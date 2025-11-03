Это короткое путешествие объединяет два мира — романтику Шато Эркен и величие глубоких озёр и теснин.
Вы полюбуетесь замком, башни и мостики которого отражаются в зеркале воды, услышите легенды Голубых озёр. И пройдёте по дороге над бурной рекой в Черекском ущелье.
Описание экскурсии
Шато Эркен
Замок на воде, построенный в европейском стиле. Башни, мостики, парк и виноградники. Вы услышите историю появления замка и узнаете о его архитектурных особенностях. А ещё познакомитесь с местными традициями виноделия и легендами о виноградниках.
Голубые озёраНижнее (одно из самых глубоких в Европе, около 250 м), Верхнее, спокойное как зеркало, и секретное озеро в ущелье. Вас ждут поверья, связанные с озёрами: истории о бездне, «глазах гор» и тайных силах воды.
Черекская теснина
Узкий коридор между отвесными скалами, дорога по краю и ревущая река внизу. Мы расскажем, как образовалось ущелье и почему дорога здесь — одна из самых впечатляющих в регионе. Вы узнаете, как жили и передвигались люди в этих местах столетия назад.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу предоставим детское кресло
- Дополнительные расходы: вход на территорию замка — 100 ₽ с чел.
- Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Джамал
3 ноя 2025
Недавно посетили КБР, а именно Шато Эркен и голубые озера. Нашим гидом был Азамат - просто красавчик и профессионал🔥 прекрасно знает свою работу, историю Республики, города и своего народа. Очень
