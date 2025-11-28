Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие по Черекскому ущелью — одному из самых живописных мест Кавказа.



Мурат Ваш гид в Нальчике Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека Когда Выезд каждый день с 9:00 до 13:00

Описание экскурсии Экскурсия начнётся с завораживающих видов Черекской теснины, которая находится в верховьях бурной реки. Далее по плану посещение верхних и нижних Голубых озер, где вы сможете погулять, сделать фотографии и приобрести сувениры. Затем посетим комплекс древних башен в селении Верхняя Балкария и там же будет возможность отведать местные блюда. Экскурсия рассчитана на один день, подходит для широкого круга туристов и не требует специальной подготовки.

