Предлагаю вам отправиться в путешествие по горным дорогам на внедорожнике в прекрасную долину Уштулу, которая располагается в верховьях Черекского ущелья, в 25 км от горного селения Верхняя-Балкария.



Заповедник Уштулу расположен на высоте около 2400 м над уровнем моря и является одним из самых красивых мест Кавказа.

Описание экскурсии Первой остановкой на нашем пути будет знаменитое Голубое озеро («Церик-кел»). Оно поражает кристально чистой водой и голубым цветом. Постоянная температура воды не превышает +9 ℃, а его глубина — 279 метров. Экскурсия в Черекскую теснину не оставит равнодушным никого. Мы пройдём по старой колёсной дороге в ущелье реки Черек, где высота скал достигает 500 метров. Посетим селение Верхняя Балкария, где сохранилась культурное наследие: наскальные крепости, развалины аулов, родовые башни. И завершающей локацией нашего путешествия будет урочище Уштулу, которое богато природными достопримечательностями. Местность окружена хвойными лесами и снежными вершинами. В нескольких километрах от долины начинается граница с Грузией. Также в Уштулу можно выпить нарзан из источника, совершить треккинговый поход к водопаду Зеркли-суу.

