Мои заказы

Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках

Отдохнуть от суеты на природе, половить кумжу, палию, арктического гольца и поесть костровой пищи
На 3 дня забываем обо всех делах, заботах и проблемах и отправляемся в Русскую Арктику, чтобы рыбачить, наслаждаться тишиной и природой. Предлагаем необычную программу — ловить красную рыбу будем в
читать дальше

настоящей тундре, на сопках. А те, кто не захочет далеко уезжать, смогут рыбачить на озере вблизи лагеря или в море. Жить будем в комфортабельных палатках, в лагере будет уличный душ и биотуалет. Готовить пищу будем на костре: свежую рыбку, мясо и даже морского ежа отведаем. Необходимые снасти предоставим при желании, но вы сможете взять свои — проверенные.

Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
Ближайшие даты:
21
июн24
июн27
июн30
июн3
июл7
июл9
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой обязательно возьмите запасную непромокаемую одежду и обувь, необходимые лекарства (индивидуальные).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в лагерь и первая рыбалка

Утром встретим вас в аэропорту или в Мурманске (желательно прибыть до полудня).

Отправимся к лагерю — дорога займёт около 5 часов. По пути сделаем несколько остановок: первая — на развилке к Териберке у ветропарка.

Вторая остановка — на перекус в живописном районе у Серебрянской ГЭС. Продолжим путь к Дальним Зеленцам — маршрут пройдёт через очень живописные места.

По прибытии приготовим ужин. Пока готовится еда и после неё, вы сможете порыбачить в озере рядом с лагерем.

Встреча, переезд в лагерь и первая рыбалкаВстреча, переезд в лагерь и первая рыбалкаВстреча, переезд в лагерь и первая рыбалкаВстреча, переезд в лагерь и первая рыбалкаВстреча, переезд в лагерь и первая рыбалка
2 день

Рыбалка в тундре, на озере или в море

Позавтракаем и отправимся на выездную рыбалку в тундру. Основную часть дня проведём за ловлей рыбы — обед приготовим прямо в походных условиях. Здесь можно поймать кумжу, палию, арктического гольца.

Тем, кто предпочтёт остаться у лагеря, будет доступна рыбалка в ближайших озёрах или в море.

Вечером вернёмся в лагерь, поужинаем и при желании продолжим рыбалку в окрестностях — ведь летом здесь полярный день, и солнце не садится.

Рыбалка в тундре, на озере или в мореРыбалка в тундре, на озере или в мореРыбалка в тундре, на озере или в мореРыбалка в тундре, на озере или в море
3 день

Отъезд

После завтрака соберём вещи и ближе к обеду выедем в Мурманск. По дороге остановимся в селе Дальние Зеленцы, а также сделаем несколько коротких остановок по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет147 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках, аренда ковриков и спальников
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Рыболовные снасти
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Экипировка для рыбалки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или в городе утром, точное время по договорённости
Завершение: Мурманск, доставим в город или в аэропорт, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 240 туристов
Мы группа гидов. Работаем больше четырёх лет. Проводим как однодневные экскурсии, так и многодневные туры. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие туры по Кольскому полуострову.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
Полюбоваться арктической природой Кольского, погулять по Териберке и Кандалакше и узнать о поморах
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 8:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
57 150 ₽63 500 ₽ за всё до 5 чел.
Арктический экспресс: сопки, море, Мурманск
2 дня
1 отзыв
Арктический экспресс: сопки, море, Мурманск
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждые четверг, пятница и суббота
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
18 450 ₽ за человека
Два дня - Два моря
2 дня
1 отзыв
Два дня - Два моря
Начало: Воровского, д. 5/23
Расписание: Каждый Четверг, Пятница и Субботу в 8:00
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
19 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска