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Индивидуальная экскурсия на Голубые озера

ТК П.
ТК П. – Гид из Нальчика
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 570 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера

Что вы увидите

  • Селение Урвань, селение Аушигер, Поселок Кашхатау, селение Бабугент
  • Нижнее Голубое озеро Церик-Кёль.
  • Тоннель, Черекская теснина
  • Горячие источники в селении Аушигер
Основными природными достопримечательностями 🏛️ Черекского ущелья являются, конечно же, Голубые озера.
На нижней террасе, на высоте 809 м. н. ур. м., в живописной местности, вплотную к дороге подступает озеро, называемое Нижним Голубым. В него не впадает ни одна река, а вытекает ежесуточно около восьми тысяч
кубометров родниковой воды. И зимой и летом температура воды в нем постоянная. Интересен тот факт, что рыба 🐟 здесь не водится. Уникальность озера и в том, что при небольшой площади зеркала воды, чуть более
двух гектаров, оно имеет большую глубину—368 м, являясь самым глубоким на Кавказе. Только два озера нашей страны превосходят по глубине Голубое озеро — Байкал в Сибири, Тепецкое на Алтае.
Кроме Нижнего Голубого озера, в живописном лесу 🌲 находится целая группа водоемов: Верхние Голубые озера, таинственное Секретное и легендарное Пропавшее озеро. Для того чтобы посмотреть Верхние озера, необходимо совершить небольшую пешую прогулку 👣 в гору.
Выше Нижнего Голубого озера дорога вьется над рекой по карнизам отвесных скал и по кромке пропасти, глубиной в 300 м. Далее автобус проезжает сквозь тоннель в скале и делает остановку. В сопровождении гида. Вы можете прогуляться по старой дороге, созерцая живописную панораму Черекской теснины.
Рассказывая о Черекском ущелье, нельзя не упомянуть термальные источники в селении Аушигер, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном, а также
отдельными крытыми помещениями с мини-бассейнами. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированнсм питье поправляют здоровье, заряжают энергией и повышают жизненный тонус.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • вход на территорию рекреационного комплекса «Аушигер»
  • посещение кафе
  • сувениры.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТК П.
ТК П.
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