На выходные на Кольский: путешествие на полуострова Рыбачий и Средний с проживанием в кемпинге

Побывать на краю света, увидеть инопланетные пейзажи и полюбоваться действующим маяком
Приглашаем в маленькое, но насыщенное впечатлениями приключение. Отправляемся в труднодоступные уголки Мурманской области, на берега Баренцева моря.

Вы увидите кекуры, возраст которых около 600 миллионов лет, погадаете, на что похожи скальные
образования на Берегу рыжих камней. Побываете в самой северной точке России — на мысе Немецком. Полюбуетесь Вайдагубским маяком, который светит зелёным светом.

Сделаете красивые фотографии на мысе Кекурский — кажется, здесь и находится край света! А если повезёт, то понаблюдаете за морскими обитателями.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей в тур

Обязательно:
Мембранная куртка (ветро-влагозащитная)
Дождевик
Штаны
Шапка + бейсболка или панама
Термобелье
Флисовая кофта
Удобная трекинговая обувь
Сменная обувь
Запасные носки (2-3 пары)
Лёгкий рюкзак
Личная аптечка
Мыло, полотенце
Очки солнцезащитные
Крем защитный от ветра и солнца SPF 5
Спрей от комаров

Обратите внимание, вы отправляетесь на край земли, где погода может быть изменчива, а цивилизация отсутствует, поэтому необходимо самостоятельно приобрести медикаменты и запастись важными вещами.

Программа тура по дням

1 день

Мемориальный комплекс «Долина Славы», перевал Муста-Тунтури и Мотовский залив

Встретимся в Мурманске и в 12:00 отправимся на полуостров Средний. Заедем в гипермаркет, чтобы закупиться всем необходимым — там, куда мы направляемся, нет магазинов и аптек. По пути будем любоваться северной природой и делать остановки, чтобы пофотографировать. А гид расскажет интересные факты об этом регионе.

Вы увидите мемориальный комплекс «Долина Славы», водопады реки Титовка и Пьяный ручей у перевала Муста-Тунтури. Название перевала переводится как «чёрная гора» — он действительно сложен из тёмных камней и скал, которые выглядят особенно эффектно на фоне яркой зелени.

Переедем через перевал Муста-Тунтури, побываем на высоте Яйцо и полюбуемся Мотовским заливом. Прибудем на полуостров Средний, заселимся в палатки и поужинаем.

2 день

Полуостров Рыбачий: мыс Немецкий, Вайдагубский маяк и мыс Кекурский

Позавтракаем и поедем на полуостров Рыбачий. Сегодня побываем на мысе Немецком, в самой северной точке России, и полюбуемся столбообразными чёрными скалами. Затем осмотрим действующий Вайдагубский маяк. Пообедаем и продолжим путешествие — отправимся к мысу Кекурский, одному из самых труднодоступных, но и самых красивых мест. Ещё сегодня посетим мыс Коровий, Кийскую литораль и осмотрим финские ДОТы (фортификационные сооружения).

Вечером вернёмся в кемпинг и поужинаем.

3 день

Полуостров Средний: скалы Два брата, Берег рыжих камней и возвращение в Мурманск

После завтрака соберём вещи и поедем на Средний полуостров. Перед нами предстанут скалы-останцы Два брата, их высота около 30 метров, а возраст кекуров — около 600 миллионов лет! Они считаются священными для саамов — коренных жителей Кольского полуострова.

Дальше побываем на Берегу рыжих камней, где, прямо у Баренцева моря, стоят каменные фигуры причудливых форм. Кому-то они напоминают сказочных персонажей, кому-то — фантастических существ. Всё зависит от времени суток, угла зрения и вашей фантазии.

Пообедаем, посетим крупнокалиберную артиллерийскую батарею Поночевного и вновь преодолеем уже знакомые нам перевал Муста-Тунтури и речку Титовка. Вернёмся в Мурманск. Затем — самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник57 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина и 1 перекус
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», 12:00
Завершение: Мурманск, планируйте вылет/отъезд после 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

