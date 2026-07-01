Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
Начало: Мурманск
«Самое долгожданное: отправляемся бороздить просторы Баренцева моря»
1 апр в 10:00
15 апр в 10:00
от 81 800 ₽ за человека
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«Откройте для себя особую атмосферу гостеприимного Мурманска, совершите незабываемую прогулку на катере по Баренцеву морю или насладитесь прогулкой пешком по Териберке»
29 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 44 300 ₽ за человека
Полуостров Средний и Рыбачий. Поход вдоль Баренцева моря
Начало: Мурманск
«Весь маршрут проходит вдоль Баренцева моря по бескрайней тундре»
5 сен в 10:00
85 800 ₽ за человека
Каякинг по Баренцеву морю к Териберке
Начало: Г. Мурманск
«Отправляемся в увлекательное путешествие по Баренцеву морю»
21 июл в 10:00
62 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Бары и ночная жизнь»
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