Основными природными достопримечательностями 🏛️ Черекского ущелья являются, конечно же, Голубые озера.

На нижней террасе, на высоте 809 м. н. ур. м., в живописной местности, вплотную к дороге подступает озеро, называемое Нижним Голубым. В него не впадает ни одна река, а вытекает ежесуточно около восьми тысяч

кубометров родниковой воды. И зимой и летом температура воды в нем постоянная. Интересен тот факт, что рыба 🐟 здесь не водится. Уникальность озера и в том, что при небольшой площади зеркала воды, чуть более

двух гектаров, оно имеет большую глубину—368 м, являясь самым глубоким на Кавказе. Только два озера нашей страны превосходят по глубине Голубое озеро — Байкал в Сибири, Тепецкое на Алтае.

Кроме Нижнего Голубого озера, в живописном лесу 🌲 находится целая группа водоемов: Верхние Голубые озера, таинственное Секретное и легендарное Пропавшее озеро. Для того чтобы посмотреть Верхние озера, необходимо совершить небольшую пешую прогулку 👣 в гору.

Выше Нижнего Голубого озера дорога вьется над рекой по карнизам отвесных скал и по кромке пропасти, глубиной в 300 м. Далее автобус проезжает сквозь тоннель в скале и делает остановку. В сопровождении гида. Вы можете прогуляться по старой дороге, созерцая живописную панораму Черекской теснины.

Рассказывая о Черекском ущелье, нельзя не упомянуть термальные источники в селении Аушигер, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном, а также

отдельными крытыми помещениями с мини-бассейнами. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированнсм питье поправляют здоровье, заряжают энергией и повышают жизненный тонус.