Чегемское ущелье расположено в самом сердце Кавказа и удивительно разнообразно своими красками, видами рельефа и историческими памятниками. Дышится здесь легче и свободнее, а созерцать природу можно часами, забыв обо всех тревогах. Окунемся и мы в эту сказку.
В Чегемском ущелье есть всё, чем может гордиться Кабардино-Балкария: это и удивительной красоты горы, стремительные водопады, чистейшие горные реки и, конечно же, памятники седой старины.
В Чегемском ущелье есть всё, чем может гордиться Кабардино-Балкария: это и удивительной красоты горы, стремительные водопады, чистейшие горные реки и, конечно же, памятники седой старины.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Малый Чегемский водопад
- Селение Эл-Тюбю и Булунгу
- Ледник Шаурту
- Нарзанные источники
- Водопад Абай-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К заповедной сказкеНаше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су. Вода рушится в горную теснину с 30 метров. Именно из-за этого одного потока водопад называют еще Девичьей косой. Здесь можно сделать атмосферные фото.
Далее, перед вами открывается узкий каньон с 300-метровыми скалистыми стенами. Дорога в верховья Чегемского ущелья непростая, сначала 20-ти километровая легкая гравийка идет до верхних селений Эл-Тюбю и Булунгу. Затем мы с вами отправимся в треккинг к леднику Шаурту. Это древний, многовековой ледник, который покоряет своей красотой и величием. Далее нас ждет пикник, а после мы отправимся к нарзанным источникам по сосновому бору.
Посетим невероятно красивый водопад Абай-Су — самый высокий некаскадный водопад в Кабардино-Балкарии. Имя водопаду дали в честь меткого охотника Абая. Эта природная достопримечательность республики очень популярна. Прогуляемся по селению Эл-Тюбю — это скопление исторических памятников.
Важная информация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Водитель-гид
- Что не входит
- Пикник
- Место начала и завершения?
- Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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