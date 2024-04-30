Приготовьтесь к удивительному приключению в Чегемском ущелье, где вы сможете ощутить величие природы и насладиться незабываемыми моментами. Присоединяйтесь к нам на этой захватывающей экскурсии. Здесь всё историей объято, а красота невероятна!
Ближайшие даты:
30
апр
апр
7
мая
мая
14
мая
мая
21
мая
мая
28
мая
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Описание
Что вас ожидает: Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью. Каскады воды, стекающие с высоты, создают впечатляющее зрелище и наполняют воздух свежестью и ароматами природы. Смотровая площадка: Незабываемые панорамы Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье. Вы сможете насладиться неповторимой красотой окружающих гор и ландшафтов, а также сделать яркие фотографии для воспоминаний. Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь красотой окружающей природы, и насладиться едой на свежем воздухе. С экскурсоводом на минивэне до 7 человек: Комфорт и удобство Мы предлагаем вам путешествие с опытным экскурсоводом на комфортабельном минивэне, рассчитанном на группы до 7 человек. Он будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии, рассказывать интересные факты и делиться знаниями о местных достопримечательностях. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
вторник 10:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Завершение: ул. Киримова, 142, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: вторник 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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