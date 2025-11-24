Мои заказы

Туры на четверых – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Туры на четверых» в Мурманске, цены от 44 910 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
1 отзыв
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
24 ноя в 11:00
28 ноя в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
На машине
На снегоступах
3 дня
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
Прокатиться в упряжке, проплыть среди льдин, встретить хаски и оленей и прогуляться на снегоступах
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
Сегодня в 10:00
28 ноя в 10:00
75 000 ₽ за человека
Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе
На машине
На снегоходах
На снегоступах
5 дней
Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе
Поймать в кадр сияние, покататься в собачьей упряжке и на снегоходе, посетить Териберку и Кандалакшу
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00 или по договорённости
10 дек в 12:00
17 дек в 12:00
90 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Пляж драконьих яиц
  5. Набережная
  6. Памятник Ждущей
  7. Снежная деревня
  8. Сейдозеро
  9. Таинственный Лес
  10. Пляж «Яйца драконов»
