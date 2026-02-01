Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову для вашей компании
Отведать суп териберского рыбака, арктические морепродукты и рыбу и десерты из северных ягод
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от вашего рейса
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
85 000 ₽ за человека
Сокровища Крайнего Севера: морская прогулка навстречу китам и выезд за сиянием
Погулять по Териберке и Мурманску, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Начало: Мурманск, улица Воровского, 5/23, Меридиан 4*, до ...
21 фев в 13:00
27 фев в 13:00
87 400 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
15 фев в 08:00
17 фев в 08:00
69 900 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д....
18 июн в 14:00
25 июн в 14:00
42 900 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
19 фев в 18:00
20 фев в 18:00
48 900 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
Начало: Мурманск 8:00-9:00
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
38 000 ₽ за человека
Активный семейный тур на Кольский полуостров
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
15 фев в 14:00
77 800 ₽ за человека
Экспресс-приключение в Арктике: погоня за Авророй, Териберка, киты и саамская деревня
Отправиться в морскую прогулку, прокатиться в оленьей упряжке, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан» (пл. Пять углов, у...
21 фев в 21:00
27 фев в 21:00
47 400 ₽ за человека
Разнообразие Севера: Териберка, Мурманск, Кировск и погружение в культуру
Поиграть в саамские игры, прокатиться по морю в поисках его обитателей и полюбоваться Хибинами
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 7:30
20 фев в 07:30
6 мар в 07:30
55 900 ₽ за человека
Активный Кольский в мини-группе: сияние, айс-флоатинг, киты, снежные сафари и фото на память
Посетить Териберку и саамскую деревню, освоить арктическую кухню, покататься на снегоходах и хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 10:40
20 фев в 10:40
6 мар в 10:40
154 800 ₽ за человека
