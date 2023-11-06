читать дальше предупреждали о потенциально нелетной погоде еще вечером накануне, в день поездки соблюдали все правила техники безопасности с одной стороны, но проявляли терпение (в отличие от других пилотов). Главный совет - перед бронированием смотреть прогноз погоды, чтобы не разочароваться, а лучше - связываться с организаторами заблаговременно, чтобы выбрать наиболее подходящий для полетов день

Поездку нельзя назвать успешной на 100%, потому что на параплане я так и не полетал (к организаторам нет претензий, они