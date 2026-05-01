На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка

Посетить саамскую деревню, выйти в море в поисках китов и побывать в Кандалакше
Наши арктические приключения начинаются! Сначала познакомимся с Мурманском и его главной достопримечательностью — первым в мире атомным ледоколом «Ленин». Затем отправимся в Териберку, которая прославилась после съёмок здесь фильма «Левиафан».

полюбуемся суровой северной красотой рыбацкого посёлка, побываем на кладбище кораблей и выйдем в Баренцево море, чтобы понаблюдать за китами и косатками, если повезёт их встретить.

Дальше программа зависит от сезона: можем поехать в этническую деревню и погрузиться в культуру саамов, поиграть в национальные игры. Или по бездорожью помчим в Хибины и устроим лёгкий треккинг.

А ещё вас ждёт айс-флоатинг — наденем специальные костюмы и будем лежать на поверхности воды в Белом море. Второй вариант — прогуляемся по побережью и наделаем множество снимков.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
Одежда и обувь.
Непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале треккинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и др.
Паспорт, Полис ОМС, Наличные деньги, Портативная зарядка, Предметы личной гигиены, Личная аптечка, Рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском и экскурсия к ледоколу «Ленин»

Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 14:30 встретимся и пообедаем в ресторане. Во время трапезы познакомимся и обсудим планы, а затем начнём обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете, откуда появилось название города, осмотрите главные достопримечательности.

Посетим Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой. Если будут билеты, мы сможем зайти внутрь. Также осмотрим сопку «Зелёный мыс» и известные памятники. После экскурсии будет организован ужин в ресторане арктической кухни. Оплачивается дополнительно. Дальше — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу.

2 день

Путешествие в Териберку и морская прогулка

В 8:00 отправимся в Териберку. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий. По прибытии в старинный рыбацкий посёлок побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов». Если из-за снежного покрова будет тяжело добраться до природных объектов, потребуется доплата за снегоходные сани (примерно до конца апреля).

Пообедаем с видом на пейзажи Териберки. В меню: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.

Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.

Если погода не позволит выйти в море, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.

Ещё вы сможете погулять по песчаному пляжу и прокатиться на огромных качелях. Затем поедем обратно, в Мурманск вернёмся примерно в 21:00.

3 день

Саамская деревня и музейно-выставочный центр «Апатит»

Программа дня на март-июнь

Встретимся в холле отеля «Меридиан» в 7:00-7:30 (возможны изменения) и поедем в Кировск. Дорога займёт около 2,5 часов с учётом остановок. Посетим этническую деревню. Усядемся у горящего очага и послушаем легенды коренных северных народов, поиграем в национальные игры: пометаем аркан, постреляем из лука и даже попробуем себя в саамском футболе. Осмотрим артефакты и уникальные предметы быта, покормим оленей и сделаем милые фотографии с хаски.

Пообедаем в этническом кафе и поедем в Кировск, где заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит». Здесь находится богатая коллекция минералов, представлены макеты горных работ и много мультимедийных экспозиций.

На апрель

Во второй половине дня посетим экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» и погрузимся в настоящую сказку, любуясь фигурами из снега и льда.

На май-июнь

Во второй половине дня отправимся в Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина — самый северный ботанический сад в России! Осмотрим экзотические и тропические растения.

Вечером переедем в Кандалакшу и разместимся в отеле.

Программа дня на июль-сентябрь

В 8:00 поедем в Кировск. По пути будем любоваться перевалами и горными озёрами. В авто-пешее путешествие по Хибинам отправимся на УАЗе. Мы посетим турбазу «Куэльпорр» и прогуляемся к водопаду на реке Рисйок, его высота 20 метров, а ещё поднимемся к смотровой площадке.

Пообедаем в ресторане и музейно-выставочный центр «Апатит». Вечером переедем в Кандалакшу и разместимся в отеле.

4 день

Айс-флоатинг на Белом море или прогулка по побережью

Программа дня до 11 мая

В 9:00 встретимся в одной из живописных бухт Белого моря, спокойной и безопасной. Сегодня будем заниматься айс-флоатингом. Проведём для вас инструктаж по безопасности, подготовимся к плаванию и в специальных костюмах зайдём в воду. Будем лежать на поверхности, расслабляясь и любуясь пейзажами. Можно будет понаблюдать за птицами, а если повезёт, то и за милыми тюленями.

Вернёмся на берег и согреемся горячими напитками. После обеда вернёмся в Мурманск к 21:00.

Программа дня после 11 мая

Встретимся в 9:00 и поедем к Белому морю, где отправимся на морскую прогулку. Вернёмся в Мурманск к 21:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в отелях 3* (комфорт, за 1 чел.)81 800 ₽
2-местное проживание в отелях 4* (комфорт+, за 1 чел.)94 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Морская прогулка
  • Посещение этнической деревни и Кировска (апрель-июнь) / Подъём на машине в Хибины (июнь-сентябрь)
  • Айс-флоатинг в Белом море (до 11.05) / Морская прогулка по Белому морю (после 11.05)
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • 1-местное размещение - 11 000-20 500 ₽
  • Снегоходные сани - 1500 ₽ за чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», 14:30
Завершение: Мурманск, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

