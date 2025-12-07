Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
«Смотровую площадку Окского парка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Откройте для себя удивительный мир Мурома, где история и легенды переплетаются в каждом уголке. Вас ждут святыни, купеческие дома и панорамные виды
Начало: По согласованию
«Смотровая площадка Окского парка откроет панорамный вид на величественную реку и самый красивый мост России, связывающий Владимирскую и Нижегородскую области и «поющий» на ветру»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8840 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 декабря 2025Экскурсовод Ксения рассказала много интересного и с большой любовью открыла для нас Муром. Очень хочется вернуться сюда ещё летом, полюбоваться городом и красавицей Окой
- иилья30 ноября 2025Честно все понравилось, но не хватило времени по всей запланированной программе. .
- ГГалина11 ноября 2025Шикарный экскурсовод!!! Спасибо большое Ксении за ее работу, все прошло на высшем уровне!!! 👌🏻👍
- ДДобрыня6 ноября 2025Отличная экскурсия с хорошим гидом. Остались очень довольны.
- ДДенис4 ноября 2025У меня был первый опыт. Экскурсия проходила с детьми. Узнали историю о древнем городе Муроме. Ксению однозначно рекомендую, смогла влюбить
- ЮЮлия15 октября 2025Добрый день.
Огромная благодарность Ксении за интересный и познавательный рассказ о городе Муром. Исторический экскурс великолепен, также порадовали "авторские комментарии муромчанки" о новейшей истории города. Спасибо🍀
- ААнна12 сентября 2025Все понравилось. Экскурсия интересная, включает исторические и краеведческие моменты.
- ООльга1 сентября 2025Сегодня с с большим удовольствием посетили город Муром, а познакомиться, узнать, понять, почувствовать его атмосферу нам помогла наша экскурсовод Ирина,
- ККонстантин1 сентября 2025Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
Хочу выразить огромную благодарность гиду Ирине! Это экскурсовод с большой буквы. Три часа пролетели как
- ЕЕкатерина30 августа 2025Хочу сказать огромное спасибо Ксении за эту удивительную экскурсию. Очень содержательно и при этом не перегружено датами. Информацию Ксения продает
- ООксана17 августа 2025Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия, но это всё благодаря замечательному экскурсоводу. Спасибо большое Ксении за прекрасно проведённое время!
- ММарина15 августа 2025Лучшая экскурсовод! От души! Очень приятная внешность. Рассказала просто и жизненно всё, что можно было о городе. Было интересно и детям. Рекомендуем!
- VVictoria17 июля 2025Благодарим Ксению за хорошо организованную экскурсию по городу, содержательный рассказ о достопримечательностях и архитектурных памятниках города.
Получили большое удовольствие!
- ВВадим14 июня 2025Вчера вернулись из Мурома.. До сих пор,и думаем надолго,под большим впечатлением,с кучей положительных эмоций от красоты и величия города,его истории
- ИИрина14 мая 20253 мая посчастливилось побывать на экскурсии по Мурому, и впечатления остались самые яркие! Наш гид Ксения оказалась настоящим профессионалом, которая
- ССветлана9 мая 2025Бывали в Муроме много раз, но впервые решили договориться об экскурсии. Рассказ об истории и легендах города был интересный. Но
- ДДарья3 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Ксенией, была с дочкой 8 лет, Ксения очень понятно все рассказывала, интересное. Дочка много чего запомнила, потом рассказывала папе и сестре. Благодарю
- ММихаил18 ноября 2024Ирина провела для нас очень насыщенную 3-х часовую экскурсию по городу Мурому и его монастырям. Мы узнали удивительные вещи об
- ООльга9 октября 2024Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод,
- ДДмитрий4 августа 2024Прекрасный гид. Правильная речь. Интересный рассказ. Очень понравилось. Самое главное, для нас по крайней мере, что человек любит и гордится своим городом. Это прекрасно.
