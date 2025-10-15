На целый день мы увезём вас в такую красоту! Вы увидите знаменитое ущелье и освежающие водопады, непокорную горную реку и Город мёртвых. Мы покажем вам топовые места для фотографий, сварим кофе из чистой местной воды и, конечно, расскажем правдивые истории и увлекательные легенды о нашем горном крае.

Описание экскурсии

Чегемское ущелье. Мы проедем по узкому каньону, стены которого взмывают в небо на высоту до 300 метров.

Малый Чегемский водопад Адай-Су. Вы полюбуетесь, как мощный водный поток срывается с 30-метровой высоты.

Большие Чегемские водопады. Увидите, как отвесные скалы покрываются тонкими струями воды, которые питаются от талых родников Кавказского хребта.

Парадром «Флай Чегем». Любители экстрима могут полетать здесь на параплане или прыгнуть на тросе со скалы над рекой. Эмоции поспокойнее подарит конная прогулка. Можно и просто побродить по живописным тропам среди всей этой красоты.

Город мёртвых в Эль-Тюбю. Затем мы отправимся в древнее село в окружении гор. Покажем вам могильник 13 века, который и сейчас выглядит фундаментально. Расскажем о его истории и легендах.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели

Обязательно возьмите с собой наличные. В горах могут быть проблемы с интернетом

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно по желанию оплачиваются: