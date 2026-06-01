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Топ мест на Кольском: Териберка, киты, сияние, айс-флоатинг, Хибины

Прожить на Кольском увлекательную и «вкусную» жизнь в выходные. Приехать к нам, как к друзьям
Топ мест на Кольском: Териберка, киты, сияние, айс-флоатинг, ХибиныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Топ мест на Кольском: Териберка, киты, сияние, айс-флоатинг, ХибиныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Топ мест на Кольском: Териберка, киты, сияние, айс-флоатинг, ХибиныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Я организую туры уже более 10 лет на Кольском и знаю, то за чем приезжают путешественники.
Самые популярные места последних 5 лет это Териберка, поиск китов, охота за сиянием с фотографиями, Хибины, айс-флоатинг среди льдин. Но мы едем не просто за набором мест, важность в деталях. Обед на вершине горы в Хибинах, под нами облака и город. Поиск китов с обаятельным капитаном, на морском судне. Обеды в красивых местах.
Мы не едем в путешествие, мы живем в нем красивую и захватывающую жизнь.

Программа тура по дням

1 день

Айс - флоатинг, обзорная экскурсия по Мурманску

Сбор группы в 13.00 в Мурманске

Участникам необходимо прилететь до 12 утра, либо за день до программы.

Мы отправляемся на самое необычное развлечение - айс-флоатинг. Айс флоатинг проходит закрытой бухте яхт клуба, будет теплый большой домик переодеться.

В костюмах ваш уровень плавания не важен, утонуть не возможно. Костюм не намокает и сохраняет тепло.

Мы будет плавать среди льдин, сделаем на мобильный телефон сотни фотографий! Построим причудливые с участниками.

При желании на момент бронирования вы можете отменить участие в айс-флоатинге (с перерасчетом цены, но только на момент бронирования).

Отдохнув после активности, выпив чаю в тепле отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску - столице Арктике.
Мы будем на каждом шагу прикасаться к морской жизни города и великому военному прошлому и настоящему города.

Нас ждет второй по величине памятник России - Алеша, якоря, смотровые площадки, памятник морякам погибшим в мирное время (маяк), рубка подводной лодки - Курск, морской вокзал, атомный ледокол Ленин.
Заселение в отель.

ВЕЧЕРОМ ПОЕЗДКА С ГИДОМ-ФОТОГРАФОМ НА ОХОТУ ЗА СИЯНИЕМ

Ориентировочно с 21 до 24 часов.

В случае если мы видим, что шансов поймать сияние нет, переносим выезд на сияние на второй день.

Айс - флоатинг, обзорная экскурсия по МурманскуАйс - флоатинг, обзорная экскурсия по МурманскуАйс - флоатинг, обзорная экскурсия по Мурманску
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Териберка и поиск китов

Нас ждет ранний завтрак и ранний выезд в Териберку (поездка с 7 утра до 20 часов).

По пути нас ждет бескрайняя тундра и озера, смотровые площадки и ветропарк.
В Териберке:

  • выход в море на рыболовном судне с теплой каютой и туалетом;

  • поездка в санях за снегоходом на пляж яйца дракона, каньон;

  • обед в красивом месте;

  • эко ферма (олени, хаски)

  • кладбище кораблей

  • песчаная литораль

  • огромные качели

  • корабль выброшенный на берег

  • скелет из фильма Левиофан

  • старинный поселок Териберка и Лодейное

Вечером возвращаемся в Мурманск, отдых.
В случае закрытия дороги в Териберку, возможно замена дней с Хибинами и перенос Териберки на третий день.

Териберка и поиск китовТериберка и поиск китовТериберка и поиск китов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Хибины и обед на вершине горы

Поездка по времени ориентировочно с 9-8.30 до 20.30-21 часа

Увидим:

  • гора Айкуайвенчорр

  • поднимемся на кабинках, прогулка до меча в камне

  • обед в панорамном кафе (шведский стол) Плато.

  • музей минералов и горного производства. Потрясающий интерактивный музей, входит в топ-100 музеев России

  • арт парк Таинственный лес

  • снежные фигуры

  • катания на ватрушках

  • сугробы выше 2 этажа

  • заснеженные елки

Хибины и обед на вершине горыХибины и обед на вершине горыХибины и обед на вершине горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере (раздельные кровати). Есть два формата - туалет и душ на этаже, второй туалет душ в номере. Цена отличается, уточняйте на момент бронирования
  • Завтраки в отеле в Мурманске
  • Транспорт на всем маршруте
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Айс-флоатинг (при желании можно отказаться на момент бронирования, с перерасчетом цены)
  • Оформление пропуска в природный парк Териберка
  • Один выезд на охоту за северным сиянием с фото
  • Билеты в арт парк Таинственный лес (либо замена прогулка в горную долину, если парк не будет работать)
  • Подъем на вершину гору Айкуавенчорр, в кабинках
Что не входит в цену
  • Трансфер с и до аэропорта
  • Перелет до Мурманска
  • Обед в Териберке (цена комплексного обеда в Териберке ориентировочно до 1600 р)
  • Вход в нац. парк Териберка 500 р. с человека (дети, пенсионеры, жители Мурманской области бесплатно). Обычно в начале года увеличение стоимости
  • Вход в эко парк (200 р), корм оленям (около 200 р ведро)
  • Ужины (отличная возможность побывать в лучших ресторанах арктической кухни)
  • Дегустация морепродуктов в первый день (примерно, цена свежих морепродуктов 350 руб один морской еж, 150 руб гребешок)
  • Обед в панорамном кафе на вершине горы в Хибинах (шведский стол), цена 1500 руб
  • Поездка в санях за снегоходом в Териберке на пляж Яйца дакона и каньон (проводится при достаточном количестве снежного покрова) - 1500
  • Морская прогулка на корабле из Териберки. Проводится при отсутствии шторма, ее можно заблаговременно забронировать у нас дополнительно - 5000 р
О чём нужно знать до поездки

Вам после бронирования будет направлена памятка по рекомендуемым вещам для поездки в программу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид Мурманской области, занимаюсь организацией и проведением туров на Кольском более 10 лет. Считаю, что экскурсия успешная экскурсия это когда: 1. В ней не скучно 2. Вы должны не только смотреть
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на красивое, должен обязательно быть интересный рассказ. 4. Программа наполнена яркими и необычными локациями 5. Мы не пропускаем те, места ради которых вы приехали и известны на всю Россию. 6. Вы должны чувствовать, что приехали к нам, как к близким друзьям на Крайнем севере. Спокойно, весело и уютно. Со мной работает команда гидов, мы делаем не только безопасные путешествия (я много лет проработал спасателем и у меня на этот счет "пунктик" Буду рад всем увидеть в своем путешествии

Тур входит в следующие категории Мурманска

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