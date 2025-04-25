Хуламо-Безенгийское ущелье — это живописное место в Кавказских горах, расположенное в Кабардино-Балкарской Республике.
Ущелье славится своими красивыми природными пейзажами, высокими горами, чистыми реками и богатой флорой и фауной.
Ущелье окружено величественными горами, что делает его идеальным местом для пеших прогулок и восхождений.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Кавказ — уникальный регион, который предлагает множество знаний и впечатлений для путешественников. Вот несколько причин, почему стоит посетить этот край:
- Природные красоты: Кавказ славится своими живописными пейзажами — от величественных гор до зелёных долин и чистых озёр. Национальные парки, такие как Кавказский заповедник и Сванетия, предлагают потрясающие виды и возможности для активного отдыха.
- Культура и традиции: Кавказ — это регион с богатым культурным наследием. Здесь можно познакомиться с уникальными традициями, музыкой, танцами и ремёслами различных народов.
- Исторические памятники: на Кавказе много исторических мест, включая древние крепости, церкви и мечети.
- Гастрономия: кавказская кухня разнообразна и вкусна. Путешественники могут попробовать местные блюда, такие как балкарские хычыны, дагестанский хинкал, шашлыки и различные молочные продукты.
- Гостеприимство: кавказцы известны своим радушием и гостеприимством. Путешественники могут ощутить тёплый приём и дружелюбие местных жителей.
- Спортивные активности: регион предлагает множество возможностей для активного отдыха — горные походы, альпинизм, горнолыжный спорт и рафтинг.
- Легенды и мифология: Кавказ богат мифами и легендами, связанными с его историей и природой. Это создаёт дополнительный интерес для любителей истории и фольклора. Кому понравится экскурсия?
- Любителям природы: если вы обожаете горы, водопады и живописные пейзажи, Кабардино-Балкария предложит вам множество возможностей для наслаждения красотой природы.
- Активным туристам: альпинисты, треккеры и любители экстремальных видов спорта найдут здесь отличные маршруты для восхождений и походов.
- Культурным исследователям: путешественники, интересующиеся этнографией и культурой, смогут познакомиться с традициями местных народов, их кухней и обычаями.
- Фотографам: уникальные природные ландшафты и культурные достопримечательности создают отличные условия для фотосессий. Кому не подойдёт экскурсия?
- Пассивным туристам: если вы предпочитаете пляжный отдых или комфортные курорты, активные экскурсии и походы могут показаться вам утомительными.
- Тем, кто не переносит высоту: путешественники с боязнью высоты или проблемами со здоровьем, связанные с высокогорьем, могут испытывать дискомфорт.
- Семьям с маленькими детьми: некоторые маршруты могут быть сложными для детей, а прогулки по горной местности могут потребовать особого внимания и подготовки.
Тем, кто ищет роскошь: если вы привыкли к пятизвёздочным отелям и высококлассному сервису, в некоторых местах региона может не хватать такого уровня комфорта. Кабардино-Балкария подойдёт активным, любящим природу и культуру путешественникам, но может не удовлетворить запросы тех, кто ищет расслабляющий отдых или высокий уровень комфорта.
- Погода в горах может меняться очень быстро и непредсказуемо: всегда проверяйте прогноз погоды перед выходом в горы.
- Учитывайте возможность быстрого изменения погодных условий.
- Будьте готовы к холодной и дождливой погоде, даже если внизу тепло и солнечно.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Язык Тролля
- Водопад Тыжынты суу (Мохнатый водопад)
- Безенгийская стена
- Древний аул Холам
- Замок Жабо Къала
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 7 отзывах
А
Арина
25 апр 2025
Спасибо большое Магомеду за интересные рассказы о местной культуре, спасибо за то, что показал нам красивейшие места и сфотографировал нас. Мы ездили на хорошей комфортной машине. Увидели Язык тролля, Безенгийскую стену и поели вкусные хычины. Ну и сама дорога по ущелью чего стоит!
М
Мария
15 дек 2024
Нам посчастливилось попасть на тур поездку с Магомедом. Мы увидели Кабардино-Балкарию совершенно с другой стороны. Магомед полностью подстроил весь тур под наши пожелания, показал удачные места для фотосессий и где
А
Александра
22 окт 2024
Я Кавказ всегда обожала! Очень нравятся виды, кухня, обычаи, традиции, ВСЁ!!! У меня крестный Чеченец В окружении много людей с Кавказа по работе, просто знакомых Даже лучшая подруга))) Благодаря Вам я Кавказ полюбила еще больше) Вы подтвердили мое мнение, что многое о чем говорят стереотипы! Благодарим Вас от всей души! Сережа теперь хочет в Чечню)
А
Алена
1 сен 2024
Магомед здравствуйте! Хочу оставить отзыв Я до сих пор под впечатлением, я в восторге. Спасибо вам огромное за знакомство с такой прекрасной Республикой Кабардино Балкария! Особенно впечатлил язык троля Я
А
Анастасия
13 авг 2024
Магомед, хотим выразить благодарность за нашу экскурсию) У нас остались самые незабываемые впечатления. Мы узнали много нового и интересного. Вы открыли нам новые места, которые самостоятельно посмотреть невозможно. Мы рады знакомству с вами. Спасибо за то, что сделали нас счастливее. Желаем успехов в вашем деле
Е
Евгения
3 мар 2024
Мага сегодня ты Король, достойный потомок своих предков. Я от всего сердца хочу тебя поблагодарить за эти дни в горах Кабардино-Балкарии,мы узнали очень много истории твоего народа,как умело и тонко ты провел нас по местам по которым многие даже мечтать не могут,а мы там были и это благодаря тебе!
Е
Евгения
8 ноя 2023
"Хочу поблагодарить за два прекрасных дня, проведённых в моих любимых Кавказских горах! Я люблю самостоятельные путешествия, а туры с Вами были максимально приближены к ним. С Вами очень комфортно и
