Вы будете жить в глэмпинге, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние прямо под стеклянным куполом.
Вы посетите Саамскую деревню, где сможете погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить кроликов.
А еще подниметесь на канатной дороге поужинать в ресторан, покатаетесь на Снежном автобусе и отправите почтовые открытки прямо с ледокола «Ленин».Сон? Забудьте про сон! Мы отправляемся на охоту за северным сиянием!
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпинге
13:00 Сбор участников на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.
Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в глэмпинг.
После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние. Если повезет, мы увидим его уже сегодня!
Проживание: купольные домики.
Автобус: 65 км.
Питание: обед и ужин.
Териберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблей
После завтрака мы берем вещи и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).
Сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра. Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.
И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
По дороге домой мы остановимся на знаменитом Кладбище кораблей. Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи. Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
После прогулки заселяемся в панорамные коттеджи на берегу моря, ужинаем, отдыхаем. Начинается ожидание самого яркого сияния, которое можно наблюдать, не выходя из домика!
Проживание: панорамные коттеджи.
Автобус: 70 км.
Пешком: 12 км.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Саамская деревня
После раннего завтрака мы соберем вещи и отправимся в знаменитую Саамскую деревню. По приезду нас будут ждать обед и экскурсионная программа.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов! А также покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером — ужин, для желающих — баня.
Проживание: гостевой дом.
Автобус: 215 км.
Пешком: 2 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Саамская деревня - Кировск - Хибины - Мурманск
Подъем, завтрак.
Ориентировочно в 10:00 мы отправляемся в Кировск.
Нас ждет «Снежная деревня», постройки которой всегда уникальны и никогда не повторяются. Каждый год — это новое сооружение со своими залами, коридорами, замысловатыми узорами и, конечно же, неповторимым духом.
А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины. Маршрут Снежного автобуса проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Нам представится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озера Малый Вудьявр.
После мы заглянем еще в одно удивительное место — музей камня, где сможем совершить путешествие из недр земли в атмосферу. Обширная коллекция минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира не оставляет равнодушным ни одного гостя.
И даже на этом наш день еще не закончился! Впереди — ужин в высокогорном панорамном ресторане «Плато» (820 м). Благодаря панорамному 5-метровому остеклению и особой парящей конструкции ресторана нам откроются потрясающие виды на северные пейзажи.
А теперь пора домой. Нас ждет возвращение в Мурманск и заселение на базу.
Основная программа тура подошла к концу.
Проживание: гостевой дом.
Автобус: 360 км.
Пешком: около 3 км.
Питание: завтрак и обед.
Мурманск. Отъезд
Сегодня день отъезда. Однако тем, кто решил задержаться до вечера, этот день нашего тура точно запомнится как одно из самых ярких впечатлений.
Вы когда-нибудь отправляли или получали открытку с первого в мире атомного ледокола? Если нам будет сопутствовать удача, мы сможем это сделать прямиком с ледокола «Ленин»!
А на обед сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.
Позже мы заберем вещи с базы и разъедемся домой. Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!
Пешком: около 4 км.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в глэмпинге «Аврора Вилладж» 4-местное размещение в купольных домиках, душ и туалет в домике;
- в Териберке панорамные 2-местные коттеджи на берегу моря, душ и туалет в коттедже;
- в Саамской деревне гостевой дом, 2-3-4-местное размещение, душ и туалет в номере, на территории есть баня;
- в Мурманске база «Баренц», 2-3-местное размещение, удобства в доме, большая общая зона и кухня.
Варианты проживания
Глэмпинг «Аврора Вилладж»
Отель «Глэмпинг Aurora Village Murmansk» с принадлежностями для барбекю, садом, бесплатной частной парковкой и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в нескольких шагах от центральной части поселка Урочище и в 25 км от поселка Лесхоз. В отеле можно забронировать семейные номера. Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют разнообразные поездки и экскурсии, а также доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей номера с полотенцами, постельным бельем и собственной ванной комнатой с душем.
Гостевой дом в Саамской деревне
В доме 2-/3-/4-местное размещение, душ и туалет в номере, на территории есть баня.
Гостевой дом «Баренц»
Гостевой дом Баренц расположен в Первомайском районе Мурманска, на территории Долина Уюта.
Здания, разделенные на комнаты и вмещающие от 12 до 14 человек, оснащены односпальными раздельными кроватями, столиками и чистым постельным бельем. Гостиные обустроены мягкими диванами и телевизорами. Санузлы в домиках отдельные, снабжены душем, стиральной машиной и раковиной.
Общие кухни полностью оборудованы для комфортного приготовления еды, в гарнитур встроена плита, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина. Также установлен большой обеденный стол, кофемашина, посуда и приборы.
Отель предоставит транспорт индивидуальным туристам и организует групповой трансфер. Гостям устроят катание на лыжах, на освещенной трассе на расстоянии 200 м от коттеджа, предоставят горнолыжный инвентарь и место для хранения собственных принадлежностей. Рядом с отелем Варничный ручей, озеро Окуневое и река Тулома. Ближайший аэропорт в 22,8 км. До ж/д вокзала 3,9 км.
База «45-й причал»
База отдыха «45-й причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.
Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.
Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.
Расстояние до аэропорта составляет — 104,7 км, а до железнодорожного вокзала — 85,3 км. Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Аврора Вилладж - поселок Териберка - Саамская деревня - Кировск - Мурманск
- Проживание в купольных домиках Аврора Вилладж, 4-местное размещение (1 ночь)
- Проживание в панорамных коттеджах базы «45 причал», 2-местное размещение (1 ночь)
- Проживание в гостевом доме в Саамской деревне, 2-3-4-местное размещение (1 ночь)
- Проживание на базе «Баренц» в Мурманске, 2-3-местное размещение (1 ночь)
- Питание (кроме ужина в ресторане в Кировске в 4-й день и обеда в Мурманске в 5-й день): 2 завтрака, 2 ужина и обед в «Авроре Вилладж» и в Териберке, перекус во время прогулки по Териберке, завтрак, обед и ужин в Саамской деревне, обед в Кировске, завтрак в хостеле (готовит гид)
- Посещение Саамской деревни
- Экскурсия в Снежную деревню
- Экскурсия на SnowBus в Хибины, на озеро Малый Вудъявр
- Посещение Музея камня
- Подъем на канатной дороге в ресторан
- Сопровождение гидом
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Ужин в Кировске в 4-й день и обед в 5-й день в Мурманске
- Услуги и экскурсии, не входящие в основную программу (входные билеты на ледокол «Ленин»)
- Страховка от н/с
- Баня в Саамской деревне
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
«Не бывает плохой погоды – бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
- рюкзак 15-20 л для прогулок;
- хоба (тур. пенка) сидеть и смотреть на море;
- химические грелки для рук и ног
Одежда и обувь:
- ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из эва;
- куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
- штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка утеплённая, теплый бафф;
- нательное белье;
- комплект термобелья;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки треккинговые (синтетика);
- носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
- балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые;
- купальное белье, тапочки для бани.
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (1 литр);
- маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.
Документы:
- паспорт;
- полис страхования (не обязательно);
- деньги на кафе, сувениры.
Дополнительно (не обязательно):
- фотоаппарат (видеокамера);
- зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.