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Развлечения в Нальчике

Найдено 34 экскурсии в категории «Развлечения» в Нальчике, цены от 1600 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 2 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
На машине
На параплане
8 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
10 500 ₽ за человека
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Пешая
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Пройдите 14 км по живописному ущелью Ирик-Чат. Вас ждут песчаные замки, водопады и величественный Эльбрус. Подходит для всей семьи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Самая высокогорная экскурсия - Эльбрус, Чегет, Адыр-Су и Поляна Нарзанов
На автобусе
Канатная дорога
11 часов
432 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Самая высокогорная экскурсия - Эльбрус, Чегет, Адыр-Су и Поляна Нарзанов
Начало: Курортный зал
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
2400 ₽ за человека
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Урочище Хумалан ждёт вас с потрясающими видами и лёгкими прогулками. Откройте для себя нетуристические уголки Кавказа и насладитесь природой
Начало: По вашему адресу в Нальчике
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Побывать в живописных уголках Кавказа, прокатиться на канатной дороге и попробовать нарзан
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чудеса Чегемских водопадов
На автобусе
4 часа
392 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Чудеса Чегемских водопадов
Начало: Кабардинка
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
4 июл в 11:00
1600 ₽ за человека
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
На машине
На параплане
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Нальчика
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
3 июл в 08:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по тропе здоровья в Нальчике, где можно увидеть и сфотографировать редких птиц. Подходит для всех, кто ценит природу и хочет научиться новому
Начало: В Атажукинском парке
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Верхняя Балкария + Голубые озера
На автобусе
7 часов
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхняя Балкария + Голубые озера
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария: Колыбель Балкарского народа
На автобусе
6 часов
231 отзыв
Групповая
Верхняя Балкария: Колыбель Балкарского народа
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
На машине
Канатная дорога
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
Большой день с канатными дорогами, смотровыми площадками и рассказами о жизни Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Нальчике
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
9 часов
-
50%
50 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
5500 ₽11 000 ₽ за человека
ЭЛЬБРУС! А еще - 3 поляны
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
-
15%
62 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
ЭЛЬБРУС! А еще - 3 поляны
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в любое время
11 050 ₽13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Голубые озера - сокровища Кабардино-Балкарии
На автобусе
4 часа
215 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Голубые озера - сокровища Кабардино-Балкарии
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: понедельник/среда в 14.00
Сегодня в 14:00
6 июл в 14:00
1600 ₽ за человека
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
На автобусе
13 часов
243 отзыва
Групповая
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Кабардинка
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Сегодня в 12:00
5 июл в 09:00
3300 ₽ за человека
Тайны древнего Иристона
На автобусе
12 часов
121 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3000 ₽ за человека
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
Пешая
На параплане
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Горная Осетия-Цей и Алагир
На автобусе
Канатная дорога
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Осетия-Цей и Алагир
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 8.00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Белое сердце Кавказа - Эльбрус в мини-группе из Нальчика
Канатная дорога
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Белое сердце Кавказа - Эльбрус в мини-группе из Нальчика
Начало: Нальчик
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3560 ₽ за человека
Эльбрус и три поляны: Азау, Чегет и поляна Нарзанов
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
3 отзыва
Групповая
Эльбрус и три поляны: Азау, Чегет и поляна Нарзанов
Начало: Проспект Ленина, 32
Расписание: По средам с 07:00 до 18:00
8 июл в 07:00
15 июл в 07:00
2400 ₽ за человека
Эльбрус - 2 поляны: Азау и Поляна Нарзанов
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
1 отзыв
Групповая
Эльбрус - 2 поляны: Азау и Поляна Нарзанов
Начало: Проспект Ленина, 32
Расписание: с 07:00 до 18:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
2400 ₽ за человека
Треккинг в верховьях Чегемских водопадов
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг в верховьях Чегемских водопадов
Из Нальчика - к секретным горным тропам и скальным каскадам
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Каменный гриб и тайны Белой речки
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменный гриб и тайны Белой речки
Треккинг для исследователей в самом сердце Кавказа - из Нальчика
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
Для любителей первозданной природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Несложный треккинг по джунглям лесистого хребта Северного Кавказа под Нальчиком
Начало: В с. Белая Речка
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Дата посещения: 16 мая 2025
Спасибо большое Фатиме за науку ! Добродушная и гостеприимная хозяйка все показала и рассказала в мельчайших подробностях о приготовлении хычинов . Чаепитие в окончании встречи с домашними разносолами и хычинами - это настоящее кавказское гостеприимство ! Спасибо большое !
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И
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Все было шикарно. Незсбываемые впечатления, полезные знания. Внуки и я в неописцемом восторге.
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Евгения
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Отличный трекинг, учтены пожелания и возможности участников. Очень комфортно в общении с гидом с этапа обсуждения до финала маршрута. Карина, большое спасибо
Отличный трекинг, учтены пожелания и возможности участников. Очень комфортно в общении с гидом с этапа обсуждения
Отличный трекинг, учтены пожелания и возможности участников. Очень комфортно в общении с гидом с этапа обсуждения
Отличный трекинг, учтены пожелания и возможности участников. Очень комфортно в общении с гидом с этапа обсуждения
Отличный трекинг, учтены пожелания и возможности участников. Очень комфортно в общении с гидом с этапа обсуждения+1
Отличный трекинг, учтены пожелания и возможности участников. Очень комфортно в общении с гидом с этапа обсуждения
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Дарья
Мастер-класс по приготовлению хычинов
большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по этому рецепту их дома
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для себя и для гостей! Очень рекомендуем этот мастер-класс для тех, кто любит готовить и хочет погрузиться в гастрономическую культуру региона)

большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по
большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по
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Наталья
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже в фартуке и шапочке
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замешиваю тесто под присмотром Фатимы. Время пролетело незаметно, все получилось отлично, хычины с тремя начинками. Это оказалось очень увлекательно и интересно! Потом было чаепитие с горячими хычинами, душистым чаем с вареньем и горным медом, и бесподобные перчёные маринованные помидорки! Ух! Мероприятие будет интересно всем. В санаторий привезла в контейнере теплые хычины и угостила отдыхающих. Им понравилось! Если будете в Нальчике обязательно сходите на этот мастер-класс! Рекомендую!

Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже
Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже
Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже
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Алексей
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Очень увлекательная экскурсия, интересные истории, и много птиц и информации о них. Екатерина интересный собеседник увлекающийся темой о птицах и природе. Очень рекомендую.
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Ю
К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Добрый вечер! Была сегодня на данной экскурсии с Азоматом. Результаты превзошли все мои ожидания! Все отлично! Все не передать словами,надо просто увидеть!! За фотосессию отдельная благодарность!
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Е
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Спасибо большое! Фатима все досконально объяснила, испекли вместе 3 вида хычинов. Обстановка была комфортной, а чаепитие по-домашнему уютным. Очень вкусный мастер-класс!
Спасибо большое! Фатима все досконально объяснила, испекли вместе 3 вида хычинов. Обстановка была комфортной, а чаепитие
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Юлия
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Самые вкусные хычины из тех, что мы пробовали!
Самые вкусные хычины из тех, что мы пробовали!
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А
Мастер-класс по приготовлению хычинов
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
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Всего 2122 отзыва в Нальчике в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Мастер-класс по приготовлению хычинов;
  2. Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии;
  3. Полёт на параплане в окрестностях Нальчика;
  4. Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика;
  5. Самая высокогорная экскурсия - Эльбрус, Чегет, Адыр-Су и Поляна Нарзанов.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Чегемские водопады;
  3. Эльбрус;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Черекское ущелье;
  7. Гижгит;
  8. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  9. Приэльбрусье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Развлечения" можно забронировать 34 экскурсии от 1600 до 25 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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