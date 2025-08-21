Индивидуальный тур на Средний и Рыбачий: история Севера и арктические ландшафты (палатки)
Насладиться безмолвной красотой, подышать морским воздухом и осмотреть памятники природы
Начало: Мурманск 8:00-9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
52 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
Начало: Мурманск 8:00-9:00
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
38 000 ₽ за человека
Рыбалка в тундре с проживанием в палатках: ловим красную рыбу в озере, море или на сопках
Отдохнуть от суеты на природе, половить кумжу, палию, арктического гольца и поесть костровой пищи
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или в городе ут...
30 авг в 10:00
3 сен в 10:00
147 000 ₽ за человека
-
15%
Чарующая атмосфера Севера: автотур на полуострова Средний и Рыбачий с проживанием в палатках
Увидеть мысы Немецкий и Кекурский, заглянуть на заброшенный аэродром и в Литературную землянку
Начало: Мурманск, центр города, 8:00
Сегодня в 07:00
24 авг в 07:00
24 650 ₽
29 000 ₽ за человека
