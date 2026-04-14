Групповая
Замок Шато-Эркен, собор Марии Магдалины и кондитерская фабрика
Посетить знаковые места города - на автобусной экскурсии по Нальчику
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
«Кафедральный собор Марии Магдалины»
Расписание: во вторник в 14:00
7 июл в 14:00
14 июл в 14:00
1470 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии»
Расписание: по воскресеньям в 07:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
Горная Ингушетия: Цей-Лоам, храм Тхаба-Ерды и город Эгикал
Начало: Нальчик, проспект Ленина, 32
«Также мы посетим храм Тхаба-Ерды — одно из самых значимых святых мест региона»
Расписание: по Воскресеньям с 07:00 - 19:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Интересная экскурсия, много узнали про город, всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все прошло отлично, забрали вовремя, экскурсовод отличный, красота гор впечатляет. Жалко конечно, что когда приехали в Магас, компания не знала, что башня согласия не работает, не смогли ее посетить. В остальном все замечательно, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
С
Все соответствовало описанию. Горные районы Ингушетии превзошли ожидания - на перевалах просто захватывает дух. Хотелось бы микро-остановки во Владикавказе, хотя
Вам был полезен этот отзыв?
О
Вам был полезен этот отзыв?
А
Поскольку люблю горы, это экскурсия для меня. Очень красивые пейзажи, на зеленых склонах цветет желтый рододендрон. Башенные конструкции нельзя не заметить. Удивляет их количество. Гид рассказывала много информации о стране. Я осталась довольна.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 87 отзывов в Нальчике в категории "Соборы и храмы"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1470 до 3300. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Нальчика. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!