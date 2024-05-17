1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«Заглянем в храм Святой Марии Магдалины и обсудим, как он связан с аркой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
«Осмотрите высокогорный Фиагдонский мужской монастырь и наскальный памятник Георгию Победоносцу»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
«По пути остановимся в древнем селении Цмити и посетим Аланский монастырь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 880₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
- ССергей9 мая 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
- ССемен8 мая 2024Всё было здорово организовано Спасибо
- ККудрявская6 мая 2024Понравилось все, экскурсовод, водитель, организация, но только подкачала погода. Будет повод приехать ещё раз. Всем спасибо.
- ЛЛюдмила1 мая 2024Интересная экскурсия, Евгений- приятный человек, интересный собеседник, много знает, очень комфортная поездка.
- ИИрина8 ноября 2023Не все, что было заявлено в программе, нам показали( Гиду Татьяне порекомендую составить более интересный рассказ. Оценю ее как сопровождающего, но не как экскурсовода.
- ЕЕлена26 июля 2023Могу сказать одно - ехать стоит однозначно! Вы увидите совершенно другию республику, 4 ущелья, много памятников, услышите кучу информации и
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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