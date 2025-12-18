Экстремальная экспедиция на вездеходах: 1000 км вдоль Баренцева и Белого морей (всё включено)
Почувствовать себя открывателем Арктики, насладиться природой Севера и увидеть, как живут в сёлах
Пристёгивайте ремни — впереди 1000 км бескрайней тундры.
Овеваемые бризом Баренцева и Белого морей, мы проследуем по востоку Кольского полуострова на огромных красных вездеходах, полностью оборудованных для проживания и длительных переездов читать дальше
по бездорожью.
Останемся наедине с природой, которую считают главным достоянием Русского Севера: будем делать привалы и ночевать на побережье, переправляться через реки и чувствовать себя открывателями Арктики.
Периодически будем посещать сёла, прекрасные своей увядающей красотой, и базы отдыха, где можно попариться в баньке, а если позволят погода и время — устанавливать палатки в красивых местах.
В экспедицию с нами отправится повар, который накормит завтраками и ужинами и подготовит сытные перекусы для маршрута. Это будет самобытное и ни на что не похожее приключение, присоединяйтесь!
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять: паспорт, полис ОМС спортивные штаны и куртку для активного отдыха (gore-tex) резиновые сапоги или треккинговые ботинки шерстяные носки (или термо) солнцезащитные очки повседневную одежду резиновые тапочки для бани предметы личной гигиены персональную аптечку, в т. ч. средства от укачивания, если необходимо (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида) репелленты спиртные напитки, если употребляете (после отправления из Мурманска приобрести будет негде)
Программа тура по дням
1 день
Канентьявр - Дальние Зеленцы - Рында
Встретимся в Мурманске, оформим документы и поедем к точке старта. Познакомимся с гидами и техникой и начнём экспедицию от базы «Усадьба Канентъявр». Сегодня наш маршрут пролегает мимо озера Канентьявр, села Дальние Зеленцы и реки Рынды. Всего преодолеем 150 км.
2 день
Рында - Харловка - Восточная Лица - Варзино - Иоканга
Завтракаем и движемся дальше. На нашем пути встретятся реки Харловка, Восточная Лица, Иоканга, а также заброшенное ещё в советское время село Варзино. За сегодня проедем 150 км.
3 день
Иоканга - Лумбовка - Городецкая Сирена - Поной
Продолжаем экспедицию. Полюбуемся реками Лумбовка и Поной и увидим крошечный населённый пункт Городецкая Сирена. За день преодолеем 150 км.
4 день
Поной - Сосновка - Никодимовский маяк - Стрельна
Впереди — ещё много неизведанных мест. Посмотрим, как живут в Сосновке, проедем почти покинутое людьми село Стрельна и увидим Никодимовский маяк. Сегодня маршрут составит 150 км.
5 день
Стрельна - Чаваньга - Варзуга
От Стрельны движемся в сторону поморских сёл — Чаваньги и Варзуги. За день проедем немного — 100 км.
6 день
Варзуга - Кашкаранцы - Умба - Кандалакша
Финальный рывок. В завершении экспедиции посетим посёлки Кашкаранцы и Умба. Затем заедем в Кандалакшу на прощальный ужин всей командой. По окончании доставим вас к аэропорту Мурманска и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
450 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Сопровождение командой из водителей, механиков, гида и повара
2 вездехода, микроавтобус
Экспедиционная программа
Что не входит в цену
Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
Деликатесы, алкоголь
Посещение бани на турбазах по маршруту
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Виталий — Организатор в Мурманске
Влюбим вас в Север! Организуем приключения на квадроциклах, багги и снегоходах — туда, куда не добраться на обычном транспорте. У нас есть своя уютная база с комфортными юртами и жаркой читать дальше
банькой, отличные повара, благодаря которым вы попробуете все главные арктические блюда. А профессиональные гиды покажут такие места, о которых вы раньше, скорее всего, не слышали, но будете их ещё долго вспоминать — это настоящий Север, суровый и притягательный.