Чегемское ущелье

К заповедной сказкеНаше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су. Вода рушится в горную теснину с 30 метров. Именно из-за этого одного потока водопад называют еще Девичьей косой. Здесь можно сделать атмосферные фото.

Далее, перед вами открывается узкий каньон с 300-метровыми скалистыми стенами. Дорога в верховья Чегемского ущелья непростая, сначала 20-ти километровая легкая гравийка идет до верхних селений Эл-Тюбю и Булунгу. Затем мы с вами отправимся в треккинг к леднику Шаурту. Это древний, многовековой ледник, который покоряет своей красотой и величием. Далее нас ждет пикник, а после мы отправимся к нарзанным источникам по сосновому бору.

Посетим невероятно красивый водопад Абай-Су — самый высокий некаскадный водопад в Кабардино-Балкарии. Имя водопаду дали в честь меткого охотника Абая. Эта природная достопримечательность республики очень популярна. Прогуляемся по селению Эл-Тюбю — это скопление исторических памятников.

Важная информация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.

Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.