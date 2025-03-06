4 дня
На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
Посетить саамскую деревню, выйти в море в поисках китов и побывать в Кандалакше
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 15:00
6 мар в 15:00
13 мар в 15:00
65 000₽ за человека
6 дней
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
10 мар в 14:00
79 900₽ за человека
7 дней
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Полюбоваться нетронутой природой и увядающей архитектурой и погрузиться в жизнь северного народа
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 11:20
10 июл в 11:20
70 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кандалакша»
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