Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Нальчика
Я всей душой люблю горы Кабардино-Балкарии и передам это чувство вам.
Вас ждут истории этого края и день горного детокса: вы увидите пейзажи с открыток, подышите свежим воздухом, послушаете шум водопадов, восстановите энергию в месте силы — и смело взлетите на параплане!
Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров. Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы.
Вас ждёт село Эльтюбю, где вы заглянете в родной дом балкарского поэта Кайсына Кулиева и узнаете о его творчестве. Мы также попробуем поймать местную радужную форель, которую нам приготовят в кафе на обед. И конечно, в Эльтюбю вы посмотрите на мистические могильники 10-17 вв. и впечатлитесь панорамами с руинами древних построек.
Места по маршруту впечатлят вас, но не станут лишь точками на карте — я расскажу их хроники, легенды и мистические сюжеты.
Лучшие горные развлечения
В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы. По желанию, вы полюбуетесь горами с еще более впечатляющего ракурса: полетаете на параплане, попробуете себя в роупджампинге или в спуске на зиплайне.
Дополнительная опция — второй день в горах
По вашему желанию можно расширить программу: переночевать в удобном охраняемом кемпинге и увидеть еще много удивительных мест на следующий день. Вечером у костра мы обсудим, куда поехать. Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы: питание в кафе (средний чек 300-500 ₽ на чел.) и активные развлечения по желанию: — полет на параплане с инструктором (20 минут) — 7000 ₽ — роупджампинг (прыжок на веревке с 50 м) — 4500 ₽ — зиплайн — 1500 ₽ — экстрим-треккинг на 3 часа — 1000 ₽ за чел. (группа от 5 человек)
При выборе варианта на два дня с ночёвкой дополнительно оплачиваются: экскурсия на второй день (от 12 000 ₽), сервисный сбор кемпинга (250 ₽ за чел.) и аренда палатки (от 500 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Эта экскурсия позволяет взять всë лучшее от Чегемского ущелья сразу: красоту Чегемской теснины, свежесть водопадов, лирику поэзии Кайсына Кулиева. Мы супер-эмоционально полетали на парапланах - рискнула даже я, хотя очччень читать дальшеуменьшить
боюсь высоты! Племянник-подросток тоже остался в полном восторге. Еще покатались на лошадях - животные очень послушные и откликаются на каждое движение, на верховую прогулку согласилась даже моя мама-пенсионерка, и ей понравилось. Александр сопровождал на каждом шагу, показал тайные места Чегема, рассказал много интересного о жизни кабардинцев и балкарцев, показал места, где снимались фильмы "Война" и "Земля Санникова", покатал в машине с открытым люком - когда волосы назад))) Рекомендовал кафе с ооооочень вкусным шашлыком, подсказал, где в Нальчике вкусно поесть блюда национальной кухни, дешево и качественно закупиться и интересно провести время. В общем, это интересная, красивая, познавательная поездка с крутым опытом экстремальных развлечений!
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ольга
Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошли до водопадов. Удобная. подготовленная машина и профессиональный, аккуратный водитель, интересный собеседник, очень много знающий читать дальшеуменьшить
о своей земле, о традициях и о людях. Спасибо, за возможность полетать на параплане - фантастические впечатления от открывающейся красоты с высоты полета благородных орлов! Честно говоря, когда ближе к концу поездки мы еще и попали в родное село поэта Кулиева - читали его трогательные стихи, от эмоций даже немного хотелось плакать!:) Спасибо Александру за возможность прикоснуться к красоте этого горного края и влюбиться в него! Отдельная благодарность за советы! Мы ими воспользовались и получили незабываемые впечатления от вида на Эльбрус!
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Ю
Юлия
Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел аккуратно, особая благодарность за фотографии на профессиональную камеру. Немного не хватило рассказов про местные обычаи, легенды, и не было радужной форели:)
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