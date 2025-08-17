читать дальше

память прекрасно. Было рассказано об истории города и знаковых событиях. О выдающихся людях, которые оставили свой след в истории города. Отдельный блок информации про Илью Муромца. Видно, что наш гид обладает глубокими знаниями и подает материал в простой и понятной форме. Вторая часть экскурсии была посвящена православным действующим монастырям. Там есть на что посмотреть. Иконы, многие очень редкие и древние. Кельи старых монахов. Увидел это впервые. Сказать, что впечатлило ничего сказать. Еще была история про Петра и Февронию. Из серии хотите верьте хотите нет. А также мы узнали, что делает заяц на памятнике посвященном им. Экскурсией доволен на 150 процентов. Рекомендую тем, кто хочет познакомиться с историей города Муром поближе.