Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом

Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Не просто экскурсионная поездка, а путешествие с новыми друзьями по проверенному и продуманному до мелочей маршруту, созданному с любовью к Северу.

Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся
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видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием.

Приготовьтесь наслаждаться вкусом деликатесов, слушать истории коренных жителей и искать «яйца дракона». Ваш гид является профессиональным фотографом и порадует каждого новой аватаркой!

Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 18:00

Описание тура

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.

Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Включены обеды и приветственный ужин. Остальное питание — в кафе по чеку. Попробуем оленину, северную уху, морепродукты, свежайшую рыбу и другие деликатесы. Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни.

Дети. От 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом

Рекомендуем прилететь до 18:00, чтобы успеть на приветственный ужин в ресторане, за которым мы познакомимся и обсудим план на ближайшие дни.

Поздно вечером отправимся в первый выезд на охоту за северным сиянием. Ориентировочное время встречи в центре Мурманска — 21:00-22:00. Ваш гид является профессиональным фотографом, поэтому яркие и эффектные фотографии идут уже в комплекте. Если прогноз будет неблагоприятным для северного сияния, не переживайте, у нас запланирован второй запасной выезд.

Выезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографом
2 день

Суровая и неповторимая Териберка

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку погружаться в северную атмосферу и любоваться Баренцевым морем.

Посетим все главные достопримечательности посёлка. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.

Вечером вернёмся в отель в Мурманск.

Суровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая Териберка
3 день

В гостях у саамов и северных оленей

Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов.

Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.

В гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленейВ гостях у саамов и северных оленей
4 день

Самый большой город за полярным кругом

Пора получше узнать город, в котором мы остановились. Отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску, являющемуся самым большим городом за полярным кругом. Начнём с площади «Пять углов», прогуляемся по набережной, где находится атомный ледокол «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, Семёновское озеро и статую «Алёши». Посетим мемориал морякам, где находятся маяк, часть подводной лодки «Курск» и якорь.

Вылет рекомендуем планировать после 19:00.

Самый большой город за полярным кругомСамый большой город за полярным кругомСамый большой город за полярным кругомСамый большой город за полярным кругомСамый большой город за полярным кругомСамый большой город за полярным кругомСамый большой город за полярным кругомСамый большой город за полярным кругом

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный трансфер на новых "Mercedes Sprinter" / "Ford" / "Volkswagen" по всем локациям маршрута
  • Обеды и ужин в 1-й день
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом-фотографом
  • Выезд на поиски северного сияния (если первый выезд неудачный, едем во второй бесплатно)
  • Поездка в саамскую деревню
  • Поездка в Териберку
  • Входные билеты
  • Информационная поддержка 24/7
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Фотосъёмка на фоне северного сияния
  • Дегустация морепродуктов в подарок каждому
  • Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть - за три недели до начала тура. Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
  • Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Ужины (кроме 1-го дня), завтраки
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения
  • Чаевые гиду и водителю
  • Обращаем внимание, что в праздничные даты проведения тура стоимость увеличивается на 4000 рублей за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным рейсом до 18:00
Завершение: Мурманск, рекомендуем планировать вылет после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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