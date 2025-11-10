Утром встретим вас в аэропорту или в Мурманске (желательно прибыть до полудня).

Отправимся к лагерю — дорога займёт около 5 часов. По пути сделаем несколько остановок: первая — на развилке к Териберке у ветропарка.

Вторая остановка — на перекус в живописном районе у Серебрянской ГЭС. Продолжим путь к Дальним Зеленцам — маршрут пройдёт через очень живописные места.

По прибытии приготовим ужин. Пока готовится еда и после неё, вы сможете порыбачить в озере рядом с лагерем.