Если вы путешествуете на автомобиле 🚘 и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей 🏛️ нашего города— мы рады предложить расширенную обзорную экскурсию ⛳ на транспорте. Кроме прогулки по историческому центру Мурома мы посетим родину Ильи Муромца - село Карачарово. Вы увидите современный дом, на месте которого, по преданию, стояла изба, где Илюша на печи «сиднем сидел тридцать лет и три года». Вы узнаете, кем на самом деле был известный богатырь и как он выглядел, услышите легенды о жизни русского былинного героя. В завершении программы, Вы посетите источник с целебной водой, отведав которую можно набраться силушки богатырской.