Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя потрясающую природную красоту Кольского полуострова с насыщенным маршрутом.



Мурманск со всех сторон, посетите Кировск и потрясающие Хибинские тундры, а в последний день завершите путешествие, отправившись в Териберку и к суровым берегам Баренцева моря.

Мария Ваш гид в Мурманске Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-18 человек Когда Каждые среда, четверг и пятница 29 990 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Если хотите отдохнуть от городской суеты и зарядится энергией? Любите активный и насыщенных отдых? Это трехдневное приключение как раз для вас! В программе вас ожидают: Старая Териберка • Не туристический герой-город Мурманск • Кладбище затонувших кораблей • Природный парк «Териберка» • Охота за Северным сиянием • Подъем на гору Волосяную • Прогулка по побережью Белого моря • Имандра • и многое другое!

Каждые среда, четверг и пятница Выбрать дату