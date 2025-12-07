Мои заказы

Экскурсии по паркам Мурома

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Муроме, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
«Смотровую площадку Окского парка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Откройте для себя удивительный мир Мурома, где история и легенды переплетаются в каждом уголке. Вас ждут святыни, купеческие дома и панорамные виды
Начало: По согласованию
«Смотровая площадка Окского парка откроет панорамный вид на величественную реку и самый красивый мост России, связывающий Владимирскую и Нижегородскую области и «поющий» на ветру»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8840 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 декабря 2025
    О Муроме с любовью
    Экскурсовод Ксения рассказала много интересного и с большой любовью открыла для нас Муром. Очень хочется вернуться сюда ещё летом, полюбоваться городом и красавицей Окой
  • и
    илья
    30 ноября 2025
    О Муроме с любовью
    Честно все понравилось, но не хватило времени по всей запланированной программе. .
  • Г
    Галина
    11 ноября 2025
    О Муроме с любовью
    Шикарный экскурсовод!!! Спасибо большое Ксении за ее работу, все прошло на высшем уровне!!! 👌🏻👍
  • Д
    Добрыня
    6 ноября 2025
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Отличная экскурсия с хорошим гидом. Остались очень довольны.
  • Д
    Денис
    4 ноября 2025
    О Муроме с любовью
    У меня был первый опыт. Экскурсия проходила с детьми. Узнали историю о древнем городе Муроме. Ксению однозначно рекомендую, смогла влюбить
    читать дальше

    в этот старинный русский городок, создала уникальные экскурсионные маршруты, познакомила с местными мастерами народных ремёсел. Что мне лично не хватило, экскурсия без посещений культурных объектов. Да и многие объекты закрыты- на реконструкции.

  • Ю
    Юлия
    15 октября 2025
    О Муроме с любовью
    Добрый день.
    Огромная благодарность Ксении за интересный и познавательный рассказ о городе Муром. Исторический экскурс великолепен, также порадовали "авторские комментарии муромчанки" о новейшей истории города. Спасибо🍀
  • А
    Анна
    12 сентября 2025
    О Муроме с любовью
    Все понравилось. Экскурсия интересная, включает исторические и краеведческие моменты.
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Сегодня с с большим удовольствием посетили город Муром, а познакомиться, узнать, понять, почувствовать его атмосферу нам помогла наша экскурсовод Ирина,
    читать дальше

    с большой любовью к родному городу она показала нам древние монастыри, храмы, набережную,парк и центральные улочки, открыла для нас святыни.

    Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Огромное спасибо.

  • К
    Константин
    1 сентября 2025
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Ирине! Это экскурсовод с большой буквы. Три часа пролетели как
    читать дальше

    один миг, и было искренне жаль, что экскурсия закончилась.
    Получили колоссальный объем информации о Муроме. История образования и становления города была преподнесена настолько живо, что казалось, будто мы были рядом с ним во все времена.
    Сколько чудотворных икон и святынь в монастырях Мурома Ирина нам открыла — уму непостижимо! Впечатлений — масса.
    Всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Муромом и его достопримечательностями, советую Ирину как человека, который искренне любит свой город, глубоко знает его историю и умеет блестяще преподносить информацию.
    Ирина, спасибо Вам огромное! Надеюсь еще раз посетить Муром именно с Вашим сопровождением.

  • Е
    Екатерина
    30 августа 2025
    О Муроме с любовью
    Хочу сказать огромное спасибо Ксении за эту удивительную экскурсию. Очень содержательно и при этом не перегружено датами. Информацию Ксения продает
    читать дальше

    очень интересно. Предложила нам провести экскурсию на а/м за что огромное спасибо, потому что успели посмотреть и узнать намного больше.
    Ксения очень приятный человек, время пролетело незаметно и было очень комфортно общаться
    Однозначно рекомендую экскурсию

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    О Муроме с любовью
    Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия, но это всё благодаря замечательному экскурсоводу. Спасибо большое Ксении за прекрасно проведённое время!
  • М
    Марина
    15 августа 2025
    О Муроме с любовью
    Лучшая экскурсовод! От души! Очень приятная внешность. Рассказала просто и жизненно всё, что можно было о городе. Было интересно и детям. Рекомендуем!
  • V
    Victoria
    17 июля 2025
    О Муроме с любовью
    Благодарим Ксению за хорошо организованную экскурсию по городу, содержательный рассказ о достопримечательностях и архитектурных памятниках города.
    Получили большое удовольствие!
  • В
    Вадим
    14 июня 2025
    О Муроме с любовью
    Вчера вернулись из Мурома.. До сих пор,и думаем надолго,под большим впечатлением,с кучей положительных эмоций от красоты и величия города,его истории
    читать дальше

    и значимости.. За короткое время мы смогли узнать,увидеть многое,окунуться в прошлое,по новому понять настоящее.. И в этом огромная заслуга профессионала своего дела,экскурсовода,с которым нам реально повезло,Ксении.. За какие-то два часа она смогла не только провезти нас по всем важным,знаменитым местам города,но и в формате простой беседы,разговора с нами дать по ним максимум исторической информации,с различными историями из прошлой и настоящей жизни города.. А как у коренного жителя города,не по наслышке знающей всё о нём, искренне любящей его,у неё их много,по всем темам экскурсии,нашим вопросам,получили интересные,полные ответы.. Ксения не только профессионал,знаток своего дела и города,но и интересный собеседник,просто прекрасный человек,который сначало подсказал,помог нам решить все организационные вопросы самой поездки в Муром,а потом и провёл по городу замечательную,незабываемую для нас экскурсию.. Огромное спасибо ей за это,за всё! Искренне.. Обязательно будем рассказывать о поездке,рекомендовать Муром и конечно же экскурсовода Ксению,своим друзьям,знакомым. .

  • И
    Ирина
    14 мая 2025
    О Муроме с любовью
    3 мая посчастливилось побывать на экскурсии по Мурому, и впечатления остались самые яркие! Наш гид Ксения оказалась настоящим профессионалом, которая
    читать дальше

    сумела увлечь историей города. За 2 часа мы успели посетить все знаковые места города. Особую атмосферу создавал сам город - тихий, спокойный, с уютными улочками и старинными зданиями. Однозначно рекомендую данную экскурсию с Ксенией

  • С
    Светлана
    9 мая 2025
    О Муроме с любовью
    Бывали в Муроме много раз, но впервые решили договориться об экскурсии. Рассказ об истории и легендах города был интересный. Но
    читать дальше

    думаю, что подача информации не для детей. Мы были с детьми (5 детей и 3 взрослых), и адаптации для них, какого-либо вовлечения, интерактива (как часто бывает на экскурсиях в других городах) - этого не было. Для группы взрослых будет хорошо. Ну и немного «резала» слух некоторая фамильярность в общении

  • Д
    Дарья
    3 мая 2025
    О Муроме с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Ксенией, была с дочкой 8 лет, Ксения очень понятно все рассказывала, интересное. Дочка много чего запомнила, потом рассказывала папе и сестре. Благодарю
  • М
    Михаил
    18 ноября 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Ирина провела для нас очень насыщенную 3-х часовую экскурсию по городу Мурому и его монастырям. Мы узнали удивительные вещи об
    читать дальше

    истории, людях и святынях Муромской земли. Рекомендуем Ирину как разносторонне образованного, очень профессионального, исключительно культурного и просто приятного в общении человека.

  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод,
    читать дальше

    увлеченный и хорошо подготовленный специалист. Экскурсию заказывали смешанную пешеходная+машина, пересмотрели весь центр Мурома, побывали на многих достопримечательностях и видовых точках, успели посетили три монастыря. Для терпеливых и любознательных - очень рекомендую.

  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Прекрасный гид. Правильная речь. Интересный рассказ. Очень понравилось. Самое главное, для нас по крайней мере, что человек любит и гордится своим городом. Это прекрасно.

