Корпоративные туры – туры в Мурманске

Найдено 4 тура в категории «Корпоративные туры» в Мурманске, цены от 24 650 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальный тур на Средний и Рыбачий: история Севера и арктические ландшафты (палатки)
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур на Средний и Рыбачий: история Севера и арктические ландшафты (палатки)
Насладиться безмолвной красотой, подышать морским воздухом и осмотреть памятники природы
Начало: Мурманск 8:00-9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
52 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Джиппинг
На машине
3 дня
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
Начало: Мурманск 8:00-9:00
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
38 000 ₽ за человека
Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
На машине
3 дня
Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
Отдохнуть от суеты на природе, половить кумжу, палию, арктического гольца и поесть костровой пищи
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или в городе ут...
30 авг в 10:00
3 сен в 10:00
147 000 ₽ за человека
Чарующая атмосфера Севера: автотур на полуострова Средний и Рыбачий с проживанием в палатках
На машине
2 дня
-
15%
Чарующая атмосфера Севера: автотур на полуострова Средний и Рыбачий с проживанием в палатках
Увидеть мысы Немецкий и Кекурский, заглянуть на заброшенный аэродром и в Литературную землянку
Начало: Мурманск, центр города, 8:00
Сегодня в 07:00
24 авг в 07:00
24 650 ₽29 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Мурманске в августе 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 4 тура от 24 650 до 147 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
