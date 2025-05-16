Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Пройдите 14 км по живописному ущелью Ирик-Чат. Вас ждут песчаные замки, водопады и величественный Эльбрус. Подходит для всей семьи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Лучший выборСамая высокогорная экскурсия - Эльбрус, Чегет, Адыр-Су и Поляна Нарзанов
Начало: Курортный зал
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Урочище Хумалан ждёт вас с потрясающими видами и лёгкими прогулками. Откройте для себя нетуристические уголки Кавказа и насладитесь природой
Начало: По вашему адресу в Нальчике
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Побывать в живописных уголках Кавказа, прокатиться на канатной дороге и попробовать нарзан
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Чудеса Чегемских водопадов
Начало: Кабардинка
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
4 июл в 11:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Нальчика
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
3 июл в 08:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по тропе здоровья в Нальчике, где можно увидеть и сфотографировать редких птиц. Подходит для всех, кто ценит природу и хочет научиться новому
Начало: В Атажукинском парке
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхняя Балкария + Голубые озера
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Верхняя Балкария: Колыбель Балкарского народа
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
Большой день с канатными дорогами, смотровыми площадками и рассказами о жизни Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Нальчике
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
5500 ₽
11 000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
ЭЛЬБРУС! А еще - 3 поляны
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в любое время
11 050 ₽
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Голубые озера - сокровища Кабардино-Балкарии
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: понедельник/среда в 14.00
Сегодня в 14:00
6 июл в 14:00
1600 ₽ за человека
Групповая
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Кабардинка
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Сегодня в 12:00
5 июл в 09:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Осетия-Цей и Алагир
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 8.00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Белое сердце Кавказа - Эльбрус в мини-группе из Нальчика
Начало: Нальчик
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3560 ₽ за человека
Групповая
Эльбрус и три поляны: Азау, Чегет и поляна Нарзанов
Начало: Проспект Ленина, 32
Расписание: По средам с 07:00 до 18:00
8 июл в 07:00
15 июл в 07:00
2400 ₽ за человека
Групповая
Эльбрус - 2 поляны: Азау и Поляна Нарзанов
Начало: Проспект Ленина, 32
Расписание: с 07:00 до 18:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг в верховьях Чегемских водопадов
Из Нальчика - к секретным горным тропам и скальным каскадам
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменный гриб и тайны Белой речки
Треккинг для исследователей в самом сердце Кавказа - из Нальчика
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
Для любителей первозданной природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Несложный треккинг по джунглям лесистого хребта Северного Кавказа под Нальчиком
Начало: В с. Белая Речка
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 16 мая 2025
Спасибо большое Фатиме за науку ! Добродушная и гостеприимная хозяйка все показала и рассказала в мельчайших подробностях о приготовлении хычинов . Чаепитие в окончании встречи с домашними разносолами и хычинами - это настоящее кавказское гостеприимство ! Спасибо большое !
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И
Все было шикарно. Незсбываемые впечатления, полезные знания. Внуки и я в неописцемом восторге.
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Отличный трекинг, учтены пожелания и возможности участников. Очень комфортно в общении с гидом с этапа обсуждения до финала маршрута. Карина, большое спасибо
+1
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большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по этому рецепту их дома
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Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже в фартуке и шапочке
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Очень увлекательная экскурсия, интересные истории, и много птиц и информации о них. Екатерина интересный собеседник увлекающийся темой о птицах и природе. Очень рекомендую.
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Ю
Добрый вечер! Была сегодня на данной экскурсии с Азоматом. Результаты превзошли все мои ожидания! Все отлично! Все не передать словами,надо просто увидеть!! За фотосессию отдельная благодарность!
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Е
Спасибо большое! Фатима все досконально объяснила, испекли вместе 3 вида хычинов. Обстановка была комфортной, а чаепитие по-домашнему уютным. Очень вкусный мастер-класс!
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Самые вкусные хычины из тех, что мы пробовали!
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А
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
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Всего 2122 отзыва в Нальчике в категории "Развлечения"
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