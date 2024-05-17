Религиозные экскурсии по святым местам Нальчика

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Нальчике, цены от 2 880 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Любимый Нальчик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«Заглянем в храм Святой Марии Магдалины и обсудим, как он связан с аркой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
«Осмотрите высокогорный Фиагдонский мужской монастырь и наскальный памятник Георгию Победоносцу»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 200 за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
«По пути остановимся в древнем селении Цмити и посетим Аланский монастырь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900 за всё до 6 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
43 отзыва
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 880 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
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    день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду с Альбертом мы побывали. Изложение материала спокойное и понятное. Экскурсия называется "Любимый Нальчик", так вот с Альбертом мы его полюбили. Нальчик в путешествии стал открытием для нас, очень приятный город. Можно вернуться.

  • С
    Сергей
    9 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
  • С
    Семен
    8 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Всё было здорово организовано Спасибо
  • К
    Кудрявская
    6 мая 2024
    Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
    Понравилось все, экскурсовод, водитель, организация, но только подкачала погода. Будет повод приехать ещё раз. Всем спасибо.
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Незабываемая Осетия
    Интересная экскурсия, Евгений- приятный человек, интересный собеседник, много знает, очень комфортная поездка.
  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
    Не все, что было заявлено в программе, нам показали( Гиду Татьяне порекомендую составить более интересный рассказ. Оценю ее как сопровождающего, но не как экскурсовода.
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    Из Нальчика - в Северную Осетию
    Могу сказать одно - ехать стоит однозначно! Вы увидите совершенно другию республику, 4 ущелья, много памятников, услышите кучу информации и
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    получите кучу эмоций! Гид Сергей кладезь информации, задавайте больше вопросов 😉 Настоящие осетенские пироги, старые захоронения, православные монастыри, место гибели Сергея Бодрова отдельная трогательная тема, завораживающая природа - все это будет на пути!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 2 880 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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