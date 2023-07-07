Экскурсия из Нальчика: Посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря
Погрузитесь в волшебный мир Кавказских гор. Откройте традиции и культуру осетин в незабываемой экскурсии из Нальчика в Северную Осетию.
Исследуйте Дзивгисскую крепость и возвышающиеся сторожевые башни, раскройте тайны загадочного некрополя Даргавс и откройте сердце съемочной группы Сергея Бодрова. Это эксклюзивное путешествие, специально созданное для вас и ваших близких друзей.
Исследуйте Дзивгисскую крепость и возвышающиеся сторожевые башни, раскройте тайны загадочного некрополя Даргавс и откройте сердце съемочной группы Сергея Бодрова. Это эксклюзивное путешествие, специально созданное для вас и ваших близких друзей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Лавочка счастья
- Башня Курта и Тага
- Фото-площадка «Качели» над пропастью
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Три ущелья Северной Осетии в одной экскурсии Мы отправимся с вами по самому насыщенному маршруту республики Северная Осетия — Алания и посетим сразу три ущелья: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина вблизи Кахтисарского перевала и Кармадонское ущелье. Куртатинское ущелье и посёлок Верхний ФиагдонНаше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского, а также с реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина и Дзивгисская крепость Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра.
Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. Я расскажу истории о набегах и системе защиты ущелий. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Аланский монастырь — жемчужина духовной жизни края, наиболее высокогорный и южный православный оплот в России. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже, в 17-м столетии, здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор. Теперь они служат колокольнями на подворье.
Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать! Архонский перевал и «Лавочка счастья» Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье.
Там же расположен ставший уже популярным арт-объект «Лавочка счастья».
Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин!
Мы побываем на фото-площадке «Качели» над пропастью и сделаем несколько впечатляющих фото. «Город мёртвых» — Даргавс Даргавс в переводе с осетинского означает «защитник ущелья». Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове Кармадонское ущелье расположено на высоте 1 200 метров над уровнем моря. В верхней части находится ледник Колка, печально известный из-за трагедии, произошедшей со съёмочной группой Сергея Бодрова. Ущелье необычайно живописно, поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок.
Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы возвращаемся домой. Важная информация • Экскурсия проводится только для граждан РФ.
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- Необходимо взять с собой документы (паспорт и свидетельство о рождении для детей).
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, можно взять куртку.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- «Лавочка счастья» посещается при благоприятной погоде.
Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер в комфортном минивэне или внедорожнике
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять перекус и воду с собой
- Входной билет в некрополь (100 руб. /чел. оплачивается в кассе некрополя)
- Место начала и завершения?
- поворот на объездную г. Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Сообщите гиду ваш адрес.
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь, куртку.
- Также возьмите паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артур
7 июля 2023
Восхитительная экскурсия! Огромная благодарность гиду Сергею за свой оптимизм и обширные познания, которые он поделился с нами! Вот, что мы увидели в ходе этой экскурсии: Кармадонское ущелье, Даргавс, Фиагдон, Скамейка радости, Насладились пирогами и наслаждались гранатовым вином, Успенский мужской монастырь, Ущелье с кошкой, Крепость в скале.
А
Анастасия
26 мая 2023
Познакомились с великолепной северной Осетией, с ее богатым природным ландшафтом, горами и реками. Не посетили лавочку счастья, но нашли множество захватывающих ущелий. Наш проводник Роман проявил вежливость и доброжелательность. Попутчики оказались превосходными - искушенные путешественники, мы все были на одной волне. Вдобавок к природе и историческим достопримечательностям, мы попробовали восхитительные осетинские пироги. Рекомендую всем посетить эту экскурсию.
В
Верещагин
21 апр 2023
Очень увлекательная экскурсия и очень прекрасные места. Гид Юрий - это просто великолепный человек! На протяжении всего пути он рассказывал истории, делал увлекательные рассказы о традициях и обычаях посещаемых мест, а также делился другими интересными фактами. Был полезным при выборе лучших ракурсов для фотографий. Очень рекомендую как саму экскурсию, так и нашего замечательного гида.
E
Elena.lena444
15 июля 2022
Восхитительно прекрасные места, история окружающих мест впечатляет.
А
Алина
20 июня 2022
Великолепные пейзажи, прекрасная Осетия! Если бы не было тумана, было бы ещё лучше, но погоду не спрашивают. Замечательные осетинские пироги в местном селении! Очень увлекательно, множество прекрасных мест, но нужно выбирать солнечную погоду, иначе есть риск упустить всю красоту.
И
Илья
29 апр 2022
Тур удивительный! Прекрасные пейзажи! Горы и каньоны превосходны! Благодарим Михаила и нашего экскурсовода Сергея! Рекомендуем всем.
Е
Евгения
18 апр 2022
Совершенно случайно отправились в Осетию вместо отмененной экскурсии в Бермамыт, и не пожалели ни на минуту! Прекрасные места, где каждое место просто восхитительно. Посетили каньоны, древний храм, старинные сооружения в горах, увидели город "Мертвых" и побывали в том месте, где погиб Сергей Бодров. Гид Денис молодец! Много рассказывал про Кавказ и его историю, много легенд. Отвечал на все вопросы. Рекомендую!
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