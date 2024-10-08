3 дня
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Покормить северных оленей и поискать китов, полюбоваться Мурманском с высоты и исследовать Териберку
Начало: Мурманск, утро
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
23 900₽ за человека
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна8 октября 2024Благодарим Анастасию и Евгения за прекрасно организованный тур! Очень много и интересно дается материала, интересно даже детям, которые часто быстро теряют
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В декабре»
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