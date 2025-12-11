Экстремальная экспедиция на вездеходах: 1000 км вдоль Баренцева и Белого морей (всё включено)
Почувствовать себя открывателем Арктики, насладиться природой Севера и увидеть, как живут в сёлах
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
13 июл в 09:00
27 июл в 09:00
450 000 ₽ за человека
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
15 мар в 14:00
22 мар в 14:00
61 400 ₽ за человека
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы...
13 дек в 08:00
17 дек в 08:00
94 900 ₽ за человека
Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском
Погреться в бане с видом на море, прокатиться на квадроциклах и отведать северных деликатесов
Начало: Мурманск, 10:00
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
43 000 ₽ за человека
На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
Промчаться на снегоходах по побережью океана и почувствовать драйв безмолвной тундры
Начало: Мурманск, отель «Азимут» (центр города), 9:00
4 янв в 09:00
8 янв в 09:00
130 000 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
18 дек в 18:00
25 дек в 08:00
47 900 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 43 000 до 450 000.
