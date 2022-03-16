При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

Возвращение в гостиницу в 18:00.

В 15:00 гид забирает группу на городскую экскурсию , включая посещение первого атомного ледокола Ленин.

Встреча и трансфер в отель, заселение.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад и пушки береговой батареи времен Великой Отечественной войны.

После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами.

Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающий простор Баренцева моря.

По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан».

Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, чтобы достичь берега Баренцева моря.

В 09:00, выезд из Мурманска.

Завтрак.

В 08:30 перевозка в Снежную деревню.

Сначала вас ждет 1,5 часовое сафари на снегоходах.

После кругового маршрута по долине озера Малый Вудъявр, посещения ледяного фонтана, вы проедете по сквозной Кукисвумской долине, соединяющей северную и южную части Хибин.

Озеро Сердцевидное станет точкой разворота в этом маршруте.

Это место знаменито тем, что отсюда открывается впечатляющий вид на долину реки Кунийок.

По возвращении обед в отеле-санатории Тирвас рядом со Снежной Деревней.

Затем нас ждет посещение Снежного Дворца.

Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, залы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и украшениями.

На территории можно покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп.плату).

В 16:30 перевозка обратно в Мурманск.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).