Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея

История города Мурома насчитывает более 12 веков

История города Мурома насчитывает более 12 веков.

Это один из старейших городов России.

За долгие годы жизни Муром пережил многое, но сумел сохранить исторический облик.

С нами вы отправитесь на прогулку по основным достопримечательностям.

Вы побываете в Окском парке, Спасо-Преображенском монастыре и Благовещенском монастыре.

В конце прогулки мы заглянем в дом купца Зворыкина, где расположен Муромский историко-художественный музей.
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея

Что вы увидите 🤩

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Свято-Троицкий монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Козьмодемьянская церковь
  • памятник Илье Муромцу
  • памятник святым Петру и Февронии Муромским
  • памятник В. К. Зворыкину
  • Муромский историко-художественный музей и другое.
С момента своего основания Муром не раз переживал вражеские набеги и пожары, но сумел сохранить исторический облик и древние памятники архитектуры.
В ходе экскурсии мы побываем в его Спасо-Преображенском монастыре, посетим Благовещенский монастырь и Троицкий женский монастырь. Прогуляемся по живописному Окскому парку.
В нашу экскурсию входит посещение дома купца Зворыкина. Сегодня в здании работает Муромский историко-художественный музей. Часто его называют «маленьким Эрмитажем», поскольку музейная экспозиция содержит большое собрание уникальных произведений искусства.
Музей основан в 1918 году на базе коллекции графа Уварова. На протяжении многих лет он пополнялся новыми экспонатами, и в настоящее время предлагает к осмотру более 95 тысяч единиц хранения. В его залах можно увидеть краеведческие экспозиции, археологические экспонаты, живопись, включая подлинные полотна Поленова, Брюллова, Шишкина, а также уникальную немецкую мебель, доставленную в дом Зворыкина из имения Уварова.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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