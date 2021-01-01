В 65 километрах от Нальчика находится удивительное место — Верхняя Балкария.



Здесь нет больших городов и вечного шума.



Здесь только красивые горные пейзажи, чистый воздух и атмосфера спокойствия.



С нами вы посетите все главные красоты этого места — Голубое озеро и Черекское ущелье.



Вы познакомитесь с местной культурой и искупаетесь в термальных источниках.