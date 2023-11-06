Полёт на параплане в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «На параплане» в Нальчике, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
«Среди горных вершин: полёт на параплане»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900 за человека
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
«Парадром В завершении всего мы поедем на Парадром за незабываемыми эмоциями от полета на парапланах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане с инструктором в Чегемском ущелье
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Парапланерный полёт в Чегеме: приключение с высоты птичьего полёта
Взлетите над кавказскими вершинами, паря в небесах с профессиональным инструктором, и получите незабываемые эмоции
Начало: Парковка возле рынка Стрелка в Нальчике
«Среди горных вершин: полет на параплане А вот и цель нашего путешествия»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 900 за человека
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
🪂 На параплане
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 ноября 2023
    Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
    Астемир – замечательный профессионал в сфере гостеприимства. Идеальный гид и помощник в путешествии. В следующий приезд на Кавказ хотелось бы все туры провести с ним!
  • а
    андрей
    29 сентября 2023
    Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
    Прекрасно полетали
  • Н
    Надежда
    20 сентября 2023
    Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
    Очень красивая республика! Горные пейзажи завораживают дыхание. Альберт отличный гид, приятный и общительный. Подробно рассказывает о истории своей республики и
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    о каждом памятнике культуры! Впечатлений от экскурсий и природы хватит на долгое время! В следующий раз обязательно закажем экскурсию у Альберта!

  • О
    Олег
    29 июля 2023
    Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
    Поездку нельзя назвать успешной на 100%, потому что на параплане я так и не полетал (к организаторам нет претензий, они
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    предупреждали о потенциально нелетной погоде еще вечером накануне, в день поездки соблюдали все правила техники безопасности с одной стороны, но проявляли терпение (в отличие от других пилотов). Главный совет - перед бронированием смотреть прогноз погоды, чтобы не разочароваться, а лучше - связываться с организаторами заблаговременно, чтобы выбрать наиболее подходящий для полетов день

  • А
    Артём
    23 июля 2023
    Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
    Все прошло здорово,
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2021
    Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
    Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
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    аккуратно, особая благодарность за фотографии на профессиональную камеру. Немного не хватило рассказов про местные обычаи, легенды, и не было радужной форели:)

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На параплане»

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  1. Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
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  3. Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
  4. Полёт на параплане с инструктором в Чегемском ущелье
  5. Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "На параплане" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 000 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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