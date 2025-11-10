Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
Отдохнуть от суеты на природе, половить кумжу, палию, арктического гольца и поесть костровой пищи
На 3 дня забываем обо всех делах, заботах и проблемах и отправляемся в Русскую Арктику, чтобы рыбачить, наслаждаться тишиной и природой. Предлагаем необычную программу — ловить красную рыбу будем в читать дальше
настоящей тундре, на сопках. А те, кто не захочет далеко уезжать, смогут рыбачить на озере вблизи лагеря или в море. Жить будем в комфортабельных палатках, в лагере будет уличный душ и биотуалет. Готовить пищу будем на костре: свежую рыбку, мясо и даже морского ежа отведаем. Необходимые снасти предоставим при желании, но вы сможете взять свои — проверенные.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в палатках, аренда ковриков и спальников
Трёхразовое питание
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Рыболовные снасти
Что не входит в цену
Билеты до Мурманска и обратно
Экипировка для рыбалки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или в городе утром, точное время по договорённости
Завершение: Мурманск, доставим в город или в аэропорт, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 240 туристов
Мы группа гидов. Работаем больше четырёх лет. Проводим как однодневные экскурсии, так и многодневные туры. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие туры по Кольскому полуострову.