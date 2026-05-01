В 8:00 отправимся в Териберку. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий. По прибытии в старинный рыбацкий посёлок побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов». Если из-за снежного покрова будет тяжело добраться до природных объектов, потребуется доплата за снегоходные сани (примерно до конца апреля).

Пообедаем с видом на пейзажи Териберки. В меню: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.

Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.

Если погода не позволит выйти в море, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.

Ещё вы сможете погулять по песчаному пляжу и прокатиться на огромных качелях. Затем поедем обратно, в Мурманск вернёмся примерно в 21:00.