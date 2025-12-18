Мои заказы

Экстремальная экспедиция на вездеходах: 1000 км вдоль Баренцева и Белого морей (всё включено)

Почувствовать себя открывателем Арктики, насладиться природой Севера и увидеть, как живут в сёлах
Пристёгивайте ремни — впереди 1000 км бескрайней тундры.

Овеваемые бризом Баренцева и Белого морей, мы проследуем по востоку Кольского полуострова на огромных красных вездеходах, полностью оборудованных для проживания и длительных переездов
по бездорожью.

Останемся наедине с природой, которую считают главным достоянием Русского Севера: будем делать привалы и ночевать на побережье, переправляться через реки и чувствовать себя открывателями Арктики.

Периодически будем посещать сёла, прекрасные своей увядающей красотой, и базы отдыха, где можно попариться в баньке, а если позволят погода и время — устанавливать палатки в красивых местах.

В экспедицию с нами отправится повар, который накормит завтраками и ужинами и подготовит сытные перекусы для маршрута. Это будет самобытное и ни на что не похожее приключение, присоединяйтесь!

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:
паспорт, полис ОМС
спортивные штаны и куртку для активного отдыха (gore-tex)
резиновые сапоги или треккинговые ботинки
шерстяные носки (или термо)
солнцезащитные очки
повседневную одежду
резиновые тапочки для бани
предметы личной гигиены
персональную аптечку, в т. ч. средства от укачивания, если необходимо (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида)
репелленты
спиртные напитки, если употребляете (после отправления из Мурманска приобрести будет негде)

Программа тура по дням

1 день

Канентьявр - Дальние Зеленцы - Рында

Встретимся в Мурманске, оформим документы и поедем к точке старта. Познакомимся с гидами и техникой и начнём экспедицию от базы «Усадьба Канентъявр». Сегодня наш маршрут пролегает мимо озера Канентьявр, села Дальние Зеленцы и реки Рынды. Всего преодолеем 150 км.

Канентьявр - Дальние Зеленцы - Рында
2 день

Рында - Харловка - Восточная Лица - Варзино - Иоканга

Завтракаем и движемся дальше. На нашем пути встретятся реки Харловка, Восточная Лица, Иоканга, а также заброшенное ещё в советское время село Варзино. За сегодня проедем 150 км.

Рында - Харловка - Восточная Лица - Варзино - Иоканга
3 день

Иоканга - Лумбовка - Городецкая Сирена - Поной

Продолжаем экспедицию. Полюбуемся реками Лумбовка и Поной и увидим крошечный населённый пункт Городецкая Сирена. За день преодолеем 150 км.

Иоканга - Лумбовка - Городецкая Сирена - Поной
4 день

Поной - Сосновка - Никодимовский маяк - Стрельна

Впереди — ещё много неизведанных мест. Посмотрим, как живут в Сосновке, проедем почти покинутое людьми село Стрельна и увидим Никодимовский маяк. Сегодня маршрут составит 150 км.

Поной - Сосновка - Никодимовский маяк - Стрельна
5 день

Стрельна - Чаваньга - Варзуга

От Стрельны движемся в сторону поморских сёл — Чаваньги и Варзуги. За день проедем немного — 100 км.

Стрельна - Чаваньга - Варзуга
6 день

Варзуга - Кашкаранцы - Умба - Кандалакша

Финальный рывок. В завершении экспедиции посетим посёлки Кашкаранцы и Умба. Затем заедем в Кандалакшу на прощальный ужин всей командой. По окончании доставим вас к аэропорту Мурманска и попрощаемся.

Варзуга - Кашкаранцы - Умба - Кандалакша

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет450 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Автономное проживание (вездеход, палаточный лагерь)
  • Трёхразовое питание (походная кухня)
  • Сопровождение командой из водителей, механиков, гида и повара
  • 2 вездехода, микроавтобус
  • Экспедиционная программа
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Деликатесы, алкоголь
  • Посещение бани на турбазах по маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, к вечерним рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 7 туристов
Влюбим вас в Север! Организуем приключения на квадроциклах, багги и снегоходах — туда, куда не добраться на обычном транспорте. У нас есть своя уютная база с комфортными юртами и жаркой
банькой, отличные повара, благодаря которым вы попробуете все главные арктические блюда. А профессиональные гиды покажут такие места, о которых вы раньше, скорее всего, не слышали, но будете их ещё долго вспоминать — это настоящий Север, суровый и притягательный.

