С момента своего основания Муром не раз переживал вражеские набеги и пожары, но сумел сохранить исторический облик и древние памятники архитектуры.

В ходе экскурсии мы побываем в его Спасо-Преображенском монастыре, посетим Благовещенский монастырь и Троицкий женский монастырь. Прогуляемся по живописному Окскому парку.

В нашу экскурсию входит посещение дома купца Зворыкина. Сегодня в здании работает Муромский историко-художественный музей. Часто его называют «маленьким Эрмитажем», поскольку музейная экспозиция содержит большое собрание уникальных произведений искусства.

Музей основан в 1918 году на базе коллекции графа Уварова. На протяжении многих лет он пополнялся новыми экспонатами, и в настоящее время предлагает к осмотру более 95 тысяч единиц хранения. В его залах можно увидеть краеведческие экспозиции, археологические экспонаты, живопись, включая подлинные полотна Поленова, Брюллова, Шишкина, а также уникальную немецкую мебель, доставленную в дом Зворыкина из имения Уварова.