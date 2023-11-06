1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
«Среди горных вершин: полёт на параплане»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
«Парадром В завершении всего мы поедем на Парадром за незабываемыми эмоциями от полета на парапланах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Парапланерный полёт в Чегеме: приключение с высоты птичьего полёта
Взлетите над кавказскими вершинами, паря в небесах с профессиональным инструктором, и получите незабываемые эмоции
Начало: Парковка возле рынка Стрелка в Нальчике
«Среди горных вершин: полет на параплане А вот и цель нашего путешествия»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 ноября 2023Астемир – замечательный профессионал в сфере гостеприимства. Идеальный гид и помощник в путешествии. В следующий приезд на Кавказ хотелось бы все туры провести с ним!
- аандрей29 сентября 2023Прекрасно полетали
- ННадежда20 сентября 2023Очень красивая республика! Горные пейзажи завораживают дыхание. Альберт отличный гид, приятный и общительный. Подробно рассказывает о истории своей республики и
- ООлег29 июля 2023Поездку нельзя назвать успешной на 100%, потому что на параплане я так и не полетал (к организаторам нет претензий, они
- ААртём23 июля 2023Все прошло здорово,
- ЮЮлия27 июля 2021Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На параплане»
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "На параплане" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 000 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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