Зимнее очарование Заполярья

Конец зимы в Заполярье - конец полярной ночи, свежий пушистый снег

5
2 отзыва
Конец зимы в Заполярье – конец полярной ночи, свежий пушистый снег и большой шанс увидеть волшебные сполохи Северного Сияния.

Побывав на Кольском полуострове, вы познакомитесь с северными оленями, побываете на берегу Ледовитого океана и на снегоходном сафари в Хибинских горных тундрах.

А еще познакомитесь с Мурманском – столицей Кольского Заполярья и самым северным портом за Полярным кругом, где стоит первый атомный ледокол «Ленин».
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Ближайшие даты:
01
апр

Что вас ожидает 🤩

Чудо природы
Чудо природы
В эти дни мы будем "охотиться" за северным сиянием
Мурманск
Мурманск
Познакомимся с Заполярным городом и поймем, что он прекрасен
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Увидим самые интересные места села и доедем на санях за снегоходами до берега Баренцева моря
Снежная деревня
Снежная деревня
Посетим уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, с ледяными картинами, фигурами и украшениями, где весело проведем время
Сафари на снегоходах
Сафари на снегоходах
Нас ждет 4-хчасовое сафари на снегоходах в самое сердце Хибинской горной тундры
Саамская Деревня
Саамская Деревня
Познакомимся с жителями фермы, поиграем в саамские игры, отведаем национальные блюда и при желании прокатимся на оленьих упряжках

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсия по Мурманску

Прибытие в аэропорт Мурманск.

Встреча и трансфер в отель, заселение.

В 15:00 гид забирает группу на городскую экскурсию, включая посещение первого атомного ледокола Ленин.

Возвращение в гостиницу в 18:00.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

Встреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по Мурманску
2 день
Териберка

Завтрак.

В 09:00, выезд из Мурманска.

Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, чтобы достичь берега Баренцева моря.

По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан».

Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающий простор Баренцева моря.

Обед в ресторане.

После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами.

Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад и пушки береговой батареи времен Великой Отечественной войны.

Вечером возвращение в Мурманск.

Ночлег в гостинице.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день
Снежная деревня, сафари на снегоходах

Завтрак.

В 08:30 перевозка в Снежную деревню. 

Сначала вас ждет 1,5 часовое сафари на снегоходах. 

После кругового маршрута по долине озера Малый Вудъявр, посещения ледяного фонтана, вы проедете по сквозной Кукисвумской долине, соединяющей северную и южную части Хибин.

Озеро Сердцевидное станет точкой разворота в этом маршруте. 

Это место знаменито тем, что отсюда открывается впечатляющий вид на долину реки Кунийок.

По возвращении   обед в отеле-санатории Тирвас рядом со Снежной Деревней. 

Затем нас ждет посещение Снежного Дворца. 

Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, залы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и украшениями. 

На территории можно покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп.плату). 

В 16:30 перевозка обратно в Мурманск.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

Снежная деревня, сафари на снегоходахСнежная деревня, сафари на снегоходахСнежная деревня, сафари на снегоходахСнежная деревня, сафари на снегоходах
4 день
Саамская Деревня, отъезд

Завтрак.

В 08:30 выезд в Саамскую Деревню.

Оленевод в национальной одежде встречает гостей.

Он расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.

Вы познакомитесь с жителями фермы: лисами, песцами, зайцами, собаками Хаски и, конечно, северными оленями.

Можно покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.

Можно покататься на оленьих упряжках и загадать желание, стоя перед одним из девяти саамских оберегов – деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.

Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.

По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят ухой из свежей рыбы, оленьим мясом, блинчиками с морошкой и душистым чаем Пакула.

Желающие могут переодеться в саамскую одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести национальные сувениры и магические обереги ручной работы.

В 13:30 перевозка в аэропорт Мурманск.

Дорога занимает 2,5 часа. 

Саамская Деревня, отъездСаамская Деревня, отъездСаамская Деревня, отъездСаамская Деревня, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отеле Меридиан**** в Мурманске.

Доплата за одноместное размещение – 9 200 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение с завтракамиперевозка аэропорт Мурманск – город Мурманскперевозка Мурманск – Снежная Деревня – Мурманскперевозка Мурманск – Самская Деревня – аэропорт Мурманскпоездка в поселок Териберка с выездом на берег Баренцева моря на санях за снегоходом и обедом в ресторане3-хчасовая автобусная экскурсия по Мурманску
  • Включая посещение ледокола «Ленин»1
  • 5-часовое сафари на снегоходах в Хибинских горных тундрах с горячим ланчемпрограмма в Самской Деревне с обедом из национальных саамских блюдуслуги гида во время экскурсии по Мурманску
  • В Снежной Деревне и поездки в Териберку
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратнопитание
  • Не указанное в программе турадоплата за одноместное размещение – 9 200 руб. выезд на охоту за северным сиянием – 4 000 руб. /чел. (вкл. перевозки и услуги гида-фотографа)
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • медицинский полис;
  • термобелье;
  • теплые штаны;
  • свитер;
  • пуховка;
  • теплая шапка;
  • ветрозащитная маска;
  • горнолыжные очки;
  • теплые плотные варежки;
  • теплая обувь;
  • рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки;
  • средства индивидуальной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано экскурсионное и транспортное обслуживание?

В данном туре нет закрепленного гида, в основном все услуги сводятся к трансферным, в доп. экскурсии в погоне за северным сиянием автобусы предоставляются из возможных по наличию у транспортной компании, гид-фотограф это человек, услуги которого оплачиваются вне зависимости от того было ли северное сияние или нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
16 мар 2022
Вcё пoнpaвилocь, спacибo! 🙂
О
10 янв 2022
Организатор шикарный. Все было чётко, вовремя и без проблем

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