Описание тура
Организационные детали
Список вещей в тур
Обязательно:
Мембранная куртка (ветро-влагозащитная)
Дождевик
Штаны
Шапка + бейсболка или панама
Термобелье
Флисовая кофта
Удобная трекинговая обувь
Сменная обувь
Запасные носки (2-3 пары)
Лёгкий рюкзак
Личная аптечка
Мыло, полотенце
Очки солнцезащитные
Крем защитный от ветра и солнца SPF 5
Спрей от комаров
Обратите внимание, вы отправляетесь на край земли, где погода может быть изменчива, а цивилизация отсутствует, поэтому необходимо самостоятельно приобрести медикаменты и запастись важными вещами.
Программа тура по дням
Мемориальный комплекс «Долина Славы», перевал Муста-Тунтури и Мотовский залив
Встретимся в Мурманске и в 12:00 отправимся на полуостров Средний. Заедем в гипермаркет, чтобы закупиться всем необходимым — там, куда мы направляемся, нет магазинов и аптек. По пути будем любоваться северной природой и делать остановки, чтобы пофотографировать. А гид расскажет интересные факты об этом регионе.
Вы увидите мемориальный комплекс «Долина Славы», водопады реки Титовка и Пьяный ручей у перевала Муста-Тунтури. Название перевала переводится как «чёрная гора» — он действительно сложен из тёмных камней и скал, которые выглядят особенно эффектно на фоне яркой зелени.
Переедем через перевал Муста-Тунтури, побываем на высоте Яйцо и полюбуемся Мотовским заливом. Прибудем на полуостров Средний, заселимся в палатки и поужинаем.
Полуостров Рыбачий: мыс Немецкий, Вайдагубский маяк и мыс Кекурский
Позавтракаем и поедем на полуостров Рыбачий. Сегодня побываем на мысе Немецком, в самой северной точке России, и полюбуемся столбообразными чёрными скалами. Затем осмотрим действующий Вайдагубский маяк. Пообедаем и продолжим путешествие — отправимся к мысу Кекурский, одному из самых труднодоступных, но и самых красивых мест. Ещё сегодня посетим мыс Коровий, Кийскую литораль и осмотрим финские ДОТы (фортификационные сооружения).
Вечером вернёмся в кемпинг и поужинаем.
Полуостров Средний: скалы Два брата, Берег рыжих камней и возвращение в Мурманск
После завтрака соберём вещи и поедем на Средний полуостров. Перед нами предстанут скалы-останцы Два брата, их высота около 30 метров, а возраст кекуров — около 600 миллионов лет! Они считаются священными для саамов — коренных жителей Кольского полуострова.
Дальше побываем на Берегу рыжих камней, где, прямо у Баренцева моря, стоят каменные фигуры причудливых форм. Кому-то они напоминают сказочных персонажей, кому-то — фантастических существ. Всё зависит от времени суток, угла зрения и вашей фантазии.
Пообедаем, посетим крупнокалиберную артиллерийскую батарею Поночевного и вновь преодолеем уже знакомые нам перевал Муста-Тунтури и речку Титовка. Вернёмся в Мурманск. Затем — самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|57 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина и 1 перекус
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гидов
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение