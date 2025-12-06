Мои заказы

Арктика – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Арктика» в Мурманске, цены от 54 300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сияние Севера. Максимум за 3 дня
На машине
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Сияние Севера. Максимум за 3 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Еженедельно пятница-воскресенье
12 дек в 14:30
19 дек в 14:30
54 300 ₽ за человека
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Пешая
На автобусе
На снегоходах
1 день
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Начало: Пгт. Верхнетуломск, гостиница «Уют»
Расписание: Пн-Вс с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
130 000 ₽ за человека
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
На автобусе
На снегоходах
На снегоступах
6 дней
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:00
72 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Арктика»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сияние Севера. Максимум за 3 дня
  2. Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
  3. Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Пляж драконьих яиц
  5. Снежная деревня
  6. Таинственный Лес
  7. Памятник Ждущей
  8. Набережная
  9. Полуостров Рыбачий
  10. Полуостров Средний
Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Арктика" можно забронировать 3 тура от 54 300 до 130 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2025 год по теме «Арктика», 4 ⭐ отзыва, цены от 54300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль