Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня в мини-группе
Распробовать местную кухню, посетить саамскую деревню, погладить хаски и поймать северное сияние
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня (...
15 дек в 08:00
18 дек в 08:00
64 900 ₽ за человека
-
50%
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
20 дек в 11:00
30 дек в 08:00
99 900 ₽
199 800 ₽ за человека
Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в экоотеле и знакомство с Кольским
Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, можно выбирать ...
13 дек в 08:00
15 дек в 08:00
59 900 ₽ за человека
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска. Можете выбрать ...
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
49 900 ₽ за человека
Наедине с северной природой: выходные в лесу с прогулками по Териберке и Мурманску
Отдохнуть в экоотеле, сделать кадры со скелетом кита и остовом корабля, узнать о саамах и поморах
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете выбра...
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
39 900 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д....
18 июн в 14:00
25 июн в 14:00
42 900 ₽ за человека
Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
Отдохнуть от суеты на природе, половить кумжу, палию, арктического гольца и поесть костровой пищи
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или в городе ут...
21 июн в 08:00
24 июн в 08:00
147 000 ₽ за человека
-
10%
С фотографом на полуострова Рыбачий и Средний (в палатках): мастер-классы по съёмке океана и тундры
Поучиться снимать бегущую воду, сделать фото Северного Ледовитого океана и влюбиться в пейзажи
Начало: Мурманск, место по договорённости, 9:00. Рекоменду...
24 авг в 08:00
99 000 ₽
110 000 ₽ за человека
Горы и водопады Севера: тур на Кольский полуостров в мини-группе
Увидеть Хибины, посетить Териберку и добраться на джипах к реке Рисйок
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, время - по дого...
21 июн в 08:00
24 июн в 08:00
59 900 ₽ за человека
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
15 мар в 14:00
22 мар в 14:00
61 400 ₽ за человека
Экспресс-тур в Арктику в мини-группе: Мурманск, Кировск, Териберка и морская прогулка
Отправиться на поиски китов, увидеть атомный ледокол и полюбоваться горными хребтами Хибин
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
19 дек в 08:00
23 дек в 08:00
45 000 ₽ за человека
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы...
13 дек в 08:00
17 дек в 08:00
94 900 ₽ за человека
На Север за впечатлениями: северное сияние, Териберка, саамская деревня, хаски и олени
Прокатиться на оленьей упряжке, увидеть океан и Батарейский водопад, погрузиться в культуру саамов
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан» (пл. Пять углов, у...
19 дек в 18:00
9 янв в 18:00
42 500 ₽ за человека
-
10%
Териберка, Хибины, Мурманск: экспресс-тур в мини-группе с поездкой за северным сиянием
Подняться в горы и погулять по морскому побережью, посетить музеи и исследовать столицу Заполярья
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 7:00 (возможна ...
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
58 500 ₽
65 000 ₽ за человека
Своей компанией на Русский Север: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и саамы
Увидеть Батарейский водопад, поймать Аврору, полюбоваться Хибинами и погулять по «Снежной деревне»
Начало: Мурманск, ваш отель, 12:30. Возможно любое время в...
22 дек в 12:30
24 дек в 12:30
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском
Погреться в бане с видом на море, прокатиться на квадроциклах и отведать северных деликатесов
Начало: Мурманск, 10:00
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
43 000 ₽ за человека
За Полярный круг: в гости к саамам, охота за сиянием и экскурсии по Мурманску и Териберке
Познакомиться с главными достопримечательностями Кольского и узнать о жизни народов Севера
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 12:15. К 13:00 ...
8 янв в 12:15
21 фев в 12:15
38 600 ₽ за человека
На снегоходах по Кольскому полуострову: Баренцево море, саамы и романтика севера
Промчаться на снегоходах по побережью океана и почувствовать драйв безмолвной тундры
Начало: Мурманск, отель «Азимут» (центр города), 9:00
4 янв в 09:00
8 янв в 09:00
130 000 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
18 дек в 18:00
25 дек в 08:00
47 900 ₽ за человека
