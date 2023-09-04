Путешествие в мир сказок и легенд: Экскурсия в Чегемское ущелье из Нальчика
Приготовьтесь к удивительному приключению в Чегемском ущелье, где вы сможете ощутить величие природы и насладиться незабываемыми моментами. Присоединяйтесь к нам на этой захватывающей экскурсии. Здесь всё историей объято, а красота невероятна!
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды.
- Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью. Каскады воды, стекающие с высоты, создают впечатляющее зрелище и наполняют воздух свежестью и ароматами природы.
- Смотровая площадка: Незабываемые панорамы.
- Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье. Вы сможете насладиться неповторимой красотой окружающих гор и ландшафтов, а также сделать яркие фотографии для воспоминаний.
- Чегемские парапланы: Дух захватывающего полета.
- Для любителей экстремальных ощущений, мы предлагаем посетить Чегемские парапланы. Здесь вы сможете испытать адреналиновый всплеск, совершив полет на параплане и наслаждаясь уникальными панорамами ущелья с высоты птичьего полета.
- Пикник: Обед на природе.
- Во время экскурсии мы предусмотрим возможность провести пикник на природе. Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь красотой окружающей природы, и насладиться едой на свежем воздухе.
- С экскурсоводом на минивэне до 7 человек: Комфорт и удобство.
- Мы предлагаем вам путешествие с опытным экскурсоводом на комфортабельном минивэне, рассчитанном на группы до 7 человек. Он будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии, рассказывать интересные факты и делиться знаниями о местных достопримечательностях.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
вторник 10:30
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Киримова, 146, Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник 10:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 сен 2023
Огромная благодарность организаторам. Был последний день отпуска и хотела полетать на параплане, Мурат организовал индивидуальную поездку, во время которой мне удалось насладиться невероятными видами и….. полетать. низкий поклон!!!
N
Nestyby
31 авг 2023
Незабываемые впечатления на всю жизнь, прекрасные и атмосферные места. И возможность летать, как птица.
Спасибо за хорошую организацию и интересный маршрут.
Спасибо за хорошую организацию и интересный маршрут.
Г
Григорий
23 авг 2023
А
Александр
12 авг 2023
Побывали в нескольких великолепных местах, получив море позитивных эмоций и впечатлений.
Тызылское ущелье произвело неизгладимое впечатления. Дикая природа, бесподобные виды, чистейший горных воздух, вперемешку с луговыми травами. Всем рекомендую.
Потом побывали на знаменитых Чегемских водопадах и парадроме. Освежающая прохлада водопадов придала бодрости и заряда энергии в жаркий день. Сказочные виды парадрома никого не оставят равнодушным. Для самых смелых - можно полетать на параплане.
Тызылское ущелье произвело неизгладимое впечатления. Дикая природа, бесподобные виды, чистейший горных воздух, вперемешку с луговыми травами. Всем рекомендую.
Потом побывали на знаменитых Чегемских водопадах и парадроме. Освежающая прохлада водопадов придала бодрости и заряда энергии в жаркий день. Сказочные виды парадрома никого не оставят равнодушным. Для самых смелых - можно полетать на параплане.
К
Камилла
10 авг 2023
Отличная экскурсия. Поездка прошла на отлично. Гид-экскурсовод потрясающая, общительная, веселая женщина) было очень познавательно и увлекательно. Спасибо.
р
руслан
31 июля 2023
Это лучше что было в нашей жизни с супругой, такого я мы не видели негде, а пикник в горах это вообще шедеврально, всем рекомендую только эту команду, все решают оперативно без лишнего, на все 100 лучшие ребята
К
Калугин
27 июля 2023
Добрый день. Хотим выразить огромную благодарность и восхищение гиду Жанне и водителю Нурику за комфортное, эмоциональное и насыщенное путешествие по Чегемскому водопаду и ущелью. Желаем ребятам успехов и процветания. Всем рекомендуем, не пожалеете.
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