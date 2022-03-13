Зимняя ночь, мы вдали от города, освещаемые гроздьями звезд, отправляемся на охоту за уникальным явлением — северным сиянием.
Это — мечта многих, и мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить ее в реальность! В память о путешествии вы получите фотографии с Вами на фоне живописного неба.
Это — мечта многих, и мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить ее в реальность! В память о путешествии вы получите фотографии с Вами на фоне живописного неба.
Описание экскурсии
Ночная охота за Северным сиянием Если отбросить физическую составляющую такого явления как Северное сияние, что остается в остатке? Сейчас я Вам расскажу. Готовы? Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо, грозди звезд над Вашей головой, полнейшая тишина, и ни единой души рядом, кроме команды, с которой вы приехали на охоту за Северным сиянием. Напряженное ожидание, в этот самый момент Вы начинаете различать на небе слабую зелёную дымку, которая с каждой минутой становится все ярче и ярче, и вот уже всё небо над головой просто бушует! Это восторг! Пока свечение еще яркое, делаем впечатляющие снимки и загадываем самые сокровенные желания!:
Это просто невероятные эмоции, который при желании может испытать каждый. А Вы все еще сомневаетесь, хотите увидеть Северное сияние или нет? Для того чтобы поймать Северное Сияние, нам будет необходимо избавиться от светового загрязнения, т. е. попросту - уехать подальше от городских огней, вглубь тундры Кольского полуострова, ведь темнота — это основное условие наблюдения яркого Северного Сияния. Северное сияние — явление очень нестабильное и зависит как от погодных условий (облачность), так и от прошедших вспышек солнечной активности. Мы постоянно мониторим все условия, чтобы максимально подстроиться под ожидаемый прогноз.
Ежедневно, в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места в окрестностях Мурманска
- Где мы сможем поймать Северное Сияние
Что включено
- Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
- Услуги профессионального гида
- Фотографии на фоне Северного Сияния
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
ТВЕРДАЯ ПЯТЕРКА!!! Сказать, что это восторг - ничего не сказать! Сияние поймали со второго раза, но за первый неудачный выезд с нас взяли только стоимость бензина! Очень правильный у ребят
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В
ТВЕРДАЯ ПЯТЕРКА!!! Сказать, что это восторг - ничего не сказать! Сияние поймали со второго раза, но за первый неудачный выезд с нас взяли только стоимость бензина! Очень правильный у ребят
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Г
Ура! Мечта сбылась: я увидела северное сияние! Отличное, на все небо, да еще сразу по прилете в Мурманск, за что огромное спасибо менеджеру Наталье, она была всегда на связи и
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Г
Ура! Мечта сбылась: я увидела северное сияние! Отличное, на все небо, да еще сразу по прилете в Мурманск, за что огромное спасибо менеджеру Наталье, она была всегда на связи и
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p
Мы благодарны вам за увлекательное приключение 8 марта, в компании профессионального “охотника за северным сиянием” Сергеем. Завороженно наблюдали мы за этой сказочной феерией, а Сергей успел сделать красочные фото нам
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Г
Несмотря на очень пасмурную погоду, снег и ветер, наш гид Сергей нашёл места, где мы смогли увидеть сияние. Отличная охота, за исключением места в машине, стоящего спиной к направлению движения, там лучше сидеть людям с хорошим вестибулярным аппаратном.
В остальном прекрасная организация, гид рассказал много интересного, проследил, чтобы все сфотографироались.
Была очень душевная обстановка и много позитивных эмоций.
В остальном прекрасная организация, гид рассказал много интересного, проследил, чтобы все сфотографироались.
Была очень душевная обстановка и много позитивных эмоций.
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