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Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово

4.8
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Мурома
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Свято-Троицкий монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Козьмодемьянская церковь
  • памятник Илье Муромцу
  • памятник святым Петру и Февронии Муромским
  • памятник В. К. Зворыкину
  • село Карачарово
  • источник Ильи Муромца
Если вы путешествуете на автомобиле 🚘 и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей 🏛️ нашего города— мы рады предложить расширенную обзорную экскурсию ⛳ на транспорте. Кроме прогулки по историческому центру Мурома мы посетим родину Ильи Муромца - село Карачарово. Вы увидите современный дом, на месте которого, по преданию, стояла изба, где Илюша на печи «сиднем сидел тридцать лет и три года». Вы узнаете, кем на самом деле был известный богатырь и как он выглядел, услышите легенды о жизни русского былинного героя. В завершении программы, Вы посетите источник с целебной водой, отведав которую можно набраться силушки богатырской.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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