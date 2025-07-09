Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Я всей душой люблю горы Кабардино-Балкарии и передам это чувство вам. Вас ждут истории этого края и день горного детокса: вы увидите пейзажи с открыток, подышите свежим воздухом, послушаете шум водопадов, восстановите энергию в месте силы — и смело взлетите на параплане!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Захватывающие места Чегемского ущелья

Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров. Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы.

Вас ждёт село Эльтюбю, где вы заглянете в родной дом балкарского поэта Кайсына Кулиева и узнаете о его творчестве. Мы также попробуем поймать местную радужную форель, которую нам приготовят в кафе на обед. И конечно, в Эльтюбю вы посмотрите на мистические могильники 10-17 вв. и впечатлитесь панорамами с руинами древних построек.

Места по маршруту впечатлят вас, но не станут лишь точками на карте — я расскажу их хроники, легенды и мистические сюжеты.

Лучшие горные развлечения

В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы. По желанию, вы полюбуетесь горами с еще более впечатляющего ракурса: полетаете на параплане, попробуете себя в роупджампинге или в спуске на зиплайне.

Дополнительная опция — второй день в горах

По вашему желанию можно расширить программу: переночевать в удобном охраняемом кемпинге и увидеть еще много удивительных мест на следующий день. Вечером у костра мы обсудим, куда поехать. Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках.

Организационные детали