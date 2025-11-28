Приглашаем вас в путешествие по Черекскому ущелью — одному из самых живописных мест Кавказа.
Вы сможете прогуляться у карстовых озёр, в селении Верхняя Балкария увидеть развалины аулов, родовые башни, а также попробовать самые вкусные хычины, шашлыки и многое другое.
Вы сможете прогуляться у карстовых озёр, в селении Верхняя Балкария увидеть развалины аулов, родовые башни, а также попробовать самые вкусные хычины, шашлыки и многое другое.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЭкскурсия начнётся с завораживающих видов Черекской теснины, которая находится в верховьях бурной реки. Далее по плану посещение верхних и нижних Голубых озер, где вы сможете погулять, сделать фотографии и приобрести сувениры. Затем посетим комплекс древних башен в селении Верхняя Балкария и там же будет возможность отведать местные блюда. Экскурсия рассчитана на один день, подходит для широкого круга туристов и не требует специальной подготовки.
Выезд каждый день с 9:00 до 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черекская теснина
- Карстовые Голубые озера
- Древние башни в селе Верхняя Балкария
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда обратно.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание.
Место начала и завершения?
Г. Нальчик, Площадь 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд каждый день с 9:00 до 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
Увлекательное путешествие по четырем ущельям Осетии, где вас ждут горные панорамы, водохранилище, замковый комплекс и знакомство с культурой региона
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
19 200 ₽ за всё до 4 чел.