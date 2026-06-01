Описание тура
Я организую туры уже более 10 лет на Кольском и знаю, то за чем приезжают путешественники.
Самые популярные места последних 5 лет это Териберка, поиск китов, охота за сиянием с фотографиями, Хибины, айс-флоатинг среди льдин. Но мы едем не просто за набором мест, важность в деталях. Обед на вершине горы в Хибинах, под нами облака и город. Поиск китов с обаятельным капитаном, на морском судне. Обеды в красивых местах.
Мы не едем в путешествие, мы живем в нем красивую и захватывающую жизнь.
Программа тура по дням
Айс - флоатинг, обзорная экскурсия по Мурманску
Сбор группы в 13.00 в Мурманске
Участникам необходимо прилететь до 12 утра, либо за день до программы.
Мы отправляемся на самое необычное развлечение - айс-флоатинг. Айс флоатинг проходит закрытой бухте яхт клуба, будет теплый большой домик переодеться.
В костюмах ваш уровень плавания не важен, утонуть не возможно. Костюм не намокает и сохраняет тепло.
Мы будет плавать среди льдин, сделаем на мобильный телефон сотни фотографий! Построим причудливые с участниками.
При желании на момент бронирования вы можете отменить участие в айс-флоатинге (с перерасчетом цены, но только на момент бронирования).
Отдохнув после активности, выпив чаю в тепле отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску - столице Арктике.
Мы будем на каждом шагу прикасаться к морской жизни города и великому военному прошлому и настоящему города.
Нас ждет второй по величине памятник России - Алеша, якоря, смотровые площадки, памятник морякам погибшим в мирное время (маяк), рубка подводной лодки - Курск, морской вокзал, атомный ледокол Ленин.
Заселение в отель.
ВЕЧЕРОМ ПОЕЗДКА С ГИДОМ-ФОТОГРАФОМ НА ОХОТУ ЗА СИЯНИЕМ
Ориентировочно с 21 до 24 часов.
В случае если мы видим, что шансов поймать сияние нет, переносим выезд на сияние на второй день.
Териберка и поиск китов
Нас ждет ранний завтрак и ранний выезд в Териберку (поездка с 7 утра до 20 часов).
По пути нас ждет бескрайняя тундра и озера, смотровые площадки и ветропарк.
В Териберке:
выход в море на рыболовном судне с теплой каютой и туалетом;
поездка в санях за снегоходом на пляж яйца дракона, каньон;
обед в красивом месте;
эко ферма (олени, хаски)
кладбище кораблей
песчаная литораль
огромные качели
корабль выброшенный на берег
скелет из фильма Левиофан
старинный поселок Териберка и Лодейное
Вечером возвращаемся в Мурманск, отдых.
В случае закрытия дороги в Териберку, возможно замена дней с Хибинами и перенос Териберки на третий день.
Хибины и обед на вершине горы
Поездка по времени ориентировочно с 9-8.30 до 20.30-21 часа
Увидим:
гора Айкуайвенчорр
поднимемся на кабинках, прогулка до меча в камне
обед в панорамном кафе (шведский стол) Плато.
музей минералов и горного производства. Потрясающий интерактивный музей, входит в топ-100 музеев России
арт парк Таинственный лес
снежные фигуры
катания на ватрушках
сугробы выше 2 этажа
заснеженные елки
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере (раздельные кровати). Есть два формата - туалет и душ на этаже, второй туалет душ в номере. Цена отличается, уточняйте на момент бронирования
- Завтраки в отеле в Мурманске
- Транспорт на всем маршруте
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Айс-флоатинг (при желании можно отказаться на момент бронирования, с перерасчетом цены)
- Оформление пропуска в природный парк Териберка
- Один выезд на охоту за северным сиянием с фото
- Билеты в арт парк Таинственный лес (либо замена прогулка в горную долину, если парк не будет работать)
- Подъем на вершину гору Айкуавенчорр, в кабинках
Что не входит в цену
- Трансфер с и до аэропорта
- Перелет до Мурманска
- Обед в Териберке (цена комплексного обеда в Териберке ориентировочно до 1600 р)
- Вход в нац. парк Териберка 500 р. с человека (дети, пенсионеры, жители Мурманской области бесплатно). Обычно в начале года увеличение стоимости
- Вход в эко парк (200 р), корм оленям (около 200 р ведро)
- Ужины (отличная возможность побывать в лучших ресторанах арктической кухни)
- Дегустация морепродуктов в первый день (примерно, цена свежих морепродуктов 350 руб один морской еж, 150 руб гребешок)
- Обед в панорамном кафе на вершине горы в Хибинах (шведский стол), цена 1500 руб
- Поездка в санях за снегоходом в Териберке на пляж Яйца дакона и каньон (проводится при достаточном количестве снежного покрова) - 1500
- Морская прогулка на корабле из Териберки. Проводится при отсутствии шторма, ее можно заблаговременно забронировать у нас дополнительно - 5000 р
О чём нужно знать до поездки
Вам после бронирования будет направлена памятка по рекомендуемым вещам для поездки в программу