия Заполярья
Северное Сияние - магия Заполярья
Северное Сияние - магия Заполярья
Северное Сияние - магия Заполярья
Северное Сияние - магия Заполярья
Северное Сияние - магия Заполярья

Что вы увидите 🤩

  • Места в окрестностях Мурманска
  • где мы сможем поймать Северное Сияние.

Ночная охота за Северным сиянием

Если отбросить физическую составляющую такого явления как Северное сияние, что остается в остатке? Сейчас я Вам расскажу. Готовы?
Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо, грозди звезд над Вашей головой, полнейшая тишина, и ни единой души рядом, кроме команды, с которой вы приехали на охоту за Северным сиянием. Напряженное ожидание, в этот самый момент Вы начинаете различать на небе слабую зелёную дымку, которая с каждой минутой становится все ярче и ярче, и вот уже всё небо над головой просто бушует! Это восторг! Пока свечение еще яркое, делаем впечатляющие снимки и загадываем самые сокровенные желания!

Это просто невероятные эмоции, который при желании может испытать каждый. А Вы все еще сомневаетесь, хотите увидеть Северное сияние или нет?
Для того чтобы поймать Северное Сияние, нам будет необходимо избавиться от светового загрязнения, т. е. попросту - уехать подальше от городских огней, вглубь тундры Кольского полуострова, ведь темнота — это основное условие наблюдения яркого Северного Сияния.
Северное сияние — явление очень нестабильное и зависит как от погодных условий (облачность), так и от прошедших вспышек солнечной активности. Мы постоянно мониторим все условия, чтобы максимально подстроиться под ожидаемый прогноз.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Охота за Северным Сиянием
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
  • Услуги профессионального гида
  • Фотосессия на фоне Северного Сияния
  • Горячий чай.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно, в 21:00

Мила И.
Мила И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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