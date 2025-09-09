Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Уникальный тур по живописный местам самой мощной подземной ГЭС. Вы узнаете историю создания уникального объекта. Посетим огромное водохранилище, которое расположено в результате затопленных 60 хуторов. Исследуем тайные участки местности Кольского полуострова. Перед вами предстанут разные каскады разной полноводности, мощи и красоты. Радуемся увиденным на макушках деревьев огромным тетеревам, разглядываем заячьи и лисьи следы.

Индивидуальный тур Длитель­ность 1 день Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Пн-Вс с 12:00

Описание тура Программа: 12:00 — встреча в пгт. Верхнетуломск. Заселение в гостинице 12:00 — 13:00 — Экипировка, инструктаж 13:00 — 14:00 — Обед 14:00 — 18:00 — Основная часть тура 18:00 — 19:00 — Ужин в гостинице, баня/купель 09:00 — 10:00 — Завтрак 11:00 — 12:00 — Прогулка (кормим белочек, катаемся на коньках, лыжах) 12:00 — Едем домой Проживание Гостиница «Уют» База отдыха «Уют» расположилась в живописной местности поселка Верхнетуломский, Мурманской области. Территория окружена высоким лесом с хвойными и лиственными деревьями, от этого воздух здесь особенно свежий. Размещение предлагается в уютных категориях, здесь есть все для комфортного проживания: удобные кровати, техника и достаточно места для хранения вещей. Ванная комната с душевой кабиной оснащена необходимыми средствами личной гигиены.

