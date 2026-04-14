В Виорика

Все прошло отлично, забрали вовремя, экскурсовод отличный, красота гор впечатляет. Жалко конечно, что когда приехали в Магас, компания не знала, что башня согласия не работает, не смогли ее посетить. В остальном все замечательно, спасибо!