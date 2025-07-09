Проведите день в окружении вдохновляющих видов Кабардино-Балкарии! На маршруте вас ждут уникальные природные объекты, старинные села и архитектурные памятники, любопытные факты о местной культуре и истории.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсииВы проведете день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Побываете на выступе, напоминающем знаменитую достопримечательность Скандинавии, увидите живописную Верхнюю Балкарию в 15 километрах от Голубого озера, и пики пятитысячников. А еще познакомитесь с архитектурой сел XII-XIII веков и насладитесь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Село Безенги
- Язык Тролля
- Верхняя Балкария
- Голубые озера
- Черекское ущелье
- Водопад Тыжынты
- Замки XII-XIII веков
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Страховка пассажиров.
Что не входит в цену
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 июл 2025
Чудесная поездка. 2 самых красивых ущелья КБР. Горы, реки, облака, древние аулы, крепости, луговые собачки. Незабываемые впечатления, истинное наслажления. В сопровожлении Альберта все сложилось наилучшим образом. Интересный рассказчик, юморист, опытный водитель, обед, наверное, в самом красивом месте КБР. Большая благодарность, Альберт! Мы обязательно вернемся в КБР.
