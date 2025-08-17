Мои заказы

Дом купца Зворыкина – экскурсии в Муроме

Найдено 10 экскурсий в категории «Дом купца Зворыкина» в Муроме, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Муром за 2 часа
Пешая
2 часа
79 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Пешая
2 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
Пешая
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Муром
Пешая
3 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Пешая
1 час
18 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Муром впервые
Пешая
2 часа
233 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Спасибо за интересную экскурсию,открыли для себя много нового, очень рекомендую!!!!
  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2025
    Муром за 2 часа
    Были на экскурсии по Мурому. Экскурсовод Василий. Очень познавательно. Понравилась подача информации, спокойная атмосфера, узнали много нового и интересного. Задавали
    читать дальше

    вопросы, получили все ответы) С нами был сын 10 лет, ему не было скучно. Плюс Василий посоветовал, куда можно ещё с ребёнком пойти.

  • А
    Александра
    17 ноября 2025
    Муром за 2 часа
    Все было прекрасно. Фаина очень хороший экскурсовод, интересно рассказывала, успевала отвечать на вопросы. Мы в достаточно быстром темпе передвигались, но Фаина давала нам достаточно времени, чтобы остановиться и рассмотреть заинтересовавшие нас предметы. Получили огромное удовольствие!
  • Е
    Елена
    4 ноября 2025
    Муром за 2 часа
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Михаил пользовался микрофоном поэтому слышно было всем хорошо, речь грамотная, рассказ интересный совершенно не скучный, местами даже
    читать дальше

    с юмором)). Михаил дал максимально полную информацию, рассказал даже о некоторых значимых местах, которые не входили в маршрут экскурсии. Посоветовал, что можно ещё посетить в Муроме. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо! Очень советую Михаила!

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Муром за 2 часа
    Экскурсия состоялась, все было замечательно, самое основное посмотреть успели. Спасибо Михаилу за замечательную познавательную экскурсию.
  • В
    Валерия
    28 сентября 2025
    Муром за 2 часа
    Прекрасная экскурсия, в спокойном темпе, всё прошло, всё посмотрели. Послушали иниересный рассказ. Получили советы, стоишь посмотреть и где побывать. Дождь нас не испугал и мы рады этому. Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2025
    Муром за 2 часа
    Экскурсия прошла увлекательно, познавательно. Все понравилось
  • Е
    Елена
    6 сентября 2025
    Муром за 2 часа
    Была на экскурсии с Анной - прекрасный рассказчик и знаток истории своего города. Экскурсия заняла более 2 часов, время пролетело незаметно. Огромная благодарность за экскурсию
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2025
    Муром за 2 часа
    Мы с супругом познакомились со славным городом Муромом в сопровождении Михаила - экскурсия была необыкновенно интересная, насыщенная и прекрасно сбалансированная:
    читать дальше

    Михаил не только рассказал интересные факты о городе и муромлянах, но и подробнейшим образом ответил на все наши вопросы, остановился на всех интересуюших нас темах. И, разумеется, рассказал также о муромских особенных калачах и способе их приготовления, а также - где именно их готовят по старинной технологии. Впечатлило также и то, как замечательно Михаил знает и даже цитирует аутентичные источники. Экскурсия пролетела незаметно, и, благодаря интересному рассказу, город расцвел для нас яркими красками. Всем искренне рекомендуем знакомство с городом в компании Михаила. С уважением, Наталья и Михаил

  • М
    Марина
    24 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия с Анной! Было ощущение не экскурсии в стандартном понимании, а очень занимательного рассказа жителя о его родном
    читать дальше

    городе - очень легко, с юмором и интересными фактами) экскурсия объемная, но заскучать невозможно. Понравилась организация посещения монастырей - деликатный рассказ внутри храмов и свободное время, чтобы прикоснуться к святыням, поставить свечи и т. д.
    По ходу экскурсии Анна рекомендовала, куда еще дойти, что посмотреть в Муроме. Мы очень довольны и благодарны ❤️

    Очень понравилась экскурсия с Анной! Было ощущение не экскурсии в стандартном понимании, а очень занимательного рассказа жителя о его родном городе - очень легко, с юмором и интересными фактами) экскурсия объемная, но заскучать невозможно. Понравилась организация посещения монастырей - деликатный рассказ внутри храмов и свободное время, чтобы прикоснуться к святыням, поставить свечи и т. д.
По ходу экскурсии Анна рекомендовала, куда еще дойти, что посмотреть в Муроме. Мы очень довольны и благодарны ❤️
  • М
    Мая
    20 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Спасибо за экскурсию. Нам очень понравилась. Остались довольны. Анна прекрасно владеет материалом и очень хорошо говорит. Замечательный экскурсовод, рекомендуем!!! Такая экскурсия большая редкость. Ставим 5 с плюсом.
  • С
    Сергей
    16 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Взяли экскурсию с гидом, так как в Муроме оказались в первый раз. Рассказ шел в непринужденном стиле. Информация принималась на
    читать дальше

    память прекрасно. Было рассказано об истории города и знаковых событиях. О выдающихся людях, которые оставили свой след в истории города. Отдельный блок информации про Илью Муромца. Видно, что наш гид обладает глубокими знаниями и подает материал в простой и понятной форме. Вторая часть экскурсии была посвящена православным действующим монастырям. Там есть на что посмотреть. Иконы, многие очень редкие и древние. Кельи старых монахов. Увидел это впервые. Сказать, что впечатлило ничего сказать. Еще была история про Петра и Февронию. Из серии хотите верьте хотите нет. А также мы узнали, что делает заяц на памятнике посвященном им. Экскурсией доволен на 150 процентов. Рекомендую тем, кто хочет познакомиться с историей города Муром поближе.

    Взяли экскурсию с гидом, так как в Муроме оказались в первый раз. Рассказ шел в непринужденномВзяли экскурсию с гидом, так как в Муроме оказались в первый раз. Рассказ шел в непринужденномВзяли экскурсию с гидом, так как в Муроме оказались в первый раз. Рассказ шел в непринужденном
  • А
    Альбина
    16 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Доступно, легко, с юмором))) как будто сама прожила всю историю Мурома и была участницей тех событий.
    Анна, была бы благодарна, если бы Вы написали высказывания Вашей бабушки и поговорки про калачи)))
    Спасибо большое, с удовольствием повторим)))
  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Муром за 2 часа
    2 часа с Василием пролетели незаметно)) узнали много интересного об истории Мурома) всем рекомендуем 👍🏼
  • Я
    Яна
    12 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Экскурсия понравилась. Небольшая группа. Посетили самые интересные места. Узнали интересные факты о Муроме и монастырях. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Очень интересная экскурсия!
    Очень интересная экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Анна очень компетентный человек.
    И, самое главное, любит свой город, а это главное!
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Приехали из Пензы на 1 день в Муром. Хотели успеть посмотреть основные достопримечательности и послушать историю одного из самых старых
    читать дальше

    городов. Выбрали экскурсию «Муром за 2 часа».
    Остались очень довольны. Наш экскурсовод Анна - настоящий профессионал! Информацией о городе владеет очень свободно, знает много, рассказывает очень интересно, отвечает на любой сопутствующий вопрос, а ее чувство юмора - отдельный бонус для гостей! Сам маршрут тоже очень насыщенный и интересный.
    Очень захотелось вернуться в Муром с компанией друзей и родных! Спасибо!

    Приехали из Пензы на 1 день в Муром. Хотели успеть посмотреть основные достопримечательности и послушать историю
  • Э
    Элеонора
    4 августа 2025
    Муром за 2 часа
    Были в Муроме проездом, но благодаря экскурсоводу Василию смогли познакомится и много интересного узнать о достопримечательностях старинного города! Очень понравилась экскурсия и гид (внимательный, очень интересно провел экскурсию, на одном дыхании).
  • И
    Инна
    29 июля 2025
    Муром за 2 часа
    Экскурсия с Анной просто огонь!!! Столько информации, столько эмоций и конечно же совсем иное впечатление после неё нежели до от
    читать дальше

    города. Анна очень увлеченный и горящий своим делом человек, спасибо большое за эти эмоции) экскурсия прошла по ЗНАЧИМЫМ местам города, но помимо этого было много рекомендаций куда сходить ещё и что посмотреть, поэтому советую тем кто впервые в городе посетить именно её!!!

