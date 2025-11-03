Это короткое путешествие объединяет два мира — романтику Шато Эркен и величие глубоких озёр и теснин. Вы полюбуетесь замком, башни и мостики которого отражаются в зеркале воды, услышите легенды Голубых озёр. И пройдёте по дороге над бурной рекой в Черекском ущелье.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Шато Эркен

Замок на воде, построенный в европейском стиле. Башни, мостики, парк и виноградники. Вы услышите историю появления замка и узнаете о его архитектурных особенностях. А ещё познакомитесь с местными традициями виноделия и легендами о виноградниках.

Голубые озёра

Черекская теснина

Нижнее (одно из самых глубоких в Европе, около 250 м), Верхнее, спокойное как зеркало, и секретное озеро в ущелье. Вас ждут поверья, связанные с озёрами: истории о бездне, «глазах гор» и тайных силах воды.

Узкий коридор между отвесными скалами, дорога по краю и ревущая река внизу. Мы расскажем, как образовалось ущелье и почему дорога здесь — одна из самых впечатляющих в регионе. Вы узнаете, как жили и передвигались люди в этих местах столетия назад.

Организационные детали