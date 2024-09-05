Не просто экскурсионная поездка, а путешествие с новыми друзьями по проверенному и продуманному до мелочей маршруту, созданному с любовью к Северу.Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся

видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием. Приготовьтесь наслаждаться вкусом деликатесов, слушать истории коренных жителей и искать «яйца дракона». Ваш гид является профессиональным фотографом и порадует каждого новой аватаркой!

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание тура

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.

Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.