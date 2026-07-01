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Туры по барам Мурманска

Найдено 4 тура в категории «Бары и ночная жизнь» в Мурманске, цены от 44 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
На автобусе
4 дня
Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
Начало: Мурманск
«Самое долгожданное: отправляемся бороздить просторы Баренцева моря»
1 апр в 10:00
15 апр в 10:00
от 81 800 ₽ за человека
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров
4 дня
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«Откройте для себя особую атмосферу гостеприимного Мурманска, совершите незабываемую прогулку на катере по Баренцеву морю или насладитесь прогулкой пешком по Териберке»
29 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 44 300 ₽ за человека
Полуостров Средний и Рыбачий. Поход вдоль Баренцева моря
Пешая
7 дней
Полуостров Средний и Рыбачий. Поход вдоль Баренцева моря
Начало: Мурманск
«Весь маршрут проходит вдоль Баренцева моря по бескрайней тундре»
5 сен в 10:00
85 800 ₽ за человека
Каякинг по Баренцеву морю к Териберке
Сплавы и рафтинг
6 дней
Каякинг по Баренцеву морю к Териберке
Начало: Г. Мурманск
«Отправляемся в увлекательное путешествие по Баренцеву морю»
21 июл в 10:00
62 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря;
  2. Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров;
  3. Полуостров Средний и Рыбачий. Поход вдоль Баренцева моря;
  4. Каякинг по Баренцеву морю к Териберке.
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ледокол Ленин;
  2. Кольский полуостров;
  3. Кладбище кораблей;
  4. Саамская деревня;
  5. Полуостров Рыбачий;
  6. Полуостров Средний;
  7. Кировск;
  8. Батарейский Водопад;
  9. Пляж драконьих яиц;
  10. Монумент «Алёша».
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2026
Сейчас в Мурманске в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 тура от 44 300 до 85 800.
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