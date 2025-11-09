Откройте для себя красоту и богатую историю Горной Ингушетии! Наша захватывающая экскурсия перенесет вас в мир древних башен, величественных гор и ущелий, хранящих тайны веков.
Мы побываем в Джейрахском ущелье, поднимемся на Цей-Лоамский перевал и посетим средневековый город Эгикал.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по уникальным природным и историческим достопримечательностям Ингушетии. Начнем наше путешествие с Джейрахского ущелья — одного из самых красивых мест Ингушетии. Здесь вы сможете насладиться величественными горными пейзажами, а также увидеть древние ингушские башни. Следующим пунктом станет долина Армхи, известная своими живописными ландшафтами и чистыми реками. Это идеальное место для пеших прогулок и фотосессий на фоне горных вершин. Поднимемся на Цей-Лоамский перевал, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Затем мы отправимся на гору Цей-Лоам, которая славится своей красотой и уникальными природными формами. Также мы посетим храм Тхаба-Ерды — одно из самых значимых святых мест региона. Далее направимся в Ассинский каньон, который поражает своими величественными скалами и природными формациями. А еще увидим башню «Магас-Тауэр» — одну из самых известных башен Ингушетии.
Завершим наш маршрут в средневековом городе
Эгикал, где вы сможете погрузиться в атмосферу древности и узнать больше о культуре и истории ингушского народа.
по Воскресеньям с 07:00 - 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джейрахское ущелье
- Долина Армхи
- Цей-Лоамский перевал
- Гора Цей-Лоам
- Храм Тхаба-Ерды
- Ассинский каньон
- Башня «Магас-Тауэр»
- Средневековый город Эгикал
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Нальчик, проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: по Воскресеньям с 07:00 - 19:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
9 ноя 2025
Все понравилось микроавтобус на 21 чел не на 8 как в описании
