Сияние Севера. Максимум за 3 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Еженедельно пятница-воскресенье
3 окт в 14:30
10 окт в 14:30
54 300 ₽ за человека
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Начало: Пгт. Верхнетуломск, гостиница «Уют»
Расписание: Пн-Вс с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
130 000 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
26 сен в 16:00
30 сен в 16:00
64 900 ₽ за человека
