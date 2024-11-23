3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333₽ за человека
2 дня
Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
Начало: ул. Воровского, 5/23 вход отель Меридиан
23 ноя в 08:00
21 дек в 08:00
28 500₽ за человека
6 дней
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Расписание: См. календарь
1 дек в 09:00
5 фев в 09:00
от 67 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Териберка зимой»
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