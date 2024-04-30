Описание

Что вас ожидает: Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью. Каскады воды, стекающие с высоты, создают впечатляющее зрелище и наполняют воздух свежестью и ароматами природы. Смотровая площадка: Незабываемые панорамы Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье. Вы сможете насладиться неповторимой красотой окружающих гор и ландшафтов, а также сделать яркие фотографии для воспоминаний. Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь красотой окружающей природы, и насладиться едой на свежем воздухе. С экскурсоводом на минивэне до 7 человек: Комфорт и удобство Мы предлагаем вам путешествие с опытным экскурсоводом на комфортабельном минивэне, рассчитанном на группы до 7 человек. Он будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии, рассказывать интересные факты и делиться знаниями о местных достопримечательностях. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.