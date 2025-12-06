Сияние Севера. Максимум за 3 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Еженедельно пятница-воскресенье
12 дек в 14:30
19 дек в 14:30
54 300 ₽ за человека
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Начало: Пгт. Верхнетуломск, гостиница «Уют»
Расписание: Пн-Вс с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
130 000 ₽ за человека
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:00
72 800 ₽ за человека
