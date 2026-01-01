Встретимся в Мурманске и в 12:00 отправимся на полуостров Средний. Заедем в гипермаркет, чтобы закупиться всем необходимым — там, куда мы направляемся, нет магазинов и аптек. По пути будем любоваться северной природой и делать остановки, чтобы пофотографировать. А гид расскажет интересные факты об этом регионе.

Вы увидите мемориальный комплекс «Долина Славы», водопады реки Титовка и Пьяный ручей у перевала Муста-Тунтури. Название перевала переводится как «чёрная гора» — он действительно сложен из тёмных камней и скал, которые выглядят особенно эффектно на фоне яркой зелени.

Переедем через перевал Муста-Тунтури, побываем на высоте Яйцо и полюбуемся Мотовским заливом. Прибудем на полуостров Средний, заселимся в палатки и поужинаем.