Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по уникальным природным и историческим достопримечательностям Ингушетии. Начнем наше путешествие с Джейрахского ущелья — одного из самых красивых мест Ингушетии. Здесь вы сможете насладиться величественными горными пейзажами, а также увидеть древние ингушские башни. Следующим пунктом станет долина Армхи, известная своими живописными ландшафтами и чистыми реками. Это идеальное место для пеших прогулок и фотосессий на фоне горных вершин. Поднимемся на Цей-Лоамский перевал, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Затем мы отправимся на гору Цей-Лоам, которая славится своей красотой и уникальными природными формами. Также мы посетим храм Тхаба-Ерды — одно из самых значимых святых мест региона. Далее направимся в Ассинский каньон, который поражает своими величественными скалами и природными формациями. А еще увидим башню «Магас-Тауэр» — одну из самых известных башен Ингушетии.

Завершим наш маршрут в средневековом городе

Эгикал, где вы сможете погрузиться в атмосферу древности и узнать больше о культуре и истории ингушского народа.