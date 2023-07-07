Три ущелья Северной Осетии в одной экскурсии Мы отправимся с вами по самому насыщенному маршруту республики Северная Осетия — Алания и посетим сразу три ущелья: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина вблизи Кахтисарского перевала и Кармадонское ущелье. Куртатинское ущелье и посёлок Верхний ФиагдонНаше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского, а также с реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина и Дзивгисская крепость Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра.

Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. Я расскажу истории о набегах и системе защиты ущелий. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Аланский монастырь — жемчужина духовной жизни края, наиболее высокогорный и южный православный оплот в России. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже, в 17-м столетии, здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор. Теперь они служат колокольнями на подворье.

Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать! Архонский перевал и «Лавочка счастья» Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье.

Там же расположен ставший уже популярным арт-объект «Лавочка счастья».

Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин!

Мы побываем на фото-площадке «Качели» над пропастью и сделаем несколько впечатляющих фото. «Город мёртвых» — Даргавс Даргавс в переводе с осетинского означает «защитник ущелья». Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове Кармадонское ущелье расположено на высоте 1 200 метров над уровнем моря. В верхней части находится ледник Колка, печально известный из-за трагедии, произошедшей со съёмочной группой Сергея Бодрова. Ущелье необычайно живописно, поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок.

Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы возвращаемся домой. Важная информация • Экскурсия проводится только для граждан РФ.