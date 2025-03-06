Кандалакша – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Кандалакша» в Мурманске, цены от 65 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
На машине
4 дня
На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
Посетить саамскую деревню, выйти в море в поисках китов и побывать в Кандалакше
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 15:00
6 мар в 15:00
13 мар в 15:00
65 000 за человека
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На машине
На снегоходах
На снегоступах
6 дней
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
10 мар в 14:00
79 900 за человека
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
На машине
7 дней
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Полюбоваться нетронутой природой и увядающей архитектурой и погрузиться в жизнь северного народа
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 11:20
10 июл в 11:20
70 990 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кандалакша»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
  2. На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
  3. Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Полуостров Средний
  7. Таинственный Лес
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Набережная
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Кандалакша" можно забронировать 3 тура от 65 000 до 79 900.
Забронируйте тур в Мурманске на 2025 год по теме «Кандалакша», цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель