Предлагаю вам отправиться в путешествие по горным дорогам на внедорожнике в прекрасную долину Уштулу, которая располагается в верховьях Черекского ущелья, в 25 км от горного селения Верхняя-Балкария.
Заповедник Уштулу расположен на высоте около 2400 м над уровнем моря и является одним из самых красивых мест Кавказа.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПервой остановкой на нашем пути будет знаменитое Голубое озеро («Церик-кел»). Оно поражает кристально чистой водой и голубым цветом. Постоянная температура воды не превышает +9 ℃, а его глубина — 279 метров. Экскурсия в Черекскую теснину не оставит равнодушным никого. Мы пройдём по старой колёсной дороге в ущелье реки Черек, где высота скал достигает 500 метров. Посетим селение Верхняя Балкария, где сохранилась культурное наследие: наскальные крепости, развалины аулов, родовые башни. И завершающей локацией нашего путешествия будет урочище Уштулу, которое богато природными достопримечательностями. Местность окружена хвойными лесами и снежными вершинами. В нескольких километрах от долины начинается граница с Грузией. Также в Уштулу можно выпить нарзан из источника, совершить треккинговый поход к водопаду Зеркли-суу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое озеро «Церик-кел»
- Черекская теснина
- Селение Верхняя Балкария
- Урочище «Уштулу»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Нальчик, ул. Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
