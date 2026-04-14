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Храмы и соборы Нальчика с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Нальчике, цены от 1470 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
1 отзыв
Групповая
Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика
Посетить знаковые места города - на автобусной экскурсии по Нальчику
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
«Кафедральный собор Марии Магдалины»
Расписание: во вторник в 14:00
7 июл в 14:00
14 июл в 14:00
1470 ₽ за человека
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
На автобусе
12 часов
84 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии»
Расписание: по воскресеньям в 07:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3300 ₽ за человека
Горная Ингушетия: Цей-Лоам, храм Тхаба-Ерды и город Эгикал
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Горная Ингушетия: Цей-Лоам, храм Тхаба-Ерды и город Эгикал
Начало: Нальчик, проспект Ленина, 32
«Также мы посетим храм Тхаба-Ерды — одно из самых значимых святых мест региона»
Расписание: по Воскресеньям с 07:00 - 19:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
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В
Горная Ингушетия: Цей-Лоам, храм Тхаба-Ерды и город Эгикал
Все прошло отлично, забрали вовремя, экскурсовод отличный, красота гор впечатляет. Жалко конечно, что когда приехали в Магас, компания не знала, что башня согласия не работает, не смогли ее посетить. В остальном все замечательно, спасибо!
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А
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
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М
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
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Т
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
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Е
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
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С
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Все соответствовало описанию. Горные районы Ингушетии превзошли ожидания - на перевалах просто захватывает дух. Хотелось бы микро-остановки во Владикавказе, хотя
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бы для составления общего впечатления. Но это была не основная цель тура. Экскурсовод Татьяна давала достаточно времени на то, чтобы перевести дух и насладиться видами. Рекомендую!

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О
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
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А
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
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А
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Поскольку люблю горы, это экскурсия для меня. Очень красивые пейзажи, на зеленых склонах цветет желтый рододендрон. Башенные конструкции нельзя не заметить. Удивляет их количество. Гид рассказывала много информации о стране. Я осталась довольна.
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Всего 87 отзывов в Нальчике в категории "Соборы и храмы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика;
  2. Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы;
  3. Горная Ингушетия: Цей-Лоам, храм Тхаба-Ерды и город Эгикал.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Гижгит;
  8. Приэльбрусье;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1470 до 3300. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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