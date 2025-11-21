Мои заказы

Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова

Узнать «фишки» подледной рыбалки и погостить у саамов
В этом путешествии мы отправимся на снегоходах на отдаленную базу отдыха среди леса — туда, где нет дорог и городского шума.

Будем отдыхать в живописном месте среди снежного леса, ловить рыбу,
читать дальше

кататься на оленях и разгадывать тайны древней Гипербореи.

И, конечно, вдоволь наедимся северной рыбы и узнаем, как здесь живут саамы — коренные северные народы — и почему эти места они не променяют ни на что.

Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова

Описание тура

Организационные детали

В Мурманской области в это время года довольно холодно — обязательно берите с собой теплую непродуваемую куртку и ветрозащитные штаны (подойдет горнолыжный костюм).

Еще стоит захватить солнечные очки и крем для загара. Не смотрите, что на улице зима — обгореть тут можно не меньше, чем летом, солнечные лучи отражаются от снега и льда и могут сильно навредить коже и сетчатке глаз.

Положите к вещам небольшое полотенце для умывания и полотенце побольше для бани — в номерах полотенца будут, но в бане лучше иметь свое.

Еще незаменимая вещь — это пенка-сидушка. С ней можно будет устроить привалы и присесть на любое заснеженное дерево, не боясь простудиться. А для того, чтобы привалы прошли веселее, можно захватить термос с горячим чаем.

Не забудьте также документы: паспорт и медицинский полис. И захватите немного наличных — в зимней тундре среди леса с банкоматами могут быть сложности, вдруг вам захочется приобрести на память какой-нибудь местный сувенир.

Программа тура по дням

1 день

Снегоходы и северное сияние

На снегоходах до базы отдыха. Мы встречаемся в Мурманске (в аэропорту, на вокзале или у гостиницы) в 10 утра и вместе едем в село Ловозеро. Дорога займет чуть больше двух часов — это самый долгий переезд на маршруте, все остальные будут значительно короче. В Ловозере нас будут ждать снегоходы — пересядем на них и поедем на таком необычном виде транспорта до нашей базы отдыха. Промчимся по снежной тундре все дальше от цивилизации и все ближе к настоящей нетронутой природе.

Полюбуемся северным сиянием. Наша база находится среди снежного леса — это сказочное место вдали от шума и городской суеты. Вблизи нет населенных пунктов, поэтому небо темное, без засветов — идеальное место, чтобы смотреть северное сияние. Полюбуемся этим необычным явлением, попробуем половить его на фотоаппараты, а потом вернемся в наши теплые номера и сможем отдохнуть перед завтрашним днем.

Снегоходы и северное сияниеСнегоходы и северное сияние
2 день

Прогулки по снежному лесу

После вкусного и сытного завтрака отправимся гулять по окрестностям. Снежные макушки деревьев, виляющие среди сугробов тропинки, свежий морозный воздух и приятные приглушенные звуки заснувшего на зиму леса — да это же настоящая сказка! Насладимся прогулкой, а днем и вечером заглянем на нашу базу, там будет ждать вкусный северный обед — не нужно беспокоиться ни о каких бытовых вещах, полное расслабление: только вы и природа.

Прогулки по снежному лесуПрогулки по снежному лесуПрогулки по снежному лесу
3 день

На снегоходах к мистическому озеру

Сегодня нас ждет увлекательное снежное приключение! Мы позавтракаем на базе отдыха и поедем на снегоходах к Сейдозеру. В переводе с саамского название значит «священное место». По одной из версий именно здесь находилась загадочная Гиперборея — легендарная северная страна в древнегреческой мифологии. Многие люди чувствуют здесь особую энергетику и рассказывают, что в этих местах происходят необъяснимые вещи. Проверим, так ли это на самом деле, послушаем местные легенды.

У нас будет время, чтобы вдоволь погулять возле озера, пройти по толстому льду, проникнуться загадочной атмосферой и пофотографироваться. Заряженные энергией природы и отдохнувшие, мы вернемся на снегоходах на нашу уютную базу и обменяемся впечатлениями об этом волшебном дне.

На снегоходах к мистическому озеруНа снегоходах к мистическому озеруНа снегоходах к мистическому озеру
4 день

Подледная рыбалка

Узнаем «фишки» рыбаков. Приготовьтесь к захватывающему зимнему развлечению — сегодня мы отправимся на подледную рыбалку! Даже если вы никогда не держали в руках удочку, не волнуйтесь, опытный гид все покажет и расскажет — без улова вы точно не останетесь. Мы узнаем, как рыбаки через лед определяют, где есть рыба и где стоит сделать лунку — вы откроете для себя главные фишки профессиональных рыбаков.

Устроим рыбный пир. Самое приятное, что потом все выловленное мы вместе приготовим и съедим — нас ждет настоящий пир из свежей северной рыбы. Такие вкусности вы не попробуйте ни в одном ресторане, ведь рыба становится в разы вкуснее, когда ловишь и готовишь ее сам (и при помощи опытных рыбаков-поваров).

Подледная рыбалкаПодледная рыбалкаПодледная рыбалкаПодледная рыбалка
5 день

В гости к оленеводам

Саамская семья. Отправимся в гости к оленеводческой семье, которая живет неподалеку от нашей базы. Саамы — коренной народ Кольского полуострова, — которые живут по традициям своих предков. Их быт, традиции, образ жизни — тут все по-настоящему, поэтому возникает ощущение, будто приходишь в гости к друзьям, ведущим очень необычный и непохожий на твой образ жизни.

Прокатимся на оленях. У каждой саамской семьи есть олени — это главные помощники в быту, без которых на севере было бы очень сложно выжить. Мы покатаемся на оленях, пофотографируемся вместе с этими милыми и очень умными животными и, поблагодарив саамов за гостеприимство, вернемся обратно на нашу базу.

В гости к оленеводам
6 день

Возвращение домой

К сожалению, наше путешествие подходит к концу — мы выезжаем обратно в Мурманск. Сначала поедем на снегоходах до Ловозера, там пересядем на микроавтобус и вернемся обратно в цивилизацию. Дороги на Кольском полуострове могут быть непредсказуемы, так что лучше заложить запас по времени и не брать билеты раньше 22 вечера.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Мурманск - Ловозеро Ловозеро - Мурманск
  • Снегоходная заброска до базы и обратно
  • Экскурсия на Сейдозеро
  • 3-х разовое питание из блюд национальной кухни
  • Рыбалка
  • Проживание на базе
  • Катание на оленьих упряжках
  • Работа гида
  • Страховка
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиаперелет или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды в первый и последний день (2 обеда, средний чек около 500-700 р. на человека)
  • Покупка сувениров и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 10:00. Старт экспедиции в г. Мурманск. Мы встретим вас от аэропорта, жд вокзала или гостиницы
Завершение: Мурманск, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
На машине
3 дня
7 отзывов
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Послушать шум волн Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск, прибытие в любое время, но заселение в о...
21 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
18 900 ₽ за человека
Зимне-весенние заполярные приключения на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Зимне-весенние заполярные приключения на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
15 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 47 400 ₽ за человека
Заполярные приключения на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
5 отзывов
Заполярные приключения на Кольском полуострове
Начало: Г. Мурманск
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 47 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска