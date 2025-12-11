Мои заказы

Экстремальные туры – туры в Мурманске

Найдено 6 туров в категории «Экстремальные туры» в Мурманске, цены от 43 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экстремальная экспедиция на вездеходах: 1000 км вдоль Баренцева и Белого морей (всё включено)
На машине
Джиппинг
6 дней
Экстремальная экспедиция на вездеходах: 1000 км вдоль Баренцева и Белого морей (всё включено)
Почувствовать себя открывателем Арктики, насладиться природой Севера и увидеть, как живут в сёлах
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
13 июл в 09:00
27 июл в 09:00
450 000 ₽ за человека
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
7 дней
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
15 мар в 14:00
22 мар в 14:00
61 400 ₽ за человека
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Джиппинг
На машине
На снегоходах
На катере
5 дней
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы...
13 дек в 08:00
17 дек в 08:00
94 900 ₽ за человека
Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском
На машине
На квадроциклах
На снегоходах
3 дня
Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском
Погреться в бане с видом на море, прокатиться на квадроциклах и отведать северных деликатесов
Начало: Мурманск, 10:00
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
43 000 ₽ за человека
На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
На машине
На снегоходах
3 дня
На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
Промчаться на снегоходах по побережью океана и почувствовать драйв безмолвной тундры
Начало: Мурманск, отель «Азимут» (центр города), 9:00
4 янв в 09:00
8 янв в 09:00
130 000 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
На машине
На снегоходах
4 дня
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
18 дек в 18:00
25 дек в 08:00
47 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экстремальные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Экстремальная экспедиция на вездеходах: 1000 км вдоль Баренцева и Белого морей (всё включено)
  2. Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
  3. Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
  4. Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском
  5. На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Пляж драконьих яиц
  5. Снежная деревня
  6. Таинственный Лес
  7. Памятник Ждущей
  8. Набережная
  9. Полуостров Рыбачий
  10. Полуостров Средний
Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 43 000 до 450 000.
Купите самый интересный из 6 туров в Мурманске на 2025 год по теме «Экстремальные туры», цены от 43000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль