Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
В этом туре вас ждет удивительное путешествие на Кольский полуостров.

Вы будете жить в глэмпинге, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние прямо под стеклянным куполом.

Вы посетите Саамскую деревню, где сможете погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить кроликов.

А еще подниметесь на канатной дороге поужинать в ресторан, покатаетесь на Снежном автобусе и отправите почтовые открытки прямо с ледокола «Ленин».Сон? Забудьте про сон! Мы отправляемся на охоту за северным сиянием!
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Ближайшие даты:
6
мар

Что вас ожидает:

Купольный глэмпинг с волшебным видом
Купольный глэмпинг с волшебным видом
Будем отдыхать, общаться и ждать появление северного сияния
Берег Баренцева моря
Берег Баренцева моря
Отправимся в поселок Териберка, а еще увидим Батарейский водопад
Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Посетим место, где нашли свой последний приют судна прошлой эпохи
Пляж с яйцами динозавров
Пляж с яйцами динозавров
Увидим пляж, на котором огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга
Саамская деревня
Саамская деревня
Погрузимся в быт коренного населения Кольского полуострова
Ужин на высоте
Ужин на высоте
Поужинаем в высокогорном панорамном ресторане с потрясающими видами на северные пейзажи

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпинге

13:00 Сбор участников на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.

Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в глэмпинг.

После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние. Если повезет, мы увидим его уже сегодня!

Проживание: купольные домики.
Автобус: 65 км.
Питание: обед и ужин.

Встреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпингеВстреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпингеВстреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпингеВстреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпингеВстреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпингеВстреча в Мурманске - дорога и размещение в глэмпинге
2 день

Териберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблей

После завтрака мы берем вещи и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).

Сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра. Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.

И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

По дороге домой мы остановимся на знаменитом Кладбище кораблей. Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи. Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

После прогулки заселяемся в панорамные коттеджи на берегу моря, ужинаем, отдыхаем. Начинается ожидание самого яркого сияния, которое можно наблюдать, не выходя из домика!

Проживание: панорамные коттеджи.
Автобус: 70 км.
Пешком: 12 км.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.

Териберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблейТериберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблейТериберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблейТериберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблейТериберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблейТериберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблейТериберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблейТериберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблей
3 день

Саамская деревня

После раннего завтрака мы соберем вещи и отправимся в знаменитую Саамскую деревню. По приезду нас будут ждать обед и экскурсионная программа.

Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов! А также покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером — ужин, для желающих — баня.

Проживание: гостевой дом.
Автобус: 215 км.
Пешком: 2 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня
4 день

Саамская деревня - Кировск - Хибины - Мурманск

Подъем, завтрак.

Ориентировочно в 10:00 мы отправляемся в Кировск.

Нас ждет «Снежная деревня», постройки которой всегда уникальны и никогда не повторяются. Каждый год — это новое сооружение со своими залами, коридорами, замысловатыми узорами и, конечно же, неповторимым духом.

А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины. Маршрут Снежного автобуса проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Нам представится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озера Малый Вудьявр.

После мы заглянем еще в одно удивительное место — музей камня, где сможем совершить путешествие из недр земли в атмосферу. Обширная коллекция минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира не оставляет равнодушным ни одного гостя.

И даже на этом наш день еще не закончился! Впереди — ужин в высокогорном панорамном ресторане «Плато» (820 м). Благодаря панорамному 5-метровому остеклению и особой парящей конструкции ресторана нам откроются потрясающие виды на северные пейзажи.

А теперь пора домой. Нас ждет возвращение в Мурманск и заселение на базу.

Основная программа тура подошла к концу.

Проживание: гостевой дом.
Автобус: 360 км.
Пешком: около 3 км.
Питание: завтрак и обед.

Саамская деревня - Кировск - Хибины - МурманскСаамская деревня - Кировск - Хибины - МурманскСаамская деревня - Кировск - Хибины - МурманскСаамская деревня - Кировск - Хибины - МурманскСаамская деревня - Кировск - Хибины - МурманскСаамская деревня - Кировск - Хибины - Мурманск
5 день

Мурманск. Отъезд

Сегодня день отъезда. Однако тем, кто решил задержаться до вечера, этот день нашего тура точно запомнится как одно из самых ярких впечатлений.

Вы когда-нибудь отправляли или получали открытку с первого в мире атомного ледокола? Если нам будет сопутствовать удача, мы сможем это сделать прямиком с ледокола «Ленин»!

А на обед сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

Позже мы заберем вещи с базы и разъедемся домой. Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!

Пешком: около 4 км.
Питание: завтрак.

Мурманск. ОтъездМурманск. ОтъездМурманск. ОтъездМурманск. ОтъездМурманск. ОтъездМурманск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в глэмпинге «Аврора Вилладж» 4-местное размещение в купольных домиках, душ и туалет в домике;
  • в Териберке панорамные 2-местные коттеджи на берегу моря, душ и туалет в коттедже;
  • в Саамской деревне гостевой дом, 2-3-4-местное размещение, душ и туалет в номере, на территории есть баня;
  • в Мурманске база «Баренц», 2-3-местное размещение, удобства в доме, большая общая зона и кухня.

Варианты проживания

Глэмпинг «Аврора Вилладж»

1 ночь

Отель «Глэмпинг Aurora Village Murmansk» с принадлежностями для барбекю, садом, бесплатной частной парковкой и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в нескольких шагах от центральной части поселка Урочище и в 25 км от поселка Лесхоз. В отеле можно забронировать семейные номера. Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют разнообразные поездки и экскурсии, а также доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей номера с полотенцами, постельным бельем и собственной ванной комнатой с душем.

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Гостевой дом в Саамской деревне

1 ночь

В доме 2-/3-/4-местное размещение, душ и туалет в номере, на территории есть баня.

Гостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревнеГостевой дом в Саамской деревне

Гостевой дом «Баренц»

1 ночь

Гостевой дом Баренц расположен в Первомайском районе Мурманска, на территории Долина Уюта.

Здания, разделенные на комнаты и вмещающие от 12 до 14 человек, оснащены односпальными раздельными кроватями, столиками и чистым постельным бельем. Гостиные обустроены мягкими диванами и телевизорами. Санузлы в домиках отдельные, снабжены душем, стиральной машиной и раковиной.

Общие кухни полностью оборудованы для комфортного приготовления еды, в гарнитур встроена плита, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина. Также установлен большой обеденный стол, кофемашина, посуда и приборы.

Отель предоставит транспорт индивидуальным туристам и организует групповой трансфер. Гостям устроят катание на лыжах, на освещенной трассе на расстоянии 200 м от коттеджа, предоставят горнолыжный инвентарь и место для хранения собственных принадлежностей. Рядом с отелем Варничный ручей, озеро Окуневое и река Тулома. Ближайший аэропорт в 22,8 км. До ж/д вокзала 3,9 км.

Гостевой дом «Баренц»Гостевой дом «Баренц»Гостевой дом «Баренц»Гостевой дом «Баренц»Гостевой дом «Баренц»Гостевой дом «Баренц»Гостевой дом «Баренц»Гостевой дом «Баренц»

База «45-й причал»

1 ночь

База отдыха «45-й причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.

Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.

Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.

Расстояние до аэропорта составляет — 104,7 км, а до железнодорожного вокзала — 85,3 км. Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.

База «45-й причал»База «45-й причал»База «45-й причал»База «45-й причал»База «45-й причал»База «45-й причал»База «45-й причал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Аврора Вилладж - поселок Териберка - Саамская деревня - Кировск - Мурманск
  • Проживание в купольных домиках Аврора Вилладж, 4-местное размещение (1 ночь)
  • Проживание в панорамных коттеджах базы «45 причал», 2-местное размещение (1 ночь)
  • Проживание в гостевом доме в Саамской деревне, 2-3-4-местное размещение (1 ночь)
  • Проживание на базе «Баренц» в Мурманске, 2-3-местное размещение (1 ночь)
  • Питание (кроме ужина в ресторане в Кировске в 4-й день и обеда в Мурманске в 5-й день): 2 завтрака, 2 ужина и обед в «Авроре Вилладж» и в Териберке, перекус во время прогулки по Териберке, завтрак, обед и ужин в Саамской деревне, обед в Кировске, завтрак в хостеле (готовит гид)
  • Посещение Саамской деревни
  • Экскурсия в Снежную деревню
  • Экскурсия на SnowBus в Хибины, на озеро Малый Вудъявр
  • Посещение Музея камня
  • Подъем на канатной дороге в ресторан
  • Сопровождение гидом
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Ужин в Кировске в 4-й день и обед в 5-й день в Мурманске
  • Услуги и экскурсии, не входящие в основную программу (входные билеты на ледокол «Ленин»)
  • Страховка от н/с
  • Баня в Саамской деревне
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды – бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • рюкзак 15-20 л для прогулок;
  • хоба (тур. пенка) сидеть и смотреть на море;
  • химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:

  • ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из эва;
  • куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
  • штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик);
  • шапка утеплённая, теплый бафф;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (синтетика);
  • носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
  • балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые;
  • купальное белье, тапочки для бани.

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (1 литр);
  • маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (не обязательно);
  • деньги на кафе, сувениры.

Дополнительно (не обязательно):

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Б
10 мар 2023
Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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