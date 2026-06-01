1 день

Айс - флоатинг, обзорная экскурсия по Мурманску

Сбор группы в 13.00 в Мурманске

Участникам необходимо прилететь до 12 утра, либо за день до программы.

Мы отправляемся на самое необычное развлечение - айс-флоатинг. Айс флоатинг проходит закрытой бухте яхт клуба, будет теплый большой домик переодеться.

В костюмах ваш уровень плавания не важен, утонуть не возможно. Костюм не намокает и сохраняет тепло.

Мы будет плавать среди льдин, сделаем на мобильный телефон сотни фотографий! Построим причудливые с участниками.

При желании на момент бронирования вы можете отменить участие в айс-флоатинге (с перерасчетом цены, но только на момент бронирования).

Отдохнув после активности, выпив чаю в тепле отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску - столице Арктике.

Мы будем на каждом шагу прикасаться к морской жизни города и великому военному прошлому и настоящему города.

Нас ждет второй по величине памятник России - Алеша, якоря, смотровые площадки, памятник морякам погибшим в мирное время (маяк), рубка подводной лодки - Курск, морской вокзал, атомный ледокол Ленин.

Заселение в отель.

ВЕЧЕРОМ ПОЕЗДКА С ГИДОМ-ФОТОГРАФОМ НА ОХОТУ ЗА СИЯНИЕМ

Ориентировочно с 21 до 24 часов.

В случае если мы видим, что шансов поймать сияние нет, переносим выезд на сияние на второй день.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086