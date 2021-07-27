Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья

Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты — поездка из Нальчика

4
1 отзыв
Я всей душой люблю горы Кабардино-Балкарии и передам это чувство вам.

Вас ждут истории этого края и день горного детокса: вы увидите пейзажи с открыток, подышите свежим воздухом, послушаете шум водопадов, восстановите энергию в месте силы — и смело взлетите на параплане!
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья

Что вас ожидает

Захватывающие места Чегемского ущелья

Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров. Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы.

Вас ждет село Эльтюбю, где вы заглянете в родной дом балкарского поэта Кайсына Кулиева и узнаете о его творчестве. Мы также попробуем поймать местную радужную форель, которую нам приготовят в кафе на обед. И конечно, в Эльтюбю вы посмотрите на мистические могильники 10-17 вв и впечатлитесь панорамами с руинами древних построек.

Места по маршруту впечатлят вас, но не станут лишь точками на карте — я расскажу их хроники, легенды и мистические сюжеты.

Лучшие горные развлечения

В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы. По желанию, вы полюбуетесь горами с еще более впечатляющего ракурса: полетаете на параплане, попробуете себя в роупджампинге или в спуске на зиплайне.

Дополнительная опция — второй день в горах

По вашему желанию можно расширить программу: переночевать в удобном охраняемом кемпинге и увидеть еще много удивительных мест на следующий день. Вечером у костра мы обсудим, куда поехать. Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: питание в кафе (средний чек 300-500 руб. на человека) и активные развлечения по желанию:
    — полет на параплане с инструктором (20 минут) — 4000 руб.
    — роупджампинг (прыжок на веревке с 50 м) — 2800 руб.
    — зиплайн — 1200 руб.
    — экстрим-треккинг на 3 часа — 1000 руб. /чел. (группа от 5 человек)
  • При выборе варианта на два дня с ночевкой дополнительно оплачиваются экскурсия на второй день (от 7000 руб. ), сервисный сбор кемпинга (250руб. /чел.) и аренда палатки (от 500 руб. ).
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Нальчик
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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1 реальный отзыв

Ю
27 июля 2021
Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел аккуратно, особая благодарность за фотографии на профессиональную камеру. Немного не хватило рассказов про местные обычаи, легенды, и не было радужной форели:)

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