Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью (в мини-группе)
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
На целый день мы увезём вас в такую красоту! Вы увидите знаменитое ущелье и освежающие водопады, непокорную горную реку и Город мёртвых.
Мы покажем вам топовые места для фотографий, сварим кофе из чистой местной воды и, конечно, расскажем правдивые истории и увлекательные легенды о нашем горном крае.
Описание экскурсии
Чегемское ущелье. Мы проедем по узкому каньону, стены которого взмывают в небо на высоту до 300 метров.
Малый Чегемский водопад Адай-Су. Вы полюбуетесь, как мощный водный поток срывается с 30-метровой высоты.
Большие Чегемские водопады. Увидите, как отвесные скалы покрываются тонкими струями воды, которые питаются от талых родников Кавказского хребта.
Парадром «Флай Чегем». Любители экстрима могут полетать здесь на параплане или прыгнуть на тросе со скалы над рекой. Эмоции поспокойнее подарит конная прогулка. Можно и просто побродить по живописным тропам среди всей этой красоты.
Город мёртвых в Эль-Тюбю. Затем мы отправимся в древнее село в окружении гор. Покажем вам могильник 13 века, который и сейчас выглядит фундаментально. Расскажем о его истории и легендах.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели
Обязательно возьмите с собой наличные. В горах могут быть проблемы с интернетом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно по желанию оплачиваются:
обед — от 300 ₽
горный чай — от 300 ₽
полёт на параплане — 6000 ₽
прыжок со скалы — 4000 ₽
полёт на зиплайне — 1500 ₽
конная прогулка — 700 ₽
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике Курзал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Отзывы и рейтинг
Оксана
15 окт 2025
От экскурсии остались только одни самые прекрасные впечатления! Гид Альберт просто гуру своего дела! Ответит на все вопросы, все подскажет. А кофе которое он нам приготовил было очееень вкусное! Всем рекомендую, да и сама я уже настроилась еще раз приехать летом)