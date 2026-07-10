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Каякинг по Баренцеву морю к Териберке

Отправляемся в увлекательное путешествие по Баренцеву морю! В этом туре вы получите возможность встретить стаи белух или увидеть китов, пройти мимо скалистых берегов, устроить дневку, совершить радиальную прогулку в сопки, а также оценить виды пляжа драконьих яиц и Териберского водопада.
Каякинг по Баренцеву морю к ТериберкеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каякинг по Баренцеву морю к ТериберкеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каякинг по Баренцеву морю к ТериберкеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - река Воронья

Старт путешествия – мы выезжаем из города Мурманска.

09:00 Участникам нужно прибыть на базу (г. Кола), чтобы оставить ненужные вещи, упаковать свои вещи и померить сухой костюм, тапки и т. п.

Далее примерно в 10:30 старт трансфера от базы до старта маршрута на реке Вороньей.

13:30-14:00 Прибытие на место старта маршрута на реке Вороньей – сбор вещей, инструктаж, подгонка снаряжения, обед, выход на воду примерно в 16:00.

В этот день мы пройдем 18 км и будем ночевать на песчаной отмели, совсем недалеко от выхода в Баренцево море.

Мурманск - река ВороньяМурманск - река ВороньяМурманск - река ВороньяМурманск - река ВороньяМурманск - река Воронья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Губа Воронья - Федоровка - Зеленецкая

Утром, позавтракав, мы соберем лагерь и отправимся в море – мы обогнем бывшее урочище Песчанка и далее выйдем из устья реки Воронья в море – здесь часто можно встретить стаи белух, а то и увидеть китов.

Далее наш путь будет проходить мимо скалистых берегов, и, выйдя из губы Воронья, мы пройдем мимо губы Федоровка и дойдем до губы Зеленецкой.

В этот день мы пройдем 14 км.

Губа Воронья - Федоровка - ЗеленецкаяГуба Воронья - Федоровка - ЗеленецкаяГуба Воронья - Федоровка - ЗеленецкаяГуба Воронья - Федоровка - ЗеленецкаяГуба Воронья - Федоровка - Зеленецкая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Губа Опасово

Утром после завтрака мы отправимся в путь вдоль скалистых берегов до губы Опасово.

Помимо того, что сама губа Опасово очень красива, здесь также можно часто встретить китов!

В этот день мы пройдем 12 км.

Губа ОпасовоГуба ОпасовоГуба ОпасовоГуба ОпасовоГуба Опасово
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Дневка

В этот день мы устроим дневку.

Баня, радиальная прогулка в сопки, где есть камень-сейд.

Также этот день является запасным на случай непогоды, и дневка может случиться в другой день.

ДневкаДневкаДневкаДневкаДневка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Губа Орловка

После завтрака мы отправимся в блинный переход из губы Опасово в губу Орловка.

Мы выйдем из Опасово и будем двигаться вдоль красивого скалистого берега прямо к Териберскому маяку.

Далее мы обогнем его и войдем сначала в Териберскую губу, а затем спрячемся в губе Орловка.

Поставим лагерь и устроимся на ужин.

В этот день мы пройдем 20 км.

Губа ОрловкаГуба ОрловкаГуба ОрловкаГуба ОрловкаГуба Орловка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Териберская губа - Губа Лодейная - Мурманск

Утром выйдем из Орловки и отправимся обследовать Териберскую губу – дойдем до знаковых локаций Териберки, которые все туристы видят с берега: пляж драконьих яиц, Териберский водопад, зайдем в небольшие шхеры в скалах.

Вода в Баренцевом море настолько чистая и прозрачная, что мы сможем наблюдать и морских обитателей, и водоросли.

Далее мы причалим на пляже в губе Лодейной, где нас заберет автомобиль и отвезет в город Мурманск (на базу в город Кола, если у вас оставались вещи на базе).

Завершение тура вечером, билеты лучше приобретать с вылетом после 23:00.

Териберская губа - Губа Лодейная - МурманскТериберская губа - Губа Лодейная - МурманскТериберская губа - Губа Лодейная - МурманскТериберская губа - Губа Лодейная - МурманскТериберская губа - Губа Лодейная - МурманскТериберская губа - Губа Лодейная - Мурманск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает ночевку в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека 62800 руб.

Скидки:

  • при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
  • для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Проживание в палатках

5 ночей
Проживание в палаткахПроживание в палаткахПроживание в палатках
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Питание на маршруте (трехразовое)
  • Групповая аптечка
  • Трансфер группы и перевозка каяков
  • Прокат каяков, юбок, весел
  • Общественное снаряжение для бивуака (горелки, кастрюли, газ, баня, тент-палатка)
  • Спутниковый телефон или трекер, рации
  • Спасательный пояс гида, помпы
  • Гермомешки 20 л. по 2-3 штуки на человека
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Аренда сухого костюма - 3000 руб. (по желанию)
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.

1. Снаряжение для стоянки:

  • Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
    Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  • палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
  • сидушка туристическая;
  • личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.

2. Одежда для сна:

  • комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки);

Одежда, в которой мы идем на каяке. Такая одежда может быть мокрой

  • сверху куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
  • сухой или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
  • неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
  • стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
  • головной убор (кепка, панама, шапочка);
  • костюм для лагеря;
  • мембранная куртка или пончо;
  • брюки мембранные, либо быстросохнущие;
  • термобельё;
  • футболка;
  • «флиска» или кофта;
  • теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
  • носки треккинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
  • накомарник;
  • перчатки;
  • короткие резиновые сапоги;
  • треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
  • шапка теплая.

3. Рекомендуем взять с собой:

  • нижнее бельё;
  • купальник;
  • очки солнцезащитные;
  • средства личной гигиены;
  • походное полотенце;
  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническая помада;
  • средства от комаров и мошек;
  • гермомешок для телефона;
  • бутылка для воды;

4. Специальное снаряжение:

  • налобный фонарик (для августа-сентября);
  • фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом (пожеланию);
  • удочки для рыбалки;
  • личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
  • крем для рук;

5. Документы (в непромокаемом боксе или чехле!):

  • паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
  • медицинский̆страховой полис;
  • деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть скидки?

Скидки:

  • при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
  • для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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