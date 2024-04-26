1 чел.
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Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 апреля 20245 звёзд поставил исключительно благодаря действиям гида, который очень здорово провел экскурсию и разнообразил путешествие. Чегемское ущелье категорически не рекомендую,
- ААнна24 апреля 2024Однозначно стоит поехать, чтобы вновь насладиться красотами КБР! Отдельное спасибо Леониду! 2 дня подряд экскурсий - Приэльбрусье и Чегемское ущелье - ощущение будто я уже родственник Мурату и Леониду. На столько теплое отношение к людям и своему делу. Спасибо!
- ИИрина6 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
- ННаталья9 августа 2023Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на
- ИИрина3 августа 2023Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться и полететь над этими
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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