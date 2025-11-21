Будем отдыхать в живописном месте среди снежного леса, ловить рыбу,
Описание тура
Организационные детали
В Мурманской области в это время года довольно холодно — обязательно берите с собой теплую непродуваемую куртку и ветрозащитные штаны (подойдет горнолыжный костюм).
Еще стоит захватить солнечные очки и крем для загара. Не смотрите, что на улице зима — обгореть тут можно не меньше, чем летом, солнечные лучи отражаются от снега и льда и могут сильно навредить коже и сетчатке глаз.
Положите к вещам небольшое полотенце для умывания и полотенце побольше для бани — в номерах полотенца будут, но в бане лучше иметь свое.
Еще незаменимая вещь — это пенка-сидушка. С ней можно будет устроить привалы и присесть на любое заснеженное дерево, не боясь простудиться. А для того, чтобы привалы прошли веселее, можно захватить термос с горячим чаем.
Не забудьте также документы: паспорт и медицинский полис. И захватите немного наличных — в зимней тундре среди леса с банкоматами могут быть сложности, вдруг вам захочется приобрести на память какой-нибудь местный сувенир.
Программа тура по дням
Снегоходы и северное сияние
На снегоходах до базы отдыха. Мы встречаемся в Мурманске (в аэропорту, на вокзале или у гостиницы) в 10 утра и вместе едем в село Ловозеро. Дорога займет чуть больше двух часов — это самый долгий переезд на маршруте, все остальные будут значительно короче. В Ловозере нас будут ждать снегоходы — пересядем на них и поедем на таком необычном виде транспорта до нашей базы отдыха. Промчимся по снежной тундре все дальше от цивилизации и все ближе к настоящей нетронутой природе.
Полюбуемся северным сиянием. Наша база находится среди снежного леса — это сказочное место вдали от шума и городской суеты. Вблизи нет населенных пунктов, поэтому небо темное, без засветов — идеальное место, чтобы смотреть северное сияние. Полюбуемся этим необычным явлением, попробуем половить его на фотоаппараты, а потом вернемся в наши теплые номера и сможем отдохнуть перед завтрашним днем.
Прогулки по снежному лесу
После вкусного и сытного завтрака отправимся гулять по окрестностям. Снежные макушки деревьев, виляющие среди сугробов тропинки, свежий морозный воздух и приятные приглушенные звуки заснувшего на зиму леса — да это же настоящая сказка! Насладимся прогулкой, а днем и вечером заглянем на нашу базу, там будет ждать вкусный северный обед — не нужно беспокоиться ни о каких бытовых вещах, полное расслабление: только вы и природа.
На снегоходах к мистическому озеру
Сегодня нас ждет увлекательное снежное приключение! Мы позавтракаем на базе отдыха и поедем на снегоходах к Сейдозеру. В переводе с саамского название значит «священное место». По одной из версий именно здесь находилась загадочная Гиперборея — легендарная северная страна в древнегреческой мифологии. Многие люди чувствуют здесь особую энергетику и рассказывают, что в этих местах происходят необъяснимые вещи. Проверим, так ли это на самом деле, послушаем местные легенды.
У нас будет время, чтобы вдоволь погулять возле озера, пройти по толстому льду, проникнуться загадочной атмосферой и пофотографироваться. Заряженные энергией природы и отдохнувшие, мы вернемся на снегоходах на нашу уютную базу и обменяемся впечатлениями об этом волшебном дне.
Подледная рыбалка
Узнаем «фишки» рыбаков. Приготовьтесь к захватывающему зимнему развлечению — сегодня мы отправимся на подледную рыбалку! Даже если вы никогда не держали в руках удочку, не волнуйтесь, опытный гид все покажет и расскажет — без улова вы точно не останетесь. Мы узнаем, как рыбаки через лед определяют, где есть рыба и где стоит сделать лунку — вы откроете для себя главные фишки профессиональных рыбаков.
Устроим рыбный пир. Самое приятное, что потом все выловленное мы вместе приготовим и съедим — нас ждет настоящий пир из свежей северной рыбы. Такие вкусности вы не попробуйте ни в одном ресторане, ведь рыба становится в разы вкуснее, когда ловишь и готовишь ее сам (и при помощи опытных рыбаков-поваров).
В гости к оленеводам
Саамская семья. Отправимся в гости к оленеводческой семье, которая живет неподалеку от нашей базы. Саамы — коренной народ Кольского полуострова, — которые живут по традициям своих предков. Их быт, традиции, образ жизни — тут все по-настоящему, поэтому возникает ощущение, будто приходишь в гости к друзьям, ведущим очень необычный и непохожий на твой образ жизни.
Прокатимся на оленях. У каждой саамской семьи есть олени — это главные помощники в быту, без которых на севере было бы очень сложно выжить. Мы покатаемся на оленях, пофотографируемся вместе с этими милыми и очень умными животными и, поблагодарив саамов за гостеприимство, вернемся обратно на нашу базу.
Возвращение домой
К сожалению, наше путешествие подходит к концу — мы выезжаем обратно в Мурманск. Сначала поедем на снегоходах до Ловозера, там пересядем на микроавтобус и вернемся обратно в цивилизацию. Дороги на Кольском полуострове могут быть непредсказуемы, так что лучше заложить запас по времени и не брать билеты раньше 22 вечера.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Мурманск - Ловозеро Ловозеро - Мурманск
- Снегоходная заброска до базы и обратно
- Экскурсия на Сейдозеро
- 3-х разовое питание из блюд национальной кухни
- Рыбалка
- Проживание на базе
- Катание на оленьих упряжках
- Работа гида
- Страховка
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиаперелет или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Обеды в первый и последний день (2 обеда, средний чек около 500-700 р. на человека)
- Покупка сувениров и личные расходы