Покорите три вершины духа Приэльбрусья: на поляне Азау вас ждёт восхождение по канатной дороге к царственным видам Эльбруса, на Чегете — головокружительный полёт на кресельном подъёмнике над сияющим ледником «Семёрка», а на поляне Нарзанов — вкус живительной силы из природных источников. Этот день подарит вам дыхание альпийских вершин и панорамы, которые останутся в памяти навсегда.
Описание экскурсииЭльбрусский треугольник: три поляны у подножия великана Подарите себе день, наполненный величием Кавказских гор. Это путешествие проведёт вас по трём знаковым полянам Приэльбрусья, где каждая открывает свою грань альпийской магии — от дыхания ледников до живительных источников. Ваш маршрут величия:
- Поляна Азау (2 часа) Отправная точка в мир высокогорий. Здесь вас ждёт подъём на современной закрытой канатной дороге, которая даже в непогоду комфортно доставит вас к смотровым площадкам. В ясный день с них открывается величественная панорама Эльбруса — ваша встреча с двуглавым исполином.
- Поляна Чегет (1,5 часа) Царство чистого горного воздуха и головокружительных видов. Путешествие на открытом кресельном подъёмнике подарит неповторимые ощущения единения с природой и панорамный вид на ледник «Семёрка», сверкающий на солнце подобно гигантскому алмазу.
- Поляна Нарзанов (20 минут) Заключительный аккорд — природная здравница. У вас будет время неспешно прогуляться и испробовать воду из нескольких источников, каждый из которых обладает уникальными целебными свойствами. Совет: захватите с собой стаканчик или бутылку, чтобы взять эту живую силу гор с собой. Погрузитесь в ритм гор, где каждый подъёмник — билет к новому чуду, а каждая поляна — отдельная глава легенды под названием Эльбрус.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кавказские горы
- Поляна Азау
- Поляна Чегет
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Подъемы:/n Азау - 2700 руб. /n Чегет - 1200 руб.
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 мар 2026
Благодарим Альберта и его команду за прекрасную организацию экскурсий в Нальчике. Всё было на высшем уровне, нас сопровождал гид Астимир. Первый день была экскурсия в Приэльбрусье и Эльбрус. На 2
