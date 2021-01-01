Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа

В 65 километрах от Нальчика находится удивительное место - Верхняя Балкария

5
4 отзыва
В 65 километрах от Нальчика находится удивительное место — Верхняя Балкария.

Здесь нет больших городов и вечного шума.

Здесь только красивые горные пейзажи, чистый воздух и атмосфера спокойствия.

С нами вы посетите все главные красоты этого места — Голубое озеро и Черекское ущелье.

Вы познакомитесь с местной культурой и искупаетесь в термальных источниках.
Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа
Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа
Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа
Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа
Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа
Верхняя Балкария - колыбель балкарского народа

Что вы увидите 🤩

  • Селение Верхняя Балкария
  • Черекскую теснина
  • Горячие источники
  • Голубое озеро

Что вас ждет:

  • Посетим селение Верхняя Балкария, узнаем про знаменитых людей живших там, а так же глубоко окунемся в культуру балкарского народа. После, мы услышим легенды о голубом озере, а именно, как оно образовалось. У вас захватит дыхание от Черекского ущелья. А после мы искупаемся в целебных термальных источниках.

Вы увидите:

  • Селение Верхняя Балкария
  • Черекскую теснина
  • Горячие источники
  • Голубое озеро

Важно знать:

    С собой возьмите купальные принадлежности и полотенце
    🚩 Начало и место завершения: Назначает турист
     Что входит
    • Включено экскурсионное и транспортное обслуживание
    • Страховка пассажиров
     Что не входит
    • Вход на горячий источник
    • Обед
    Важная информация
    • На обратной дороге мы заезжаем на термальный источник
    • который оплачивается отдельно и по вашему желанию
    • стоимость 100 рублей с человека. Если есть желание искупаться
    • то возьмите с собой купальные принадлежности
    • а именно: купальники
    • полотенце и тапочки
    Время проведения: по понедельникам в 10:00
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Автоликон П.
    Автоликон П.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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