Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов

Индивидуальная экскурсия в Нальчике
Приготовьтесь к удивительному приключению в Чегемском ущелье, где вы сможете ощутить величие природы и насладиться незабываемыми моментами. Присоединяйтесь к нам на этой захватывающей экскурсии. Здесь всё историей объято, а красота невероятна!
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
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даты

Описание

Что вас ожидает: Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью. Каскады воды, стекающие с высоты, создают впечатляющее зрелище и наполняют воздух свежестью и ароматами природы. Смотровая площадка: Незабываемые панорамы Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье. Вы сможете насладиться неповторимой красотой окружающих гор и ландшафтов, а также сделать яркие фотографии для воспоминаний. Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь красотой окружающей природы, и насладиться едой на свежем воздухе. С экскурсоводом на минивэне до 7 человек: Комфорт и удобство Мы предлагаем вам путешествие с опытным экскурсоводом на комфортабельном минивэне, рассчитанном на группы до 7 человек. Он будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии, рассказывать интересные факты и делиться знаниями о местных достопримечательностях. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

вторник 10:30

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Завершение: ул. Киримова, 142, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: вторник 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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