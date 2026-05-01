Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
Одежда и обувь.
Непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале треккинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и др.
Паспорт, Полис ОМС, Наличные деньги, Портативная зарядка, Предметы личной гигиены, Личная аптечка, Рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском и экскурсия к ледоколу «Ленин»
Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 14:30 встретимся и пообедаем в ресторане. Во время трапезы познакомимся и обсудим планы, а затем начнём обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете, откуда появилось название города, осмотрите главные достопримечательности.
Посетим Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой. Если будут билеты, мы сможем зайти внутрь. Также осмотрим сопку «Зелёный мыс» и известные памятники. После экскурсии будет организован ужин в ресторане арктической кухни. Оплачивается дополнительно. Дальше — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу.
Путешествие в Териберку и морская прогулка
В 8:00 отправимся в Териберку. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий. По прибытии в старинный рыбацкий посёлок побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов». Если из-за снежного покрова будет тяжело добраться до природных объектов, потребуется доплата за снегоходные сани (примерно до конца апреля).
Пообедаем с видом на пейзажи Териберки. В меню: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.
Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.
Если погода не позволит выйти в море, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.
Ещё вы сможете погулять по песчаному пляжу и прокатиться на огромных качелях. Затем поедем обратно, в Мурманск вернёмся примерно в 21:00.
Саамская деревня и музейно-выставочный центр «Апатит»
Программа дня на март-июнь
Встретимся в холле отеля «Меридиан» в 7:00-7:30 (возможны изменения) и поедем в Кировск. Дорога займёт около 2,5 часов с учётом остановок. Посетим этническую деревню. Усядемся у горящего очага и послушаем легенды коренных северных народов, поиграем в национальные игры: пометаем аркан, постреляем из лука и даже попробуем себя в саамском футболе. Осмотрим артефакты и уникальные предметы быта, покормим оленей и сделаем милые фотографии с хаски.
Пообедаем в этническом кафе и поедем в Кировск, где заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит». Здесь находится богатая коллекция минералов, представлены макеты горных работ и много мультимедийных экспозиций.
На апрель
Во второй половине дня посетим экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» и погрузимся в настоящую сказку, любуясь фигурами из снега и льда.
На май-июнь
Во второй половине дня отправимся в Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина — самый северный ботанический сад в России! Осмотрим экзотические и тропические растения.
Вечером переедем в Кандалакшу и разместимся в отеле.
Программа дня на июль-сентябрь
В 8:00 поедем в Кировск. По пути будем любоваться перевалами и горными озёрами. В авто-пешее путешествие по Хибинам отправимся на УАЗе. Мы посетим турбазу «Куэльпорр» и прогуляемся к водопаду на реке Рисйок, его высота 20 метров, а ещё поднимемся к смотровой площадке.
Пообедаем в ресторане и музейно-выставочный центр «Апатит». Вечером переедем в Кандалакшу и разместимся в отеле.
Айс-флоатинг на Белом море или прогулка по побережью
Программа дня до 11 мая
В 9:00 встретимся в одной из живописных бухт Белого моря, спокойной и безопасной. Сегодня будем заниматься айс-флоатингом. Проведём для вас инструктаж по безопасности, подготовимся к плаванию и в специальных костюмах зайдём в воду. Будем лежать на поверхности, расслабляясь и любуясь пейзажами. Можно будет понаблюдать за птицами, а если повезёт, то и за милыми тюленями.
Вернёмся на берег и согреемся горячими напитками. После обеда вернёмся в Мурманск к 21:00.
Программа дня после 11 мая
Встретимся в 9:00 и поедем к Белому морю, где отправимся на морскую прогулку. Вернёмся в Мурманск к 21:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отелях 3* (комфорт, за 1 чел.)
|81 800 ₽
|2-местное проживание в отелях 4* (комфорт+, за 1 чел.)
|94 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Морская прогулка
- Посещение этнической деревни и Кировска (апрель-июнь) / Подъём на машине в Хибины (июнь-сентябрь)
- Айс-флоатинг в Белом море (до 11.05) / Морская прогулка по Белому морю (после 11.05)
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- 1-местное размещение - 11 000-20 500 ₽
- Снегоходные сани - 1500 ₽ за чел