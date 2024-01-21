Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Приглашаем продлить новогодние праздники и отправиться в приключение за полярный круг, где вас ждут поистине волшебные эмоции! Мы навестим саамов — коренных жителей Кольского полуострова, попробуем их национальные блюда и покормим оленей, познакомимся с арктической кухней и поохотимся за северным сиянием.

Подставим лицо ветру, катаясь на упряжках с хаски и оленями, и найдём место, где снимали «Левиафан», а ещё совершим морскую прогулку по Баренцеву морю и покачаемся на качелях на берегу. Каникулы предстоят увлекательные!
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Арктическая кухня и саамские блюда
Арктическая кухня и саамские блюда
Морепродукты и блюда саамской кухни в гостях и мастер-класс по блюдам арктической кухни
Катание на упряжках и снегоходах
Катание на упряжках и снегоходах
Собачьи и оленьи упряжки, снегоходы — катание подарит вам невероятные эмоции
Охота на северное сияние
Охота на северное сияние
У вас есть большой шанс увидеть настоящее северное сияние, так что будем ловить момент!
Кормление северных оленей
Кормление северных оленей
Съездим в гости к саамской семье, где покормим мхом северных оленей
Там, где снимался «Левиафан»
Там, где снимался «Левиафан»
Поищем место съёмок и оценим, насколько реалистично были раскрыты проблемы жизни на Крайнем севере

Программа тура по дням

1 день

Мурманск и знакомство с саамской семьёй

Встречаемся в аэропорту Мурманска (также можем забрать вас из центра города) и отправляемся к настоящим саамам в поселок Лопарская.

Саамы — коренные жители Кольского полуострова. Живут здесь столетиями и занимаются оленеводством, передавая традиции из поколения в поколение. Северные олени для них как члены семьи. Мы отправимся в гости к одной гостеприимной саамской семье, где вы сможете погладить и покормить ягелем (мхом) северных оленей, а также попробовать блюда саамской кухни.

Затем разместимся в уютном отеле Арктик хоум, знакомство устроим в нашей уединенной гостинице за кулинарным мастер-классом, где мы с вами начнем наше погружение в атмосферу Севера. Научимся готовить блюда арктической кухни из локальных продуктов. За праздничным ужином отдохнём от городской суеты и насладимся северной природой и настоящей зимой.

В любой день тура есть большой шанс увидеть северное сияние. Гид будет следить за индексом геомагнитной активности — чем он выше, тем больше вероятность сияния.

Общее время в дороге на микроавтобусе 1-1,5 часа.

Увидим:

  • город-герой Мурманск;
  • саамский поселок Лопарская;
  • северных оленей

Попробуем:

  • блюда из саамской кухни;
  • погладить и покормить ягелем северных оленей;
  • приготовить блюда арктической кухни.
Мурманск и знакомство с саамской семьёйМурманск и знакомство с саамской семьёйМурманск и знакомство с саамской семьёйМурманск и знакомство с саамской семьёйМурманск и знакомство с саамской семьёйМурманск и знакомство с саамской семьёйМурманск и знакомство с саамской семьёй
2 день

Снегоходы, оленьи и собачьи упряжки

Сегодня нас ждет прекрасный день!

После завтрака мы прогуляемся (1,2 км пешком по зимнему лесу) до парка активного отдыха, где будем кататься на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Наполнимся положительными эмоциями и вернемся в наш уютный отель, где можно по желанию сходить в жаркую баньку.

Вечером отдыхаем и наслаждаемся звездным небом. Здесь, вдали от светового загрязнения, при ясной погоде будет хорошо видно россыпь звезд и северное сияние, за активностью которого мы будем постоянно следить.

Увидим:

  • заснеженный полярный лес;
  • лучший в Мурманской области парк активного отдыха.

Попробуем:

  • покататься на собачьих и оленьих упряжках;
  • прокатиться по лесным трассам на снегоходах.
Снегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжкиСнегоходы, оленьи и собачьи упряжки
3 день

Териберка

Переезжаем в Териберку (в пути примерно 3 часа на машине в зависимости от состояния дороги).

Териберка — небольшой поселок на берегу моря. Люди на этом месте живут еще с 17 века, традиционно местные занимались рыболовством. В середине 19 века здесь начался своего рода подъем: местность активно колонизировалась из-за богатого

морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.

К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церкви, маяк, школа, фельдшерский пункт. После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей.

К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка. В настоящее время здесь проживает около 1000 человек, нет школы, больницы и производств. Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно.

Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию. Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.

Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере. А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан. Суровые пейзажи Севера, особенно, во время полярной ночи наверняка оставят большой след в вашей душе.

Приезжаем в Териберку, заселяемся в комфортабельный на окраине поселка. До обеда успеем прокатиться на снегоходных санях по тундре и побережью Баренцева моря — посмотрим знаменитый Драконий пляж и замерзший падающий в море водопад.

И, конечно же, сегодня мы снова будем охотиться на северное сияние! Зимой, если повезет, его можно увидеть даже не выходя из номера, так как отель находится в уединенном месте, где нет засветки от поселка.

А после обеда немного прогуляемся по поселку – посмотрим кладбище кораблей, заброшенную школу, покачаемся на качелях на берегу моря, прогуляемся до выброшенного на песчаный пляж корабля.

Увидим:

  • легендарный поселок Териберка;
  • берега Баренцева моря;
  • драконий пляж;
  • замерзший водопад;
  • кладбище заброшенных кораблей;
  • заброшенную школу;
  • живописный песчаный пляж Баренцева моря.

Попробуем:

  • найти дракона;
  • увидеть северное сияние на берегу Баренцева моря;
  • дары океана;
  • найти места, где снимался фильм Левиафан.
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4 день

Териберка и морская прогулка

Утром отправляемся на двухчасовую морскую прогулку по Баренцеву морю. Зимой в прибрежные воды часто заходят горбатые киты, так что, если повезет, можно увидеть не только Северное сияние, но и этих завораживающих морских гигантов!

Сегодня мы ощутим всю мощь Северного Ледовитого океана. Будем на краю обрыва, где дальше только Северный полюс. Находясь в этих местах понимаешь, что человек лишь гость в полярных широтах — такие они суровые и дикие.

После обеда желающие могут отправиться в баню на берегу моря (оплачивается дополнительно, нужно бронировать заранее).

Увидим:

  • если повезет — китов;
  • скалистые берега Баренцева моря с корабля.

Попробуем очередную порцию морепродуктов.

Териберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулка
5 день

Териберка и Мурманск

Разъезжаемся по домам наполненные эмоциями, отдохнувшие и полные стремления открывать для себя все новые и новые горизонты. По плану выезд в Мурманск будет в 10:00: можем отвезти в аэропорт и в центр города.

Ориентировочно в городе будем в 13:00, но рекомендуем приобретать билеты с возможностью изменения даты вылета: зимой на дороге из Териберки случаются снежные заносы, в этом случае МЧС закрывает дорого до ее расчистки.

Важно: программа может быть изменена из-за погодных обстоятельств!

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле Арктик Хоум (2 ночи) и отеле 45 причал (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека, руб. :

  • базовый тариф — 87 000 рублей с человека (2 ночи в отеле Арктик Хоум двух- и трёхместное размещение, санузел в номере; 2 ночи в Териберке в отеле 45 причал двух- и трёхместное размещение, санузел на этаже);
  • улучшенный тариф — 93 000 рублей с человека (2 ночи в отеле Арктик Хоум двухместное размещение, санузел в номере; 2 ночи в Териберке в отеле 45 причал двухместное размещение в домиках с собственным санузлом).

Варианты проживания

База Отдыха «45 причал»

2 ночи

База отдыха «45 причал» расположена в поселке Териберка Мурманской области, неподалеку от поселка Лодейное.

В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В 9,1 км находится губа Корабельная. Расстояние от базы отдыха «45-й причал» до аэропорта Мурманск составляет 140 км. За дополнительную плату возможен трансфер от/до аэропорта.

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Арктик Хоум

2 ночи

Загородный отель Арктик Хоум находится в 10 км от Мурманска, 20 км от аэропорта в живописном лесу. Любители активного отдыха могут посетить расположенный в 1 км от отеля парк активного отдыха Северное сияние или совершить прогулку к часовне Сергия Радонежского на берегу Кильдинского озера.

Отель состоит из пяти отдельно стоящих благоустроенных коттеджей. В каждом коттедже три двухместных номера и один трехместный двухкомнатный, а также очень притягательный общий лаундж.

В эко-отеле Арктик Хоум двух- и трёхместные номера с собственными санузлами.

Арктик ХоумАрктик ХоумАрктик ХоумАрктик ХоумАрктик ХоумАрктик ХоумАрктик Хоум

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация по приобретению билетов и страховки
  • Работа гида клуба
  • Трансфер на микроавтобусе Мурманск - Лопарская - Арктик хоум - Териберка - Мурманск
  • Трансфер в Териберке 4 раза
  • Размещение в отелях (Арктик хоум и 45 причал) по выбранному тарифу
  • Питание (все завтраки и 1 ужин в отеле Арктик Хоум на рождественскую программу)
  • Кулинарный мастер-класс по арктической кухне (в качестве одного из ужинов)
  • Поездка в Териберке в санях снегоходов на замерзший водопад
  • Оплата разрешения на посещение природного парка «Териберка»
  • Морская прогулка на поиск китов в Териберке (2 часа)
  • Катание на снегоходах (двухместное размещение на снегоходе, самостоятельное управление)
  • Катание на собачьей упряжке
  • Катание на оленьей упряжке
  • Посещения саамского оленьего двора в Лопарском
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Питание в Териберке (при отеле есть кухня и ресторан при желании можно оплатить все приемы пищи: 2 обеда, 2 ужина, 2 завтрака по комплексному меню - 7000 рублей с человека без учета напитков)
  • Одноместное катание на снегоходе (нужно бронировать заранее)
  • Дополнительные ночи в Териберке в случае форс-мажора (из-за закрытия дороги из Териберки при сильных снегопадах)
Место начала и завершения?
мурм
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • тёплое термобелье;
  • тёплая зимняя куртка;
  • утеплённые штаны;
  • шапка;
  • шарф / бафф;
  • тёплая удобная обувь на -20-25 градусов;
  • тёплые носки, которые влезут в вашу обувь;
  • свитер/флисовая кофта;
  • тонкие перчатки;
  • тёплые перчатки или рукавицы (рукавицы лучше сохраняют тепло);
  • тапочки для гостиниц;
  • одежда для сна (удобные футболки, пижамы).

Также рекомендуем с собой взять принадлежности для мытья и индивидуальную аптечку.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Входит самая стандартная туристическая страховка (так как в туре нет экстремальных активностей).

Какой транспорт используется в туре?

Обычно используем 18-местный Мерседес спринтер, может быть заменен на аналогичную модель микроавтобуса. Есть кондиционер и печка (осенью на Кольском печка нужна в это время).

Когда встреча группы в первый день и на какое время брать обратные билеты?

Встреча группы в Мурманске в первый день программы до 12:00 (можем забрать из аэропорта и из центра города).

В последний день по плану выезд в Мурманск будет в 10:00 — можем отвезти в аэропорт и в центр города. Ориентировочно в городе будем в 13:00, но рекомендуем приобретать билеты с возможностью изменения даты вылета — зимой на дороге из Териберки случаются снежные заносы, в этом случае МЧС закрывает дорого до ее расчистки.

Рекомендуем задержаться на один день в Мурманске — так у вас будет запасной день в случае, если группа задержится из-за непогоды. Обычно все посещают атомный ледокол «Ленин», который переоборудован в музей.

Билеты необходимо покупать заранее! Из-за новогодних праздников могут быть проблемы с наличием билетов. Ближе к дате стоимость билетов существенно увеличивается.

Какие ожидать погодные условия?

Температурный режим и погодные условия на новогодних праздниках за Полярным кругам подходит к концу полярная ночь, то есть Солнца еще нет. Круглосуточно сумрачно или темно. Погода бывает разная — ясная, облачная, возможны снегопады.

Температура может быть в районе -5-25 градусов. Возможны сильные снегопады и метели.

Сколько с собой брать дополнительно денег?

На дополнительное питание порядка 5000 рублей (можно оплачивать картой) + сувениры по усмотрению. В ресторанах можно оплачивать картой, сувениры часто можно только наличными оплатить. Банкоматы есть только в Мурманске.

В стоимость включены все завтраки, новогодний банкет, обеды/ужины в Арктик хоум. Не включены только завтраки, обеды и ужины в Териберке, их можно добавить за 7000 рублей комплексные или же заказывать самостоятельно в ресторане или же пользоваться кухней для приготовления в отеле в Териберке.

Есть ли связь и интернет?

Сотовая связь везде, есть мобильная связь, мобильный интернет и wi-fi.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
21 янв 2024
Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии.Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии.
Г
13 янв 2024
Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова!
За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой.
Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически.
Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек!
Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!
Т
2 дек 2023
Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы - удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.
Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся

Тур входит в следующие категории Мурманска

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