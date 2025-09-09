Уникальный тур по живописный местам самой мощной подземной ГЭС. Вы узнаете историю создания уникального объекта. Посетим огромное водохранилище, которое расположено в результате затопленных 60 хуторов. Исследуем тайные участки местности Кольского полуострова. Перед вами предстанут разные каскады разной полноводности, мощи и красоты. Радуемся увиденным на макушках деревьев огромным тетеревам, разглядываем заячьи и лисьи следы.
Описание тураПрограмма: 12:00 — встреча в пгт. Верхнетуломск. Заселение в гостинице 12:00 — 13:00 — Экипировка, инструктаж 13:00 — 14:00 — Обед 14:00 — 18:00 — Основная часть тура 18:00 — 19:00 — Ужин в гостинице, баня/купель 09:00 — 10:00 — Завтрак 11:00 — 12:00 — Прогулка (кормим белочек, катаемся на коньках, лыжах) 12:00 — Едем домой Проживание Гостиница «Уют» База отдыха «Уют» расположилась в живописной местности поселка Верхнетуломский, Мурманской области. Территория окружена высоким лесом с хвойными и лиственными деревьями, от этого воздух здесь особенно свежий. Размещение предлагается в уютных категориях, здесь есть все для комфортного проживания: удобные кровати, техника и достаточно места для хранения вещей. Ванная комната с душевой кабиной оснащена необходимыми средствами личной гигиены.
Пн-Вс с 12:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самая мощная подземной ГЭС на Северо-Западе России
- Искусственный канал реки
- Слияния сек
- Огромное водохранилище
Что включено
- Катания на снегоходе (сани)
- Экипировка
- Экскурсия
- Питание 3-х разовое
- Баня/купель
Что не входит в цену
- Трансфер
- Рыбалка
- Поездка навстречу Северному Сиянию
- Прогулка по тропе здоровье
- Чайная церемония
- Шашлыки в беседке
- Поездка на р. Пауч
- Электро-велосипед
Место начала и завершения?
Пгт. Верхнетуломск, гостиница «Уют»
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Вс с 12:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Мурманска
Похожие туры из Мурманска
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать суп териберского рыбака, арктические морепродукты и рыбу и десерты из северных ягод
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от вашего рейса
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
85 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур на Средний и Рыбачий: история Севера и арктические ландшафты (палатки)
Насладиться безмолвной красотой, подышать морским воздухом и осмотреть памятники природы
Начало: Мурманск 8:00-9:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
52 000 ₽ за человека
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
Отправиться к океану, увидеть затопленные корабли и пейзажи из «Левиафана» и отведать морепродуктов
Начало: Мурманск, центр города в 10:00 или аэропорт в 11:0...
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
34 000 ₽ за человека