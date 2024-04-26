Откройте для себя мифы и легенды Нальчика с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Нальчике, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000 за всё до 6 чел.
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
🪂 На параплане
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 апреля 2024
    Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
    5 звёзд поставил исключительно благодаря действиям гида, который очень здорово провел экскурсию и разнообразил путешествие. Чегемское ущелье категорически не рекомендую,
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    особенно если вы приехали на автобусе. Там проводится ремонт дороги, причем глобальный. От автобуса вы будете по грязи пыли идти к водопадам, которые благодаря нашим горе строителем наполовину пересох. Неинтересно, грязно. Вокруг одни торгаши, вида никакого

  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
    Однозначно стоит поехать, чтобы вновь насладиться красотами КБР! Отдельное спасибо Леониду! 2 дня подряд экскурсий - Приэльбрусье и Чегемское ущелье - ощущение будто я уже родственник Мурату и Леониду. На столько теплое отношение к людям и своему делу. Спасибо!
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на
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    плато Канжол Азамат нам рассказывал о крае, об истории этих мест, быте и обычаях местного населения. Приятно удивило, что практически на любые вопросы гид нам давал развёрнутые ответы. Слушать Азамата было приятно и интересно, не смотря на свой достаточно молодой возраст он оказался очень эрудированным рассказчиком. Прекрасные виды на горы, долины, ущелья, водопад, реку просто завораживали. И конечно Эльбрус нам представился во всей красе. Пока мы были на плато, его не затеняло ни одно облачко, но после того, как мы уехали, облака набежали и закрыли вершину. В общем нам повезло с Эльбрусом. Поэтому советую выезжать на эту экскурсию рано утром. В Нальчике эта экскурсия для нас была самой лучшей. Огромное спасибо Азамату, желаем ему успехов и процветания! А команде Трипстер желаем побольше таких талантливых гидов, как Азамат и таких потрясающих экскурсий, как этот джип-тур.

    Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов
  • И
    Ирина
    3 августа 2023
    Джип-тур на плато Канжол
    Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться и полететь над этими
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    бархатными горами… Что касается организатора — с Азаматом было комфортно путешествовать. Он очень опытный водитель, в том числе в горах на узких дорогах (я чувствовала себя в безопасности), не торопит, когда вы смотрите красоты, всё рассказывает, в том числе и исторические факты, и о современной жизни в КБР. Ощущаешь, что главная цель для него — чтобы гости получили максимум от тура и остались довольны. Азамат, большое тебе человеческое спасибо!!!

    Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур на плато Канжол
  2. Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
  3. Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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