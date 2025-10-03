Мои заказы

Ночные прогулки и туры Мурманска

Найдено 3 тура в категории «Ночные» в Мурманске, цены от 54 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сияние Севера. Максимум за 3 дня
На машине
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Сияние Севера. Максимум за 3 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Еженедельно пятница-воскресенье
3 окт в 14:30
10 окт в 14:30
54 300 ₽ за человека
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Пешая
На автобусе
На снегоходах
1 день
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Начало: Пгт. Верхнетуломск, гостиница «Уют»
Расписание: Пн-Вс с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
130 000 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
На машине
На квадроциклах
На снегоходах
4 дня
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
26 сен в 16:00
30 сен в 16:00
64 900 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Ночные" можно забронировать 3 тура от 54 300 до 130 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
