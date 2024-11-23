Териберка зимой – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Териберка зимой» в Мурманске, цены от 28 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333 за человека
Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
На автобусе
2 дня
Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
Начало: ул. Воровского, 5/23 вход отель Меридиан
23 ноя в 08:00
21 дек в 08:00
28 500 за человека
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
На автобусе
На снегоходах
На снегоступах
6 дней
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Расписание: См. календарь
1 дек в 09:00
5 фев в 09:00
от 67 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Териберка зимой»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
  2. Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
  3. Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Долина Славы
  8. Снежная деревня
  9. Площадь пяти углов
  10. Териберский маяк
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Териберка зимой" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 67 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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