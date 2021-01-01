Посетим селение Верхняя Балкария, узнаем про знаменитых людей живших там, а так же глубоко окунемся в культуру балкарского народа. После, мы услышим легенды о голубом озере, а именно, как оно образовалось. У вас захватит дыхание от Черекского ущелья. А после мы искупаемся в целебных термальных источниках.
Вы увидите:
Селение Верхняя Балкария
Черекскую теснина
Горячие источники
Голубое озеро
Важно знать:
С собой возьмите купальные принадлежности и полотенце
🚩 Начало и место завершения: Назначает турист
Что входит
Включено экскурсионное и транспортное обслуживание
Страховка пассажиров
Что не входит
Вход на горячий источник
Обед
Важная информация
На обратной дороге мы заезжаем на термальный источник
который оплачивается отдельно и по вашему желанию
стоимость 100 рублей с человека. Если есть желание искупаться
то возьмите с собой купальные принадлежности
а именно: купальники
полотенце и тапочки
Время проведения: по понедельникам в 10:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.