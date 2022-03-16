Прибытие в аэропорт Мурманск.
Встреча и трансфер в отель, заселение.
В 15:00 гид забирает группу на городскую экскурсию, включая посещение первого атомного ледокола Ленин.
Возвращение в гостиницу в 18:00.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).
Завтрак.
В 09:00, выезд из Мурманска.
Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, чтобы достичь берега Баренцева моря.
По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан».
Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающий простор Баренцева моря.
Обед в ресторане.
После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами.
Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад и пушки береговой батареи времен Великой Отечественной войны.
Вечером возвращение в Мурманск.
Ночлег в гостинице.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).
Завтрак.
В 08:30 перевозка в Снежную деревню.
Сначала вас ждет 1,5 часовое сафари на снегоходах.
После кругового маршрута по долине озера Малый Вудъявр, посещения ледяного фонтана, вы проедете по сквозной Кукисвумской долине, соединяющей северную и южную части Хибин.
Озеро Сердцевидное станет точкой разворота в этом маршруте.
Это место знаменито тем, что отсюда открывается впечатляющий вид на долину реки Кунийок.
По возвращении обед в отеле-санатории Тирвас рядом со Снежной Деревней.
Затем нас ждет посещение Снежного Дворца.
Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, залы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и украшениями.
На территории можно покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп.плату).
В 16:30 перевозка обратно в Мурманск.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).
Завтрак.
В 08:30 выезд в Саамскую Деревню.
Оленевод в национальной одежде встречает гостей.
Он расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.
Вы познакомитесь с жителями фермы: лисами, песцами, зайцами, собаками Хаски и, конечно, северными оленями.
Можно покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.
Можно покататься на оленьих упряжках и загадать желание, стоя перед одним из девяти саамских оберегов – деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.
Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.
По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят ухой из свежей рыбы, оленьим мясом, блинчиками с морошкой и душистым чаем Пакула.
Желающие могут переодеться в саамскую одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести национальные сувениры и магические обереги ручной работы.
В 13:30 перевозка в аэропорт Мурманск.
Дорога занимает 2,5 часа.
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отеле Меридиан**** в Мурманске.
Доплата за одноместное размещение – 9 200 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В данном туре нет закрепленного гида, в основном все услуги сводятся к трансферным, в доп. экскурсии в погоне за северным сиянием автобусы предоставляются из возможных по наличию у транспортной компании, гид-фотограф это человек, услуги которого оплачиваются вне зависимости от того было ли северное сияние или нет.