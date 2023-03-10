2 день

Териберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - кладбище кораблей

После завтрака мы берем вещи и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).

Сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра. Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.

И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

По дороге домой мы остановимся на знаменитом Кладбище кораблей. Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи. Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

После прогулки заселяемся в панорамные коттеджи на берегу моря, ужинаем, отдыхаем. Начинается ожидание самого яркого сияния, которое можно наблюдать, не выходя из домика!

Проживание: панорамные коттеджи.

Автобус: 70 км.

Пешком: 12 км.

Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.