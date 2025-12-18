читать дальше

по бездорожью.



Останемся наедине с природой, которую считают главным достоянием Русского Севера: будем делать привалы и ночевать на побережье, переправляться через реки и чувствовать себя открывателями Арктики.



Периодически будем посещать сёла, прекрасные своей увядающей красотой, и базы отдыха, где можно попариться в баньке, а если позволят погода и время — устанавливать палатки в красивых местах.



В экспедицию с нами отправится повар, который накормит завтраками и ужинами и подготовит сытные перекусы для маршрута. Это будет самобытное и ни на что не похожее приключение, присоединяйтесь!