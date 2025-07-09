Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день в окружении вдохновляющих видов Кабардино-Балкарии! На маршруте вас ждут уникальные природные объекты, старинные села и архитектурные памятники, любопытные факты о местной культуре и истории. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Вы проведете день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Побываете на выступе, напоминающем знаменитую достопримечательность Скандинавии, увидите живописную Верхнюю Балкарию в 15 километрах от Голубого озера, и пики пятитысячников. А еще познакомитесь с архитектурой сел XII-XIII веков и насладитесь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хуламо-Безенгийское ущелье

Село Безенги

Язык Тролля

Верхняя Балкария

Голубые озера

Черекское ущелье

Водопад Тыжынты

Замки XII-XIII веков Что включено Экскурсионное обслуживание

Транспортное обслуживание

Что не входит в цену Обед. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 8 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.