Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВ гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 августа 2025Муром за 2 часаДата посещения: 16 августа 2025Спасибо за интересную экскурсию,открыли для себя много нового, очень рекомендую!!!!
- ЮЮлия26 ноября 2025Были на экскурсии по Мурому. Экскурсовод Василий. Очень познавательно. Понравилась подача информации, спокойная атмосфера, узнали много нового и интересного. Задавали
- ААлександра17 ноября 2025Все было прекрасно. Фаина очень хороший экскурсовод, интересно рассказывала, успевала отвечать на вопросы. Мы в достаточно быстром темпе передвигались, но Фаина давала нам достаточно времени, чтобы остановиться и рассмотреть заинтересовавшие нас предметы. Получили огромное удовольствие!
- ЕЕлена4 ноября 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод Михаил пользовался микрофоном поэтому слышно было всем хорошо, речь грамотная, рассказ интересный совершенно не скучный, местами даже
- ННаталья3 ноября 2025Экскурсия состоялась, все было замечательно, самое основное посмотреть успели. Спасибо Михаилу за замечательную познавательную экскурсию.
- ВВалерия28 сентября 2025Прекрасная экскурсия, в спокойном темпе, всё прошло, всё посмотрели. Послушали иниересный рассказ. Получили советы, стоишь посмотреть и где побывать. Дождь нас не испугал и мы рады этому. Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию
- ННадежда22 сентября 2025Экскурсия прошла увлекательно, познавательно. Все понравилось
- ЕЕлена6 сентября 2025Была на экскурсии с Анной - прекрасный рассказчик и знаток истории своего города. Экскурсия заняла более 2 часов, время пролетело незаметно. Огромная благодарность за экскурсию
- ННаталья1 сентября 2025Мы с супругом познакомились со славным городом Муромом в сопровождении Михаила - экскурсия была необыкновенно интересная, насыщенная и прекрасно сбалансированная:
- ММарина24 августа 2025Очень понравилась экскурсия с Анной! Было ощущение не экскурсии в стандартном понимании, а очень занимательного рассказа жителя о его родном
- ММая20 августа 2025Спасибо за экскурсию. Нам очень понравилась. Остались довольны. Анна прекрасно владеет материалом и очень хорошо говорит. Замечательный экскурсовод, рекомендуем!!! Такая экскурсия большая редкость. Ставим 5 с плюсом.
- ССергей16 августа 2025Взяли экскурсию с гидом, так как в Муроме оказались в первый раз. Рассказ шел в непринужденном стиле. Информация принималась на
- ААльбина16 августа 2025Доступно, легко, с юмором))) как будто сама прожила всю историю Мурома и была участницей тех событий.
Анна, была бы благодарна, если бы Вы написали высказывания Вашей бабушки и поговорки про калачи)))
Спасибо большое, с удовольствием повторим)))
- ООльга14 августа 20252 часа с Василием пролетели незаметно)) узнали много интересного об истории Мурома) всем рекомендуем 👍🏼
- ЯЯна12 августа 2025Экскурсия понравилась. Небольшая группа. Посетили самые интересные места. Узнали интересные факты о Муроме и монастырях. Рекомендую.
- ЕЕлена11 августа 2025Очень интересная экскурсия!
- ТТатьяна10 августа 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод Анна очень компетентный человек.
И, самое главное, любит свой город, а это главное!
- ТТатьяна4 августа 2025Приехали из Пензы на 1 день в Муром. Хотели успеть посмотреть основные достопримечательности и послушать историю одного из самых старых
- ЭЭлеонора4 августа 2025Были в Муроме проездом, но благодаря экскурсоводу Василию смогли познакомится и много интересного узнать о достопримечательностях старинного города! Очень понравилась экскурсия и гид (внимательный, очень интересно провел экскурсию, на одном дыхании).
- ИИнна29 июля 2025Экскурсия с Анной просто огонь!!! Столько информации, столько эмоций и конечно же совсем иное впечатление после неё нежели до от
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Дом купца Зворыкина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в декабре 2025
Сейчас в Муроме в категории "Дом купца Зворыкина" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1500 до 8700. Туристы уже оставили гидам 959 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Муроме на 2025 год по теме «Дом купца Зворыкина», 959 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль