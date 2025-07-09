Мои заказы

Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера с посещением Верхней Балкарии

Проведите день в окружении вдохновляющих видов Кабардино-Балкарии! На маршруте вас ждут уникальные природные объекты, старинные села и архитектурные памятники, любопытные факты о местной культуре и истории.
5
1 отзыв
Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера с посещением Верхней Балкарии
Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера с посещением Верхней Балкарии
Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера с посещением Верхней Балкарии
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Вы проведете день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Побываете на выступе, напоминающем знаменитую достопримечательность Скандинавии, увидите живописную Верхнюю Балкарию в 15 километрах от Голубого озера, и пики пятитысячников. А еще познакомитесь с архитектурой сел XII-XIII веков и насладитесь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хуламо-Безенгийское ущелье
  • Село Безенги
  • Язык Тролля
  • Верхняя Балкария
  • Голубые озера
  • Черекское ущелье
  • Водопад Тыжынты
  • Замки XII-XIII веков
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров.
Что не входит в цену
  • Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
9 июл 2025
Чудесная поездка. 2 самых красивых ущелья КБР. Горы, реки, облака, древние аулы, крепости, луговые собачки. Незабываемые впечатления, истинное наслажления. В сопровожлении Альберта все сложилось наилучшим образом. Интересный рассказчик, юморист, опытный водитель, обед, наверное, в самом красивом месте КБР. Большая благодарность, Альберт! Мы обязательно вернемся в КБР.

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии из Нальчика

Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
На машине
6.5 часов
-
10%
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
8550 ₽9500 ₽ за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
На машине
На микроавтобусе
12 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4500 ₽ за человека
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
6 часов
-
10%
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
9000 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике